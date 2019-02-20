【觀塘重建3】半世紀報紙檔堅守至清場：搬入商場將失去昔日笑容

觀塘重建，最後留守在裕民坊的商戶將於2月28日離場。重建範圍內，現時尚有10檔商戶因業權複雜、賠償安置方案不理想等問題未遷出，其中燦記書報社檔主賴先生指兩個檔口曾被市建局當同一標準處理，認為因賠償安置不公允而未肯遷出的檔主被指「貪心」，是對他們的侮辱。他又說，日後2021年建成的新商場市集已失去市集開揚、吸客和建構社區網絡的原意。 攝影：高仲明、李慧筠

燦記屹立裕民坊已50年，是三代人的心血。（李慧筠攝）

市集，是大家集合在空曠地方賣東西，商場入面的不叫市集。 裕民坊商戶 賴先生

三代報紙檔兼營士多逾半世紀

62歲的賴生在裕民坊經營燦記書報社和士多50多年，燦記由他媽媽一代開始營業，交到他手上後，又傳承到他兒子一代幫手看檔。約200呎的檔口，以前緊挨銀行，他們跟銀行協議在該處開檔幫忙看管出入口。

2月28日為商戶搬遷之日，市建局建議安置他去觀塘道、康寧道新商場內的新市集，即街坊戲稱的「地牢市集」。「市集，是大家集合在空曠地方賣東西，商場入面的不叫市集。」他向記者展示手機照片中的市集內新舖，指面積約為四乘六呎，不夠報紙檔繼續營業。「你們來找我報導都是因為是街檔，入了商場，即是沒得做，無謂啦。除非找到地方重新營業，找不到也是要結業。」

賴先生指他曾追問市建局的安置賠償準則，為何有檔口情況相若但處理不同，局方回答他按個別情況處理。（高仲明攝）

人們見面至少會打招呼，行過會笑，商場沒有這些笑容。 賴先生

「商場沒有街檔的笑容」

在觀塘紮根半世紀，在檔口長大，又養大自己子女，賴生縱是淡淡然的應對變遷，也無法忘記觀塘裕民坊那種有機社區網絡帶來的、人與人之間的關係。「街坊之間會傾偈，沒散紙可以明天再付錢，大家又開心，自己睇住街坊由細長大。人們見面至少會打招呼，行過會笑，商場沒有這些笑容。」他說：「變，應該的，也確實不捨得。」

兩檔不同當一舖安置 區議員追問下分開處理

原先，因燦記面向裕民坊的報紙檔持有小販牌照，而面向內巷的士多則有商業登記。在現時市建局方案中，兩個面向的檔口的「基本現金津貼」標準不同，前者每平方米的按月單位基率為2,660元、後者1,300元。

他覺得市建局的處理方法欠公允。「為何最初態度強硬，當兩舖單一處理（為內巷舖）？一個營業牌、一個小販牌，是否應分開處理？」最後他不停爭取，直至區議員幫忙施壓，市建局才改回分別以兩個標準處理兩舖。「我不是要大筆賠償，求的是程序公義。」

賴先生說，街坊的笑容，很難再在商場重現。（高仲明攝）

舊區是要變的，我們也不是想阻你發展，但你要平衡。不應把你要做的事，說成我們貪得無厭，這是對我們的侮辱。 賴先生

最讓他苦惱的是局方把原址商戶的不滿說成「貪得無厭」。「它（市建局）說賠幾多，大家心裡有數。舊區是要變的，我們也不是想阻你發展，但你要平衡。不應把你要做的事，說成我們貪得無厭，這是對我們的侮辱。」市建局就《香港01》查詢回覆，指「燦記」現時被登記為同時經營兩個面積、面向不同而毗連的構築物，會分別以持牌小販、違例構築物自用經營者準則計算。

賴生指按照市建局現時方案，兩檔合共賠償210萬元。他認為舖位半世紀以來，也未曾被政府部門當作內巷舖，為何重建時卻因面向內巷而被扣一半賠償？為何有檔口情況相若卻被視為向裕民坊舖位？他認為定義舖位面向標準含糊，不願離開。「如果市建局企硬，我不會走，由它封板。如果我自己走，我覺得醜。」

觀塘市中心的主地盤重建項目預計在2021年落成。（高仲明攝）

望繼續經營用戶雖多 回遷用戶低

市建局指自2018年9月10日起，共向第五發展區內116個違例構築物用戶發出特別搬遷方案建議，當中99個用戶已接受建議。另一份局方在九月提交的調查報告顯示，有53%用戶欲繼續經營，不過根據局方12月提交至觀塘區議會的文件，最後只有11個用戶回遷到新商場的平台市集經營，而因為新商場所在位置，即觀塘市中心主地盤項目預計於2021年才完工，他們需等上兩年，期間局方會發放每月六至七千元津貼。

在裕民坊經營新華印務的劉太已經80歲，她雖然因早已申請靠牆牌獲安置到新平台市集，但也無法想像兩年後的事：「兩年，我不知有沒有眼看見。」她計劃把檔口交予兒子經營。

民間組織「活在觀塘」負責人袁智仁認為，市建局在維持原有社區網絡方面仍然是「交白卷」。（李慧筠攝）

市建局在維持社區網絡方面仍然是交白卷。 「活在觀塘」負責人袁智仁

民間組織「活在觀塘」負責人袁智仁認為，欲繼續經營用戶雖多，回遷用戶卻少的落差顯示安置方案不理想，不少街坊檔主怕等待期間熟客流失，寧願退休或搬走經營，「市建局在維持社區網絡方面仍然是交白卷。」他又指回遷商戶雖擁優惠租金三年，但同時要交十萬元按金簽新舖，變相被扣一半賠償。

市建局指發放津貼及完成安置後，會在今年年底前要求發展局局長以《收回土地條例》啟動收回土地程序。街坊們在2月24日（日）將舉行「告別裕民坊展」，邀請舊街坊回觀塘分享故事，並一同見證拆遷前最後的裕民坊。