港島行山｜穿鬧市上灣仔峽布力徑遠眺海洋公園　經香港仔水塘下山

颱風泰利襲港吹入內陸，其風尾仍影響本港，天氣預報有驟雨，小組開線平穩點的，走灣仔峽上中峽，灣仔站A3出口集合。

（出發日期：2023年7月19日）



早上天色良好，到灣仔早餐，上午9時15分在灣仔港鐵站A3出口起步，穿過太原街到舊郵局旁斜路上行，灣仔峽道亦是灣仔自然徑，全是斜路橫過寶雲道直上灣仔峽公園，到達公園拍張照轉入中峽。

中峽頭段經沿車路前行，途經不少豪宅，到車路盡轉入郊野公園範圍，前行一段到岔口轉左入布力徑，往前不遠便見觀景台，可遠眺海洋公園一帶景色。觀景台旁石級路下行接林路下行接回引水道──金夫人徑，沿路右走到涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，灣仔港鐵站上灣仔峽公園，再轉入郊野公園範圍👇👇👇

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休後沿港島徑四段下山往香港仔上水塘，過壩旁小路下行經下水塘出水塘路，沿車路下行到漁光邨體育館梳洗，再步出香港仔搭車離開，是日路線輕鬆，間有小雨，9公里多，四小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，港島徑四段下香港仔上下水塘，沿車路步出香港仔👇👇👇

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