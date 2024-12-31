海洋公園建全新歷險主題區：重溫多年變遷　成功將哈囉喂發揚光大

接收過逾二萬份的熊貓命名提議後，「安安」和「可可」在12月8日終和公眾見面，兩隻熊貓的到臨令香港出現一波「大熊貓熱潮」，同時亦吸引更多人到海洋公園。回望過去，海洋公園已陪伴港人47年。自1977年開幕後，在不同年代遇到不同的挑戰，2003年時面對「沙士」造成的蕭條，但在前主席盛智文的領導下轉虧為盈。不過盛卸任後海洋公園連年虧損，及至2020年更頻臨倒閉，2020至2021年度，海洋公園的虧損約為11億港元，而到2022至2023年度成功轉虧為盈，盈利高達1億港元，走出困境。



今年，海洋公園宣布將打造全新歷險主題園區，增設包括飛索和笨豬跳設施，計劃於2028年開放，加上近日四隻大熊貓加入海洋公園大家庭，這個香港老牌樂園的新發展再次引人注目。



海洋公園在1977年於黃竹坑落成，近半世紀一直探索不同路向，最初它只是海洋水族館，沒有大型的機動遊戲設施。當時園區設有三大遊樂水族設施，分別為：「海豚劇場」是海豚表演的地方，「珊瑚館」是水族館，「海盜灣」則是由扮演海盗的工作人員，和海洋生物如鯨魚等一同進行大型表演的地方。隨著發展，海洋公園逐漸加入不同機動遊戲，改變定位。

從員工視角看海洋公園的變遷

海洋公園助理寓教於樂總監鄧永強於1994年入職，陪伴海洋公園走過三十個年頭，經歷了五名主席更迭，包括從前主席陳南祿到現任主席龐建貽，見證了公園的不同時期和經營方向。鄧永強形容歷任主席的管理方式都不一樣，2003年起任主席的盛智文較着重帶領海洋公園成為世界級的樂園 ，而2014年接任的孔令成則較着重提升公園原有設施的質素，例如餐飲上市場更需要什麼、有什麼可以做得更好：

會比較看公園內部的東西，看有什麼可以提升多一點。

2020年接任的劉鳴煒經常諮詢同事的建議，會舉辦一些分享會，讓同事就公園未來發展提出想法，而現任主席龐建貽要兼顧的東西就更多：

尤其是現在有熊貓、國內的合作，海洋公園也更加朝着保育教育的方向出發。

回想1994年，鄧永強陪同朋友一同報名參加公園的「小丑學堂」，經過訓練和面試後最終獲得轉為全職小丑演員的機會。作為小丑演員，鄧永強需要在園内四處表演雜耍，如拋火把、踩高蹺和拋樽等。當時園內遊客以本地人較多，他認為這個工作能讓他盡情發揮創意，十分有趣：｢你可以用很多不同的雜耍技能，或者其實不用帶任何東西，用周邊環境幫助自己去吸引客人，這個其實也很好玩。」

海洋公園助理寓教於樂總監鄧永強指海洋公園多次轉型都像是給他一個新的機會去發展其他範疇。（大學線授權使用）

盛智文沙士接掌 憶園區殘舊如倒閉

直到2003年，非典型肺炎「沙士」在香港肆虐，海洋公園入場人數大幅減少，更曾試過一天只有單位數的入場遊客，當年虧損高達4100萬元。面對虧損，時任行政長官董建華邀請當時把蘭桂坊經營得有聲有色的商人盛智文出任海洋公園主席，希望他能把公園「起死回生」。盛智文表示，最初因從未到過海洋公園，對主題樂園並不了解而拒絕，不過他在董建華六次邀請下，最終還是加入了海洋公園。

回想起在2003年首次踏足海洋公園，盛智文當時所見的園區十分殘舊，路面破爛，建築物上的油漆也正在剝落，就像快將倒閉般。因此他在上任後，首要任務便是改善園區環境。

當年的海洋公園一共有兩個園區，分別為內外園區，內園區有三個遊樂設施，外園區則有野餐草地、餐廳和紀念品商店。但只有登山纜車連接山上和山下的園區，在 繁忙時段候車時間有時長達一小時。盛智文認為應提供更快捷的途徑連接兩個園區，於是他提出建造海洋列車，以方便遊客在山頂和山腳之間穿梭。列車於2009年正式啟用，每小時的載客量比登山纜車多1000人次。

盛智文向政府提議設立海洋列車，一開始政府反對這個構思，認為工程難以實行，但盛智文後來成功說服政府。 （大學線授權使用）

大熊貓盈盈、樂樂正是盛智文在2007年從中國政府接收，盛智文指當時十分興奮，更期望會有更多大熊貓加入。（大學線授權使用）

將哈囉喂發揚光大

2001年，「十月全城哈囉喂」萬聖節活動誕生。2003年盛智文上任後，大力發展「哈囉喂」。盛智文從小在加拿大長大，當地人十分喜歡萬聖節，每逢節日會穿上奇裝異服到處遊玩和索取糖果。在80年代，當時盛智文正在蘭桂坊經營餐廳，萬聖節當日他讓員工穿上萬聖節服裝到街上宣傳，結果大受歡迎。

後來盛智文入主海洋公園後如法炮製，擴大原有的萬聖節活動規模，主題活動長達一個月，更興建不同的鬼屋供遊客遊玩。在宣傳「哈囉喂」時，盛智文亦會在記者會上「扮鬼扮馬」，殭屍、閻羅王和孟婆等都是他曾扮演的角色，他表示宣傳活動時喬裝打扮能吸引更多媒體報道：

當我穿上西裝時，無人會在意；但當我打扮成水母時，便成為了世界新聞。

對於「哈囉喂」的成功，盛智文十分自豪

沒有其他主題樂園在萬聖節活動上做得比海洋公園更加好。

由虧轉盈的黄金十一年

從2003到2014年，盛智文在出任主席的11年間可以說是海洋公園的「黃金時期」，由2003年的海洋公園入場人數大約只有350萬，到2014年時已達至750萬，升幅超過一倍。根據海洋公園每年的業績報告中可見，在收入方面，由虧損達4100萬港元，至盛智文接手的11年間，每年都錄得盈餘，最高更達2.04億港元。在2012年時，海洋公園更獲得「全球最佳主題公園」大獎（Applause Award），成為亞洲首間獲得此項殊榮的主題公園。

好景不常， 孔令成於2014年受政府委任並接任海洋公園主席後，2015/16年度海洋公園再次面臨虧損的情況，虧損約2.41億，2018/19年度虧損擴大至5億5730萬，2020年時更出現瀕臨倒閉的消息。盛智文時期的「盛世」告一段落。

爭議不斷的保育議題

談到海洋公園發展，雖然海洋公園經常強調保護海洋生態，但當中也有爭議。香港海豚保育學會會長鄭家泰在2011年時曾加入海洋公園中獸醫院的環境實驗室工作，大學時期的他就讀生物本科，入職時主要負責檢測展館的水質和空氣質素，以確保動物的生存環境達標。在一年半的工作期間，每天都有一至兩箱的動物屍體運來獸醫院，鄭稱牠們很多都因人為因素而死亡。鄭以藍鰭吞拿魚為例，指牠們一看到食物便會衝上前進食，而當時工作人員在缸邊喂食，結果很多吞拿魚都因高速撞上缸邊而死亡。

進去之前會覺得（海洋公園）是一個動物的『天堂』，動物生活得十分開心，但原來並不是。

動物精神壓力也是隱憂，鄭家泰曾在海洋公園下班後觀察到「海豚不停地在兜圈，兜五至六個圈，然後跳出來，停在池邊，神情呆滯，然後又滑回水中繼續兜圈」。他解釋，這是刺激不足的表現，因為人工環境缺乏海浪、潮汐、陽光等自然元素，變化和刺激較小，較易令動物出現重複行為。

離職後，鄭家泰積極參與保育活動，尤其是針對海豚表演而作出抗議。他自2014年起參與「Empty the Tanks」活動，認為野生動物不該被人類控制，呼籲停止海豚表演。2020年，海洋公園宣布取消海洋劇場，將海豚表演改為近距離觀察活動，但鄭認為與海洋動物近距離接觸同樣不利保育教育：

小朋友得到的資訊是甚麼？長大之後，你會覺得海豚就是一種動物， 我可以在水族館付錢進去摸牠、和牠玩的一種動物，而非要保護的野生動物。

鄭承認要海洋公園一時間不再圈養海洋動物是不可能，建議增設和教育有關工作人員講解保育資訊。

雖然海洋劇場取消了，但海豚仍需在海豚探秘活動中做不同的不自然動作。（大學線授權使用）

香港海豚保育學會會長鄭家泰指海洋公園未來可以參考外國的做法，以類似自然博物館的形式繼續進行營運，不應該關起動物。（大學線授權使用）

近年主力保育教育

在保育層面上，在海洋公園三十年的鄧永強認為現時公園的方向與以往不同，以往着重遊玩，現時重心在保育教育的工作：

以前我們想給人知道的，都是主要是來玩，「去玩，去癲，去海洋公園！」 。現在我們主力做保育教育，可能我們玩的部分都會加入一些保育教育的元素。

現時作為威威村莊村長的鄧永強指，「威威村莊海洋守護者」便是透過說故事的方式講解海豚和海獅的生活習性，而且有不同的劇場和動物講解。

直至2021年，海洋公園更增設互動展館「探索號R」，主要以互動形式講解保育資訊。為配合展館，寓教於樂部門因而成立，主要負責設計和舉辦不同的活動，以有趣的方法去傳達保育資訊。鄧永強任職此部門，其實「探索號R」主要就是一個屬於小朋友玩的地方，而當中會有一些教育活動，寓樂於教。

適逢海洋公園大熊貓盈盈、樂樂誕下龍鳳胎，又有中央贈港的兩隻大熊貓安安、可可加入大家庭，今年海洋公園保育日以守護野生大熊貓及棲息地為題，期望市民能夠更加了解野生大熊貓的生活挑戰和不同的保育政策及措施。隨着大熊貓的到來，鄧永強預告未來將會舉辦不同有關大熊貓的活動，例如在大熊貓館舉辦工作坊。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：轉盈？轉型？不斷改變的海洋公園】