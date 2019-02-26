【01心意慈善項目】愛協動物拯救基金 救「三腳狗」覓幸福家庭

從新聞可見，虐待動物的個案屢見不鮮，教人為之憤怒。但在另一邊廂，有機構卻義無反顧地拯救動物生命，成立動物拯救基金，提供24小時免費動物拯救服務。只要那裏有動物需要被救援，那裏就有愛護動物協會動物拯救督察出現。

岑太去年5月本想透過愛協領養一隻貓，但從愛協職員口中得知Mike原為流浪犬，於3個月大流浪期間被車輾過後腿，險些喪命。Mike曾被領養後又遭遺棄，岑太頓感牠身世可憐，遂申請領養牠，將牠帶回家中，「先生一齊去領養，見到（ Mike）就話好似有啲殘障，驚難凑。但我話無所謂，少隻腳一樣啫，我會照顧佢一生一世！」

岑太認為這是一種緣份，更讚揚愛協的動物拯救服務，「如果當時無人救佢，我諗佢應該都救唔返......好彩有愛協呢個服務（24小時免費拯救服務）幫助呢啲傷殘嘅小動物，如果唔係，我都未必有機會遇到Mike。」

「三腳狗」Mike特別黏人，尤其喜歡岑太。（歐嘉樂攝）

岑太家中三隻狗Jack、Mike及莎莎都是從愛護動物協會領養回來，但牠們性格各異，Jack與莎莎的性格較惡，Mike則乖巧愛黏人，岑太出入牠必緊隨身後。但黏人的性格背後可能與牠害怕再度被遺棄有關，「Mike初初嚟有少少自卑嘅感覺，Jack同莎莎好惡死會蝦佢，可能Mike受過傷，畀人領養過之後又遺棄佢，所以依家成日痴到我實一實，怕再被人遺棄。」

但現時的Mike在岑太的照顧下變得「肥肥白白」，是名副其實的「幸福肥」。

24小時免費拯救服務 把握黃金時間助脫險

其實類似Mike的個案只是冰山一角，尚有更多動物需要被拯救，如患病、遇難、遭非法捕獸器所傷，甚至被毒害的動物。

在愛協服務逾11年的動物拯救督察曾嘉倫表示，動物拯救服務已推行逾82年，協會有感拯救動物生命必須分秒必爭，遂於45年前將服務擴展至24小時全天候拯救服務。

啲動物唔會淨係我哋當值嘅時候先遇到危險，如果因為我哋落咗更而失去一條生命，我會覺得好可惜。 動物拯救督察曾嘉倫

歐嘉樂攝

談及最難忘的拯救經歷，曾嘉倫認為非52小時攀山涉水的拯救經歷莫屬，「當日收到狗主電話，話隻狗失咗踪，但聽到附近山谷有狗吠聲，懷疑係自己隻狗，我哋驚隻狗受傷，即時出隊去搵。」惟該處位處山谷，根本沒有正常道路可走，令救援工作更添困難。

兩日過去，愛協的動物拯救督察終於成功確認狗隻位置，展開營救行動，「我哋確定到隻狗喺山頂同溪澗之間，部分同事要爬上山頂游繩落去，將隻狗仔固定，另一邊廂有同事涉水，撐住艇去接隻狗。」多位動物拯救督察攀山涉水，與主人分離52小時的狗隻終於回到主人身邊，身體亦無大礙。阿倫見主人與狗隻重遇一刻，覺得無論過程有多辛苦都值得。

愛協每次提供的拯救服務都不收分文，目的是讓所有有需要的動物，不論是流浪動物或野生動物都能得到即時的援助，惟24小時拯救服務開支全靠大眾捐款支持，否則服務難以維持。

香港愛護動物協會「動物拯救基金」致力為動物提供救援、緊急情況和調查行動等服務，請即進入「01心意」平台支持啦！有關項目受惠於善款配對計劃*，你的一份捐款成就雙倍心意。

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