【活得精彩】27歲女站不穩看不清聽得矇　缺陷不阻潛水旅行打跆拳

「我想玩笨豬跳！不知道澳門是不是有得玩。」坐着電動輪椅的嘉敏問。這名27歲好動女生，縱面對外界投以懷疑目光，社會上無障礙建設亦未盡完善，她仍能旅行、潛水、玩滑翔傘、打跆拳道跟草地滾球，以行動證明，她的生活，一樣可以多姿多采。

「今年剛好是第四年。」陳嘉敏坐在電動輪椅上，輕快地說出坐輪椅的「年資」。四年前，嘉敏在特殊學校擔任教學助理，工作時突然發現，雙腳失去上樓梯的力氣，本以為是疲勞所致，沒想到短短三年間，聽力、吞嚥等各種機能都開始衰退，病因至今仍然未明。

病因至今未明，嘉敏的身體機能不停衰退，27歲的她現時需靠電動輪椅代步。(洪嘉徽攝)

從可撐着柺杖走，到要使用「四腳架」，再到要坐上手推輪椅、電動輪椅，她形容過程變化得很快。因雙眼的感光細胞壞死，她現在需要長期戴上太陽眼鏡，身體狀況亦不穩定，不時進出醫院，但說起病情，從她的語氣聽不出一點憂慮：「當初其實我不太介意有沒有病因這件事，不是每種事物也有其名稱。」

架上的保護雙眼的太陽眼鏡，加上鴨舌帽、一頭漂染過的淺啡色的頭髮，今年27歲的陳嘉敏看上去相當「有型」。「那家髮型屋我從讀小學時就開始光顧了，所以他們知道我的頭髮要如何弄。」正因為光顧多年，所以即使因故坐上了輪椅，髮型屋職員見她來了，還是會幫忙把東西移開，好讓她可以進入店內。

不過，有着多重障礙的嘉敏也坦承，要自如地逛街、購物「扮靚」還是很困難，「像是旺角，十間商店有九間門前也有一級階梯，加上店舖太小了，我坐着輪椅也不好意思進去。」她續說：「我已很少買衣服和鞋了，每次見到特價，其實我也很想買，但進不了店內，只可以在門前看。」

事實上，屋宇署曾發《設計手冊：暢通無阻的通道》，要求建築物加裝各種無障礙設施，惟相關規定難以涵蓋店舖內部設計，要達至真「無障礙」，還要靠坊間自發力量。

帶着輪椅去旅行，在旁人眼中困難重重，但嘉敏3年前在復康中心的治療師協助下，成功到台灣旅行。(受訪者提供)

在嘉敏的經歷中，只要大家願伸出手，她仍能享受生活。她憶起，2016年在復康中心的治療師協助下到台灣旅行，「那是我第一次坐飛機！」從機場職員幫忙，讓她安穩地坐飛機到台灣，當地人更禮讓地，讓她優先使用無障礙升降機出入，整個旅程相當順利，和一般人去旅行無異。

不過，本港專為輪椅人士旅行而設的配套不多，相關本地無障礙觀光資訊、路線的機構有限，目前只有香港傷殘青年協會編撰的《無障礙去街Guide》，和香港復康會的《香港無障礙旅遊指南》。

坐在電動輪椅上，嘉敏嘆，當初除了治療師外，根本無人願意帶她去旅行，「其他人會覺得一坐在輪椅上，你的行動只限於你土生土長的地方，到今天很多人（對殘障人士去旅行）會帶着問號。」

身邊的朋友願為嘉敏多走一步，搜集無障礙交通工具的資料，最終促成了澳門之行。(受訪者提供)

「朋友們當初覺得即使去澳門也很困難。」嘉敏續道：「但當他們願花一點時間搜集資料，找不同的無障礙交通工具時，也慢慢嘗試帶你去玩。」大家同遊澳門後，嘉敏說朋友嘗試多了和她規劃遊玩行程。去年除夕倒數，她和朋友一起走錯路，卻誤打誤撞找到一個欣賞煙花的好位置，成了美好回憶。「5、6年都未親眼看過了，很感動，讓我在剩餘的視力時，看到我想看的。」

「坐在輪椅上才想甚麼是人生、自己要做甚麼。」這句說話，嘉敏在言談間說了好幾次。她說，以前不會細想自己的人生要玩甚麼，而現在只希望自己的人生不會留下遺憾。



四處旅遊觀光以外，嘉敏更是個活躍的運動員，既玩輪椅武術，又是「跆拳道黑帶」。早前她還開始玩草地滾球，「其實我看不到球，也看不到對面幾十尺在哪！」説着，她也笑了起來。

坐上輪椅後，嘉敏的人生仍然多姿多彩，她更在健全人士的幫忙下，玩過滑翔傘。(受訪者提供)

看不清又走不動，如何做運動？嘉敏總想到辦法克服。像草地滾球，她先學習了視障人士的玩法，再將之和輪椅人士的打法結合，摸索出一套自己的方法。她說，這些運動能讓她有成功感：「都是要自己努力才能玩到，鼓勵我堅持下去。我不是想要證明、炫耀甚麼，只是想身體還行的時候，體驗這些感覺。」

嘉敏說她參與運動不是為了證明、炫耀甚麼，只是想體驗各種活動的感覺。(受訪者提供)

在健全人士的幫忙下，她玩過滑翔傘，潛水，顛覆了不少人對輪椅人士的既定印象。問她還想玩甚麼，她竟說是跳傘：「我覺得一生人，一定要體驗一次！」嘉敏興奮地說，已做好資料搜集，知道可在澳洲玩，現在只欠一個伴：「只要健全人士和輪椅使用者的力量結合在一起，很多事情都能做到。」

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