作為執行反歧視條例的法定機構，平等機會委員會（平機會）一直與不同族裔社群和團體緊密聯繫和合作，向少數族裔推廣包括《種族歧視條例》在內的四條反歧視條例所賦予的保障，並致力透過多方面的工作消除不同族群所遇到的偏見、歧視和障礙。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



香港回教信託基金總會的代表向平機會主席林美秀（左五）及其專責團隊介紹清真寺的建築特色和其宗教及文化背景。

上任後拜會族群領袖了解少數族裔的處境

自今年四月上任平機會主席以來，我的工作就離不開種族平等共融的議題。猶記得上任後不足一星期，我便代表平機會出席立法會財務委員會的特別會議，面對的首條議員提問正是有關少數族裔的平等教育和就業機會；未及兩周，我為平機會主持的首項大型活動亦正是推動種族多元共融的運動日。

在過去數個月，我非常感恩得到平機會來自不同族裔的委員與我無私分享他們的觀點，另外平機會的專責團隊亦不停為我安排，接觸和拜會族群領袖，讓我對少數族裔所面對的處境和挑戰有更具體的掌握，當中語言障礙、中文水平和種族偏見仍然是需要重點關注和跟進的領域。

參觀清真寺認識其宗教及文化背景

適逢6月17日是伊斯蘭教古爾邦節（Eid ul-Adha），我和平機會的專責團隊於六月中旬特意拜訪了九龍清真寺，並與營運團體香港回教信託基金總會（基金會）的會長、委員和兩位助理教長會面。我們十分感謝基金會盛情款待，帶領我們參觀清真寺的優雅建築，以及介紹當中建築細節和其宗教及文化背景。

根據基金會的資料，在2022年約有三十萬穆斯林（伊斯蘭教徒）居於本港。半數為印尼裔，主要是外籍家庭傭工；其餘十五萬人中約有五萬為華人，三萬為巴基斯坦人，以及來自印度、馬來西亞、中東、非洲等其他地域的人士。

適逢伊斯蘭教古爾邦節，平機會主席林美秀（左四）特意拜訪了九龍清真寺。

交流是減少誤解和偏見的良方

伊斯蘭教在港植根百多年，首間清真寺建於1849年香港開埠初期。現存歷史最悠久的清真寺 — 回教清真禮拜總堂 — 座落中環半山，屬過百年的法定古蹟，而位於尖沙咀的九龍清真寺亦已建成四十年，是在港穆斯林日常生活和商業活動的中心點。雖然該寺座落在繁華鬧市，然而，對於不少香港人來說，這個重要地標總帶着點神秘色彩，連帶穆斯林社群和少數族裔群體亦彷彿帶着一份神祕感。

這次探訪對我別具意義，除了讓我大開眼界之餘，亦令我有不少體會。首先，本地穆斯林社群對宗教的虔誠，可以從寺內學生和婦女認真學習可蘭經中體現；另一方面，很多人可能誤以為只有穆斯林才可進入清真寺，事實上，清真寺歡迎任何人士入內參觀，讓市民大眾認識他們的宗教和文化。這正好反映，雖然不同種族或宗教社群都有自己的信念、文化和習俗，但他們都樂意與外界分享和交流，而交流往往是減少誤解和偏見的最好方法。

少數族裔人士仍面對就業挑戰

種族和文化背景被誤解，對於非華裔社群有着一定的影響，包括阻礙他們的教育和就業機會。平機會在2020年公布的《香港少數族裔青年教育和就業路徑的研究》報告指出，超過四百位受訪僱主代表中，較大比例相信少數族裔會因其種族遇到求職困難。在探訪清真寺期間，基金會便反映了少數族裔的就業挑戰，更提及不少僱主仍未接受穆斯林女性在工作場所配戴頭巾，這對某些族裔的婦女，如巴基斯坦、印尼、孟加拉裔等，影響尤深。

在探訪清真寺期間，香港回教信託基金會向平機會主席林美秀（右二）及其專責團隊反映少數族裔人士遇到的就業挑戰。

透過僱主及學校網絡促進種族平等和共融

平機會於2015年成立少數族裔事務組，正是要促進少數族裔的平等教育和就業機會。針對部份僱主的種族偏見，平機會在2018年推出《種族多元共融僱主約章》，經過多年來的努力，目前已獲超過450間企業及機構簽署《約章》。透過持續擴展的僱主網絡，平機會積極推動僱主營造種族平等工作間，並把僱主與種族及宗教團體聯繫起來，合力消除職場上的種族和文化偏見，並為少數族裔社群提供更多元的就業機會。

同時，平機會深信種族平等共融的觀念應從小培養。為此，我們於2023年推出「種族友善校園嘉許計劃」，並成功取得超過150間中小學及幼稚園支持，透過校園活動、老師培訓和網上宣傳，打造種族共融校園。

冀各界共同努力構建平等共融的城市

今年7月正是《種族歧視條例》生效15周年。法例除了為市民免受種族歧視賦予法律的保障，亦帶出政府和社會對種族平等的重視和追求。在推動種族平等的路上，社群、僱主和學校都是不可或缺的一環，我希望各界共同努力，移除偏見，收窄差距，為來自不同族裔的學生和在職人士打造平等共融的校園和工作間，為來自不同文化背景的香港人構建平等共融的城市。

平機會一直與不同族裔社群和團體緊密聯繫和合作，向少數族裔推廣包括《種族歧視條例》在內的四條反歧視條例所賦予的保障，並致力透過多方面的工作消除不同族群所遇到的偏見、歧視和障礙。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

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