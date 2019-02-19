【觀塘重建2】提5個搬遷地點均被拒　街頭工匠苦等食環兩年未有牌

觀塘裕民坊重建拆遷在即，圍板處處，工程沙塵飛揚，但街上街頭工匠仍被政策遺落。 裕民坊工匠因重建無法原址領取工匠小販牌照繼續經營，他們早於兩年前按食環署建議提出新擺賣地點領牌，但直到今日，補鞋匠福嫂和鍾錶匠魏生提出的位置，沒一個獲批，連他們在內觀塘區仍有4名街頭工匠未獲發牌。搬遷日子漸近，這些擁有手藝的惜物之人，仍然未有安身之所。 攝影：高仲明

2月28日，裕民坊商戶需離場。街上擺賣的補鞋匠福嫂，屬食環署管理範疇，並不包括在市局重建局安置方案之內。但苦等兩年，她仍然未獲發牌。

苦等兩年未獲批工匠牌

「重建以來兩年，熟客都搬走了，生意淡好多。」福嫂今年60多歲，30年來在裕民坊街上補鞋。2016年訪問福嫂，當年正值立法會小販政策小組委員會與政府討論簽發新固定攤位、即工匠小販牌照的建議，食環署同時開始跟進2009年登記在冊上的123名補鞋匠、鍾錶匠、線面師等無牌街頭工匠發牌。（工匠的故事，詳見另稿：【觀塘重建1】街頭工匠被遺忘 斗零踭聖手：冇咗鞋匠人唔識珍惜。）

政策要求工匠自行向食環署提出搬遷地點，但準則不明，福嫂覺得區議員沒有幫忙發牌事宜，反而在會上反對搬遷地點，令她很動氣。

兩年都未批到（工匠牌照），好難，不知道怎樣的新擺賣地點才為之好？我不敢亂找。 補鞋匠福嫂

觀塘重建區現時本有5名工匠小販，因為重建未能原址發牌，必須由工匠提出擺賣新地點，由食環署統籌尋求各部門首肯——如區議會、警務處、消防處、路政署等——才能正式搬遷及發牌。鍾錶匠魏生、補鞋匠福嫂，他們早於2016年前開始向署方提出四至五個新擺賣地點，沒一個地點獲批。

審批程序往還無功，教基層小販頭痛。「有說多人，有說走火（安全問題）。」福嫂說。「兩年都未批到，好難，不知道怎樣的新擺賣地點才為之好？我不敢亂找。」

平日還有幾個街坊會來找鍾錶匠魏生維修手錶，魏生在這裡一個人一個箱經營了42年。

食環署個個地方都不批，即是怎樣呢？沒拒絕原因，他是官，我是小販，他不需要原因。 鍾錶匠魏生

政策須工匠提搬遷點 鍾錶匠建議足兩年：不知被拒原因

怎樣為之好的搬遷地點？食環署未就記者答覆具體回答，署方指，獲得區議會支持及其他部門不持異議後，會考慮在原址發牌，讓工匠合法地繼續經營。如不能原址發牌，工匠可選擇在區內現有的空置小販攤位經營，或提出新地點。本署會請相關部門就交通、消防、安全等提供意見，還會邀請區議會表態。

工匠一般選擇人流較旺的地方，又考慮到阻街問題，於是往往以該處原先有沒有其他報紙檔為參考，比如福嫂曾提出搬至康寧道11號報紙檔旁。魏生則曾建議較多小販的牛頭角巴士總站、協和街，「食環署個個地方都不批，即是怎樣呢？沒拒絕原因，他是官，我是小販，他不需要原因。」魏生很無奈：「食環兩星期來一次，說『你好再揀位，不要就沒了』。」

誠然，在街上擺賣必須抵受污濁空氣，但對小販而言，流動的他們自然盤根於人流較多而路寬闊的地方。

鞋匠：搬報紙檔隔籬 區議員反對

新工匠牌照檔口面積為0.9 米 x 1.2 米 (1.08平方米)，著實不大，不過在2016年區議會會議中，區議員最擔心的仍是阻街。「（區議員）陳華裕唔批呀！」福嫂說。社區保育工作者馮炳德說：「福嫂建議的地點不是裕民大廈門口，是東亞銀行對出，那邊報紙檔一直也沒事。」

翻查2016年區議會文件，區議員兼環境及衛生委員會委員陳華裕曾經就無牌小販發牌發言，指自己不反對保留工匠，但對於工匠種類和新擺檔地點有所保留，指「街好逼，在空氣最差地方，坐低補鞋，是否可以呢？」

一針一線，她把本會被隨意丟棄的舊鞋縫好。

她要找不影響別人的位置，那裡是出入口。 觀塘區議員 陳華裕

當年福嫂提出的搬遷位置，陳就曾在會上「個環境做嘢唔妥當」，但並未補充具體反對原因。記者再就福嫂提議地點向他查詢，陳華裕回覆指有附近居民和法團向他投訴，「我有份反對。她要找不影響別人的位置，那裡是出入口。東亞銀行前報紙檔其實多居民反對，加上有改善工程，不能擺得長久的。」

他同意工匠買少見少，是消失中的街頭特色。「都困難的，因為商舖不肯，或阻到通道，或者可以搵多一兩個新地點提出。」他建議工匠可考慮搬至工廠區。

重建日在即，福嫂說會留守到被趕為止。

工匠早於百年前出現 政府2015年提發牌但審批耗時

論歷史，街頭工匠早於1920年代出現，磨剪刀、線面和織補等街頭工匠並非由政府分類、規劃，而是庶民生活自然演變。1921年，港英政府向滿街的小販發牌，當時領牌比較容易，但對小販而言反而增加成本——有牌無牌都要向地方勢力交「陀地」，為何領牌？

1970年尾港府停止發牌，今時今日，小販政策停滯不前，未領牌的小販已追悔莫及。在工匠發牌之前，最後一次發牌已經要追溯到2010年，當時署方因公眾壓力重新簽發8個中環擦鞋匠牌，但此類工匠小販發牌從來非恆常政策。直到今天，食環署雖重新為已登記的工匠發牌，但仍有工匠苦等兩年未獲發牌，又是否符合2015年食物及衞生局局長高永文當初所說，檢討並跟進街頭工匠發牌的建議？

補鞋匠自有其學問及技巧，街坊讚福嫂用心修補，收費又平。

繼續擺檔，擺到趕，我就走。 福嫂

小販本流動具彈性 管理下須避人流變固定



食環署回應，指一直邀請觀塘區內工匠申領工匠牌照，問及會否就重建日期臨近加快處理重建範圍內、仍未獲批出牌照的四名工匠，署方只指會按既定程序處理。受訪後翌日，有食環署職員找魏生，指他再建議的牛頭角區搬遷地點獲批機會高，他立時又放心不少。



「食環署知我要照顧老公，也叫我有時間便找位置再處理。」食環署這幾天亦親身找福嫂，跟她研究康寧道上另一處後巷。避開人流，位置不算理想，「有點臭味，濕濕地。」她也擔心發牌後必須固定位置，他日若人流稀少，只能死守。但現時政府以牌照管理小販，她只能選擇領牌。一切只是見步行步，重建日到前若未發牌，她會在原址繼續開檔。「繼續擺檔，擺到趕，我就走。」

福嫂和魏生各自在裕民坊擺檔30年及42年，他們為什麼紮根觀塘？看著觀塘巨變，工匠消亡，福嫂感嘆：「沒了工匠，人不懂得珍惜。」工匠的故事，詳見另稿：【觀塘重建1】街頭工匠被遺忘 斗零踭聖手：冇咗鞋匠人唔識珍惜。