【銀齡點心車】大學生踩入土瓜灣屋邨 　設計貼地點心車關顧長者

土瓜灣樂民新村落成逾40年，最近老屋邨有輛簇新「點心車」。這戶「小販」真身是集數代港人之力完成的流動社區服務車。它既是大學生曾譯鋒（Ricky）首次操刀參與社區設計，也是紮根邨內香港聖公會樂民郭鳯軒綜合服務中心（下稱：中心）的流動「街站」。 攝影：黃寶瑩

大學二年級生Ricky（中）是「點心車」的設計者。選用懷舊點心車為流動車主題，也是由於邨內聚居了不少長者。（黃寶瑩攝）

長者聚集處開檔 與街坊互通消息

大學生推着點心車穿越人群，一行人從中心走往老屋邨內最熱鬧的地點「開檔」。Ricky打開白鐵車門，拿出iPad播放「樂聞電視」教長者用智能手機的短片，義工婆婆則在旁派發邨內是日活動的單張，宣傳邨內活動，好讓老街坊亦不會錯過活動消息。

這輛流動車是集數代港人之力完成的流動社區服務車。白鐵車身由本地師傅製造，組裝至加裝摺疊式木枱則由學生Ricky組裝，過程中邨內街坊亦不時提供意見。（黃寶瑩攝）

有街坊被車仔吸引 出門查探

偶爾，相識多年的老街坊被孫兒拉着，在車前停下。趁着小孩繞着點心車觀察的片刻，老街坊終於有空跟當義工的街坊聊聊天，也有孤身扶柺的老伯經過，被短片吸引駐足後，甚至有老街坊在窗口探頭看到車仔後，跑下來查看。這是點心車出巡的日常。

流動車至今落區四次，社工林姑娘（左邊穿白衫）曾在流動車上為長者量血壓。（香港聖公會樂民郭鳯軒綜合服務中心提供圖片）

外形酷似酒樓的點心車功能多多。除了提供量血壓服務外，車頂的透明膠箱陳列中心老友記的手工作品，它甚至曾成為派發長者親製的愛心雪梨茶平台，吸引大批老友記圍觀。長者義工便會趁機呼籲同輩，閒時可到屋邨另一端的長者中心消磨日晨。

樂民新村內的長者服務中心希望流動車能拓展長者外展服務。（黃寶瑩攝）

樂民新村四分一人口為逾60歲 隱匿長者棄社交

熱鬧背後，點心車其實反映着樂民新村面對人口老化的問題。按2016年人口統計，樂民新村逾四分一人口是60歲以上的人士。紮根35年香港聖公會樂民郭鳯軒綜合服務中心服務總監羅潔瑩指，邨內有不少隱匿長者。由於舊屋邨依山而建，有舊式大廈隔一層才有升降機，部分年邁體弱長者因而無法出門，而亦有長者因性格內歛而漸放棄交際。中心因而希望擴展社區流動服務，以外展形式接觸邨內長者，讓長者知道有需要時能向中心求助。

樂民新村依山而建，有年邁長者因而減少出門棄社交。（黃寶瑩攝）

去年香港社會服務聯會主辦「眾設社區：青年設計師基層社區協作計劃2018」，讓40多名大專學生走入社區，與設計師與社工合作，以設計改善基層生活及社區。中心逐報名成為社區營造項目之一，而負責樂民新村項目的便是大學生曾譯鋒（Ricky）。

大學生走出象牙塔 巡舊屋邨收意見

Ricky是香港中文大學城市研究課程二年級生。去年，他發現計劃，逐離開書本上的規劃與政策，首次走入社區。Ricky坦言，從零開始學習設計一個符合樂民新村需要的流動街站，過程中老街坊義工亦有一定角色。他花半年時間巡視樂民新村，又隨中心家訪長者，不時就設計詢問村內老友記義工意見，改動設計。

學生Ricky（中）與竣設計師陸俊宏（右）亦曾協助開設街站。（黃寶瑩攝）

+ 5 + 4 + 3

設計初哥Ricky說，「一般設計可能會想全世界應用到，但社區設計可能就係希望只有呢區用到」。於是，大至決定以懷舊點心車為主題，吸引長者好奇；小至車內設儲放血壓計的小間隔，以便流動街站檢查長者健康，整個設計都是針對老屋邨的長者群需要。

點心車或成長者電台的基地

而另一設計師陸俊宏一直從旁協助Ricky。「普通設計可以好靚，應用很多工藝，但落到區可以好離地」。陸指，屋邨平日有不少公公婆婆聚集，社區設計便要因應社區特色，關顧他們的需要。

點心車自去年10月底開始落區，至今落區四次。日後或會成為長者電台的基地，讓長者義工落區開電台。學生與年輕設計師將漸漸退場，把點心車交予樂民新村的街坊，讓它在銀齡義工與社工的手上發芽。