【白化症】膚色被排斥今獲英女王頒獎　南非女：慶幸自己的不同

南非來的Siposetu Mbuli (Sethu)今年從英女皇伊利沙伯二世手上接過Queen's Young Leaders Awards，她穿著一襲香檳色長裙，坐在哈利王子和梅根旁邊。一個非洲的白化症患者，走過歧視和偏見，大學畢業並建立屬於白化症患者的線上平台，甚至獲英女皇接見，一路走來，Sethu察覺到越來越多年輕的眼睛看著她，想從她身上獲得勇氣。「人們總對英雄故事有興趣。創傷後的改變，能寫成很好的故事吧？」 對於排斥、欺凌、偏見，她不敢隨便鼓勵青少年相信自己，或者更能嘗試的是，找尋相同經歷的人，跟他們組成「異類聯盟」，「如果你被欺凌，找那些同被欺凌的人，整理你自己的故事，聽對方的故事。」 攝影：高仲明

Sethu是生於黑人社會白化症患者。「我自出生就偏離黑人的標準。」她說。今年，她獲英女皇頒發青年領袖的獎項，確認她推動公眾認識白化症的工作。（受訪者提供）

次走到街上總有人指著你，你很自然便會問，為什麼我的存在對其他人來說是冒犯？ 南非白化症患者Sethu

誕生在黑人社會中的白化症患者，因為皮膚、頭髮和眼睛顏色淺而白，顯眼的差異令他們遭受歧視，甚或被獵殺作施法之用。一頭淺金色捲髮、皮膚白皙的Sethu九歲時開始質疑自己的存在；少時，她在南非開普敦中學讀書被喚作「猴子」、被排斥和欺凌。「每次走到街上總有人指著你，你很自然便會問，為什麼我的存在對其他人來說是冒犯？」

但她也得以不斷和自己對話，整理出別人攻擊她只不過是要讓她傷心。「我發現他們只是想令我哭，於是我就不作回應，不理會他們的評價，他們很快便失去興趣。」她說：「他們說什麼只是反映了他們是誰，那不是我。那時我開始擁抱自己的故事，不再為自己感到羞愧。」

以前她不理解，為什麼自己身體內的基因變化和外表一身白皮膚會令他人感到冒犯。

我很不同，那很好，我們需要更多不同的人。我榮幸自己能在黑人社會中代表著差異！ Sethu

白化症給我戴上獨一無二的眼鏡

在非洲，大約5000至15000人之一就有一個白化症患者。除了膚色和毛髮有異，白化症患者還多半有視力障礙，在課堂上需放大器輔導、坐近黑板。「你可以說那是弱點，但那只是某種自然演化塑造了我。白化症為我帶來了一副看世界的、獨一無二的眼鏡。」她說。

每天每夜走在街上，人們歧視她或喚她花名，她戴上白化症給她的眼鏡鏡片，觀察著人類怎樣對待與自己不同的人，人類又如何渴求所有人一式一樣。「九歲的我會問，為何我無法融入其他人？今天我會覺得，我很不同，那很好，我們需要更多不同的人。我榮幸自己能在黑人社會中代表著差異！」

在非洲患上白化症的機率大概是5,000至15,000份之一，Sethu覺得這是自然演化帶給她的獨特性。

香港被評為全球欺凌冠軍 學生好奇如何應對

意識到自己並把差異扭轉為武器並不容易。Sethu說，來香港學校分享時，學生總會提到網絡欺凌，好奇她如何走過被排斥的創傷，並創立屬於白化症患者的線上平台。記者提到，香港今年4月被國際調查評為「欺凌問題全球冠軍」。

今年4月經濟合作與發展組織（OECD）在今年4月發表有關學生幸福感的報告，調查對象包括全球72個國家和地區的54萬名學生，針對欺凌的調查數字顯示，5000個本港學生有32.3%人在調查過去一個月曾遭受欺凌，包括遭襲擊、排斥、威嚇及作弄等，比率為全球最高，遠超遠超澳門（27.3%）、新加坡（25.1%）。

+ 4 + 3 + 2

她說她傾向迴避媒體常問的問題：「你有白化症，那你覺得自己美嗎？」「美不美，你可以隨意定義，但我不太擔心這類問題。我只是總在想自己的故事可以用於哪些人身上。」她說。

如果你被欺凌，找其他被欺凌的人，分享自己的感受，然後想想可以一起幹什麼。 Sethu

如你是「異類」，就組織「異類聯盟」

有趣的是，Sethu聽到香港的狀況，第一時間不是勸服大家愛自己、相信自己。「像我以前走在街上，化妝無法遮蓋白化症，每次都感覺到自己如同赤裸的恐懼。」

「年少時期，總會想怎樣顯得融入他人，你總想知道自己屬於哪裡，是吧？我很難說，喔不，有自信一點吧，然後你就會好好的。這也很重要，但易說難做。」她頓了頓說：「我覺得最大的力量來自你找到跟你經歷相同的人。如果你被欺凌，找其他被欺凌的人，分享自己的感受，然後想想可以一起幹什麼。」

Sethu回想中學時期，如果有另一個白化症患者，她很想知道他怎樣活過來？他怎樣應對？「組織一個異類的聯盟！那麼你們就不會感覺孤單。」她笑：「找令自己舒服的朋友、家人建起支撐架，讓自己面對外人的評價也沒問題，因為你總會回到那個安全之地，有人會容納你。然後你長大後，會慢慢明白中學只是個陷阱。」

著名非洲模特兒Thando Hopa也是白化症患者，她現在是Sethu的好友。

建立平台分享白化症故事

Sethu年少時期做校園電台DJ決定要開放手中平台，給能影響其他青少年的人敘述他們的故事。她邀請最近入選BBC百大影響力女性的白化症模特兒、律師及社會運動者Thando Hopa、聯合國白化症人權問題獨立專家 Ikponwosa Ero、詩人和藝術家等接受訪問。每晚凌晨四點在斯泰倫博斯（Stellenbosch）地區，四萬位聽眾準時收聽。

非政府機構Love, This Skin 也發酵自這些對話，Sethu在2016年決定和朋友Helen Webb建立一個針對白化症青少年患者的線上平台，定期發佈非洲白化症患者的訪問，並為約100個經濟狀況較差的患者提供視力輔助、防曬品等，同時跟關注白化症組織Western Cape Albinism and Hypo-pigment Foundation推動公眾教育。

Sethu （前排左一）12月中連日在不同香港學校分享，包括她一路以來、從讀書時期被排斥直至今年到英國領獎的故事。（受訪者提供）

我既然有資源，就應該以非政府機構身分挺身行動和向政府施壓。我（的線上平台）特別想針對正經歷身分危機的青少年，我想他們需要楷模，或是應對每天生活的參考。 Sethu

「我特別想針對正經歷身分危機的青少年，我想他們需要楷模，或是應對每天生活的參考；就像Thando對我的影響。」她說：「有時患者和家屬也不理解白化症本身，平台可讓他們認識更多。未來我想把平台擴大至整個非洲，覆蓋更多人。」時至今日，東非、中非殘殺白化症患者的情況仍然嚴重。「這跟某些國家的迷信、法律、教育有關，我既然有資源，就應該以非政府機構身分挺身行動和向政府施壓。」她說。「如果你有想做的事，永遠不嫌年輕。」

Sethu12月中連日在不同香港學校分享。

他們謝謝你，只是因為你不掩飾你一頭自然捲頭髮和淺白色眼睫毛去見英女皇。他們謝謝你，只是因為你自然地存在在世界上。 Sethu

她說，想繼續講自己、他人的故事，為他人充權。 毫不掩飾地繼續活著 Sethu最近從大學畢業，矢志繼續研究在媒體界把故事傳播開去的方式。最近有一個白化症患者的美國媽媽傳訊息給Sethu感謝她，她說自己用了Love, This Skin那些白化症患者故事，讓孩子理解白化症是怎麼一回事。後來，她又收到一個訊息謝謝她如此坦率地做自己。 「那有多令人難以置信？像你在這世界走著，一直覺得沒人留意你做的事，你只是一心一意地繼續，而有人站出來說我在看著呢。他們謝謝你，只是因為你不掩飾你一頭自然捲頭髮和淺白色眼睫毛去見英女皇。他們謝謝你，只是因為你自然地存在在世界上。」這令Sethu更確認年少時決定講述自己的故事、發掘他人的故事，並為他人充權這條路應該要繼續走下去。