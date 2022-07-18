香港涼茶舖曾是年輕人最潮聚腳地？　追劇睇波聯誼全在這

當涼茶成為商品時，涼茶舖這個獨特的行業就應運而生，亦成為香港一道獨特的風景，使涼茶具有一個大眾文化的面向。（本文節錄自2022香港書展新書《香港非物質文化遺產系列：涼茶》。）

文：鄧家宙（香港新亞研究所博士，現任香港史學會總監、兼任大學講師）



涼茶舖最早於何時在香港開始經營，是否有所謂香港第一間涼茶舖，於今難以查考，但現存有記錄最早的涼茶舖是「王老吉涼茶」，其起源、與香港的淵源、處方及發展，現仍有資料可供查證，這個品牌至今屹立不倒，也反映出涼茶在香港的需求以及發展，如何因應社會變遷，而在營運及產品上作出變革。

這種涼茶的命名，早已與品牌名稱不可分割，一般人都只知那種深褐色的茶湯有清熱解暑之效，入口微甜，可冷熱飲。

但以往民眾光顧還有其他目的 點圖了解更多昔日香港涼茶舖的重要社區功能▼▼▼

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另一邊廂，由中醫師處方用以治療疾病的中藥，香港人也會稱為涼茶或「苦茶」，可是，即使稱呼上相同，也未造成概念上的混淆，一般人都清楚知道，所謂「涼茶」，如果不需就診，毋須特定經由中醫師處方，皆指有保健及調理身體功效的那種。

研究內容其中的一個重要部分，就是列舉香港常見的涼茶，並找出其起源、處方及效用，這些涼茶及種類，包括但不限於以下：葛菜水、銀菊露、夏桑菊、五花茶、夏枯草茶、廿四味、崩大碗、火麻仁、雞骨草茶、祛濕茶、茅根竹蔗水、感冒茶、酸梅湯及龜苓膏（茶）等。

研究內容既要記錄涼茶的種類及功效，不免要查找這些涼茶的處方，並羅列所用藥材，包括來源地、功效及藥性等，尋找出「地理—氣候—物種—人體」的關係，為非物質遺產中「有關自然界和宇宙的知識和實踐」提供基礎。要對這些涼茶進行調查，除了要翻查醫書外，研究過程必須走訪香港現存的涼茶舖，這些涼茶舖散佈香港各區，多是獨自小本經營的生意，亦有連鎖式經營的商戶，當中更有創立超過半世紀的「老字號」。

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雖然涼茶舖散落香港各區，看似各自為政，但事實上一九四一年曾有商人成立「港九生藥凉茶商聯總會」，是少有跟涼茶相關的工會。每間涼茶舖自有其獨特性，最顯而易見的，就是該舖所選擇煎煮的涼茶，有些專賣葛菜水，有些有獨門秘方的涼茶等等，及如上所述般，在本有的處方中加以改良（如在夏枯草茶中加入藥材綿茵陳），一方面增強該種涼茶的功效，另一方面可查找出店主所信奉及秉持的醫理，更可逐步探討涼茶舖與該社區的關係。

涼茶舖作為一門生意，是將涼茶帶到一個大眾文化層面。這跟家常的保健湯水及醫師處方的中藥苦茶有別，一九六○年代涼茶舖更是日常社交的去處，亦是流行文化的一個重要傳播點。二十世紀中葉的涼茶舖，跟一些獨特行業一樣，舖面均有標誌性的物件以作識別，例如理髮店門前有個紅白藍三色的旋轉燈，涼茶舖則往往設有三數個大銅壼以盛載涼茶，這些銅壼多以圓潤線條的膽形設計，或者葫蘆形狀，市民即使不能認字，亦可以這些大銅壼識別出店舖是涼茶舖。

由於涼茶舖多以小本家庭作業模式經營，所以很多涼茶舖的格局都採用「前舖後工場」的設計，工場煎煮三數鍋涼茶，煎好後就端至前方舖面，舖面設有幾張桌子，門口設有長桌，上方擺着盛載涼茶的銅壼，分門別類，顧客可悉隨尊便，或坐店內，或站門外光顧。當時的涼茶舖之所以是流行文化的傳播點，皆因店內多設有收音機或電視機，客人可以在低廉的消費中與坊鄰好友聯誼，亦可收聽廣播，包括新聞節目、天空小說、廣播劇、粵劇節目以至體育賽事等，是一個流行文化的傳播及交流場所，基於涼茶有保健作用，對身體有益，而且價廉物美，光顧涼茶舖在當時成為普羅市民的一種生活情趣。

雖然一般涼茶舖所售賣的涼茶都屬甜味，如菊花茶、夏枯草茶及竹蔗茅根等，但亦有苦味涼茶供應，畢竟「良藥苦口」是中醫藥中一個深入民心的觀念。苦味涼茶包括廿四味，以及一些聲稱是「祖傳秘方」所得的感冒茶和祛濕茶等，因此就衍生出涼茶相關的附屬產品。人們飲用苦味涼茶後，喜以酸甜口味的涼果作爽口之用，這些產品如陳皮梅、嘉應子及山楂餅，涼茶舖或藥材舖通常會免費贈送予顧客，均可視作依附於涼茶、又不影響涼茶效用的產品，因此，在本計劃內也會附帶探討「涼果」（涼果是指將各種瓜果經過腌製、蜜煉或糖煮式浸製再乾燥後製成的果品）。這些涼果中，當以八仙果的原理為最接近涼茶，其他如甘草檸檬、甘草㰖、甘草梅及杏脯等，以甘草醃制的果品，既可作零食，又可佐以苦茶，有些更是本身就有保健功效的食物，亦是涼茶作為大眾文化中的重要元素。

涼茶所用的藥材一般並非貴價藥材（亦有少數如龜苓膏之使用的貴藥品），成本及售價低廉。在商言商的話，涼茶舖在香港面對最大的問題是租金，地舖的租金持續飆升，加上社區重建，不少老字號涼茶舖亦敵不過時代的洪流而宣佈結業，例如油麻地的「春和堂」（又名單眼佬涼茶）及其位於旺角的分店，即使已是「百年老字號」亦無奈於二○一八年結業。有些會選擇遷往別區，在計算成本效益下以求繼續經營，例如「周家園涼茶」，由荃灣遷至鴨脷洲大街，無奈放棄原本多年來建立的社區關係。

《香港非物質文化遺產系列：涼茶》書本封面

書名：香港非物質文化遺產系列：涼茶

作者：鄧家宙，香港新亞研究所博士，現任香港史學會總監、兼任大學講師。專志佛教史、香港歷史及文化、金石文獻等，致力向公眾推廣歷史教育，已出版學術專著《香港華籍名人墓銘集：港島篇》（合著）、《香港佛教史》、《百善義為先：東華義莊一百二十周年史略》、《香港鍾氏源流調查報告》、《香港地區報：十八區文藝地圖》、《香港歷史探究》（主編）等二十餘種。曾膺獲第十一屆香港書獎及第二十九屆香港印製大獎。

【本文獲「香港中華書局」授權轉載。】