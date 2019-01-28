【銀齡點心車】半老人邨漸多　議員促閒置地方改劃長者中心

上集提及設有「銀齡點心車」的土瓜灣樂民新村，已成區內其中一條長者邨，邨內青少年及長者綜合服務中心早已轉型為長者地區中心。惟《香港01》比較各區人口及長者服務，發現葵青區部分屋邨，雖居民老齡化，但邨內仍有不少青少年，未能直接將現有服務中心轉型，亦無「現成」位置增設長者中心。有區議員爭取將邨內閒置地方改劃，設立更多長者中心，其中，葵涌邨於4年前成功改建，望該做法可成為常態，解決現有長者邨長者中心不足問題。

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按統計處2016中期人口統計，樂民新村是每四位就有一位為60歲或以上，所屬的九龍城區，65歲以上長者更佔該區15.3%人口，即逾6萬4千名長者。面對人口老化，樂民新村的青少年及長者綜合服務中心，除了在2001年轉型為長者地區中心，更推出拓展外展長者服務，實質為長者服務街站的「銀齡點心車」便是其中之一。

屋邨規劃無預留地方設長者中心

《香港01》綜合統計處2016中期人口統計及各區地方人士資料，發現葵青區為三大人口老化最嚴重的社區之一，長者人口佔該區人口 16.7%，即86,787人。葵青區議黃潤達，一直關注長者服務配套發展，他指出，不少區內屋邨落成前並無長者中心規劃，在沒有預留地方下，難以按人口比例增加長者服務設施，隨人口老化，區內長者服務設施不足。

按社署資料，葵涌邨便其中一條本身未有設立長者中心的屋邨。不過近年屋邨人口老化，近每五個人就有一位60歲或以上長者。不過，屋邨早年沒有長者中心，邨內長者需步行15分鐘至另一條屋邨，即大窩口邨參加長者活動。

長者無法遠赴中心，閒時便到屋苑樓下閒坐。（資料圖片）

黃潤達形容當時情況：「長者要行遠啲，居於葵涌邨第一期長者要行10至15分鐘才能到達。」至於不良於行的長者，黃潤達說他們根本無法遠赴中心或只能到屋苑樓下閒坐，變相失去獲得服務的機會。

至2014年，在當年居民組成葵涌權益關注組，並向房署爭取把屋邨的閒置空間下，變成長者服務設施，即現時位於葵涌邨合葵樓的保良局劉漢宣紀念長幼天地。

保良局劉漢宣紀念長幼天地中心主任呂文灝表示，中心屬保良局自資營運的長者中心，自2014年年底遷入現址，一直以長者為主軸，長幼共融為主題。他說，中心會員超過600人，主要服務葵涌原區長者，但整個社區對長者服務需求殷切，有不少在葵涌工作的年輕長者（Youth Old）從邨外而來參加中心活動。

有區議員與房署及社署合作，改劃屋邨閒置地為長者中心。（資料圖片／林若勤攝）

人口老化相信是各屋邨都需面對問題，目前居民及地區人士最新討論，是趁鄰近新屋邨落成，或趁地區中心重建時，討論加入長者中心的可能性。黃潤達說，葵涌邨旁有將有新屋邨落成，新屋邨料設有長者中心。屆時或可望可紓解整區長者中心不足的問題。