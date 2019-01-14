【輪椅難行】名都商場3分鐘路程花20分鐘　區議員倡興建斜道　

雖然只是幾級樓梯，但對於殘疾人士、推嬰兒車的媽媽及行動不便的長者來說，是難以跨過的障礙。粉嶺名都商場通往港鐵站天橋梯級位置，一直被人詬病，雖然上述位置設有升降台，惟升降台幾個月就壞一次，而且每次只能供一位輪椅人士使用，輪候時間長。北區區議員陳旭明表示，原本通過天橋3分鐘的路程，電動輪椅人士卻需「兜一個大圈」，需花20分鐘才能通過天橋到粉嶺南地區。

有電動輪椅人士曾向陳旭明表示，因為名都商場的升降台損壞，所以由粉嶺名都商場經天橋前往粉嶺南，需繞過碧湖商場，陳旭明早前實地考察，結果原本只需3分鐘的路程，輪椅人士卻需時約20分鐘。

陳旭明早前曾與名都商場管理人員聯絡，了解相關問題，途中亦遇到不少市民需要協助。（陳旭明提供）

「商場升降台去年尾壞咗幾個月，整好開返一陣，依家又再壞一個月。」陳旭明指，名都商場的升降台已有20多年歷史，而新款電動輪椅重量達70至80公斤，加劇升降台的損耗，加上舊升降台難找零件，每次維修需時約一個月。有電動輪椅人士表示，「之前曾用升降台，用到一半壞咗，最後call消防先可以放我落嚟。」陳旭明曾與名都商場管理人員聯絡，商場代表表示已拆走升降板及購買零件，並已對外招標，惟未知何時完成維修。

陳旭明曾與港鐵聯絡，希望港鐵特事特辦，向有需要的人士借用通道及站內升降機。陳旭明表示，港鐵初步給予正面回應，指如果有需要人士未能有效穿過地鐵站，可在地面或2樓出入口向港鐵職員借用站内升降機上落，不會收取入閘費用。惟陳旭明認為，港鐵對於有需要人士的定義模糊，「都唔知點樣執行，無一個客觀嘅標準，加上港鐵唔會主動話畀人知可以借升降機」。

陳旭明建議於樓梯位置興建斜道，方便輪椅人士及有需要的市民。（陳旭明提供）

升降台復修無期，故陳旭明早前曾建議興建斜道，讓有需要的市民能自行經斜道，通過天橋，但有人指責興建斜道等於幫助「水貨客」，陳旭明表示，「事實上唔係咁，兩件事根本風牛不相及。」他認為，沒有斜道水貨客也會一樣經名都商場天橋通過至火車站，水貨客也不會因為沒有斜道而減少。陳續指，雖然名都商場將會於今年興建升降機，惟興建需時數年，希望政府及名都商場盡快研究解決方法。