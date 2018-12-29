【寒流來襲】長者中心備寒衣毛氈　有需要「老友記」可免費取

今日天文台發出寒冷天氣警告，老人科專科醫生表示，長者在低温下，易引發心臟病及中風，提醒注意保暖。社署透過長者地區中心及長者鄰舍中心等機構，向所屬社區的有需要長者免費派發毛氈及供應其他禦寒衣物。有需要的長者或其家人，可向附近相關長者中心查詢。

路德會富欣花園長者中心提供禦寒衣物予有需要長者。（受訪者提供

「有需要的老友記只需攜身份證等文件到中心，證明當區長者，經過簡單審查，便可領取毛氈或禦寒衣物。其中，獨居長者或只有兩名長者同住（雙老）的街坊會優先領取。」小西灣路德會富欣花園長者中心主任黃少文表示，近年每逢11月，社署都會提供數十件毛氈予中心派發，另中心亦獲撥款購買適合當區長者的禦寒衣物。他表示，因應區內長者未必知曉有相關物資可取，去年起中心更上門向逾50名獨居或有需要長者派發毛氈、禦寒物資，上星期中心亦到10戶長者「贈暖」。

而位於葵涌的耆康會懷熙葵涌長者地區中心，早在11月已準備好禦寒物資供應予長者，同時搜集有需要的長者名單。該中心服務督導黎秀和表示，不少長者礙於面子未必會主動領取，因此中心會透過居民組織等，了解當區長者需要，今年已派發約300件禦寒物資予長者。

物資方面，黎秀和說，長者較多希望領取耐寒內衣、羽絨褸等，部份長者亦望領取綿被及綿褸等，中心會用社署撥款購買，亦歡迎社區人士捐贈，至於社署派發的毛氈，長者用作暖床用。

今日有長者到耆康會懷熙葵涌長者地區中心領取禦寒衣物。（受訪者提供）

天文台預測本港未來數天天氣寒冷，最低氣温可跌至攝氏11度，並提醒市民注意保暖，若認識獨居長者或慢性病患者，請間中致電或探訪他們，看看是否需要提供幫助。

老人科專科醫生郭志銳表示，若天氣忽然變冷，不少長者因體感較差或認知能力下降，未必懂得穿衣保暖，一旦身體受冷，血壓及血濃度上升，增加血管栓塞，導至心臟病及中風機會。

他又指，對一些活動能力較差或體質較瘦弱的長者，即使氣温為攝氏十多度，都會有機會引發低温症（體温低過攝氏35度），神志開始變得模糊，心跳減慢，血流動速度都較慢，引發心臟病或中風機會更高，若體温30度，屬嚴重低温症，有機會導至死亡，建議保持室温最少達攝氏21度。

據立法會文件顯示，近年每年入冬前，社署透過各地區福利辦事處、長者地區中心、熱線及外展服務隊及露宿者綜合服務隊等分發適量毛氈，總數約2,400張毛氈。除毛氈外，長者地區中心及長者鄰舍中心，亦可運用社署提供的津助，購買其他禦寒物品，例如禦寒衣物、食品等，支援區內有需要的長者。