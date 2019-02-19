【觀塘重建1】街頭工匠被遺忘　斗零踭聖手：冇咗鞋匠人唔識珍惜

短短兩年，由市區重建局和「信和置業」、「華人置業」合作發展的觀塘住宅「凱匯」已高聳於天際，每天每夜坐在對面裕民坊補鞋的福嫂彎下腰看摩天住宅：「發展得很快，談安置卻慢。」今年2月28日，在重建範圍內的商戶和住戶悉數要離開，其中包括紮根地區幾十年的街頭工匠——他們為街坊補鞋、寫信、修手錶，樣樣都是平民生活所需。 看著觀塘市中心的巨大變化，惜物之人仍然談珍惜，堅持修補的價值，「沒了工匠，人們不會珍惜！」補鞋匠福嫂說。 攝影：高仲明

補鞋匠福嫂在裕民坊補鞋已經30年。

觀塘區「斗零踭聖手」救無數平民鞋

福嫂今年60多歲，和老公在裕民坊補鞋30多年。最初老公入鞋廠工作，她做過一陣子酒樓傳菜員，便隨夫在街上幫手補鞋，大半世以補鞋匠自居。福嫂的街邊檔長約一米多，擺放待補或已補好的波鞋、皮鞋。不同的補鞋鞋墊、鞋碼以舊塑料袋袋好擺在地上，客人來時，她翻轉鞋子一看，便知道要拿什麼物料救鞋，知道要補鞋碼、換鞋底抑或換斗零踭。

客人總是乖乖在小木椅上等福嫂補鞋，有些街坊是熟客，來時寒喧，氹得福嫂笑笑口；有些街坊話比較少，一問之下才知是因為觀塘多工匠，故遠道而來修理舊物。

初初對補鞋沒甚興趣，只為搵食。不過後來客人讚，自己感覺幫到人，很有滿足感呀！於是做到現在不願退休。 補鞋匠 福嫂

補鞋匠福嫂。 「她做事好認真、企理，一點不馬虎。我由我個仔讀中學開始幫襯都十幾年。」有街坊這樣說。福嫂看起來不苟言笑，嘴邊總是叼一支煙，彈彈煙灰又一支，然而每當熟客街坊放下一雙高跟鞋又讚她，福嫂往往笑得腼腆。「初初對補鞋沒甚興趣，只為搵食。不過後來客人讚，自己感覺幫到人，很有滿足感呀！於是做到現在不願退休。」她說。 被稱為觀塘的「斗零踭聖手」，福嫂的補鞋工夫並不簡單——手起刀落，用鎅刀把霉爛鞋踭挑走，打入合適長度的竹筷子，削走多餘尾端；剪好防滑鞋墊的尺寸，再牢牢貼合在如指腹般大的斗零踭上。補鞋不過盛惠幾十元，如此一買一賣，本是庶民的平常生活。

訪問當日福嫂不小心割傷了手指，草草消毒便貼上膠布。試過最嚴重一次，她意外批甩了一小塊大腿肉。

這個時代學做工匠有什麼用？除非你有錢開舖，否則你在街邊，發牌不容易，沒牌又被人拉。 福嫂

無牌長年被趕 「這個時代做工匠有什麼用？」

工匠有的是手藝，但以前有少女找她學師，她不願：「這個時代學做工匠有什麼用？除非你有錢開舖，否則你在街邊，發牌不容易，沒牌又被人拉。」

在街上擺賣當然不見得浪漫，日曬時福嫂要頻頻抹汗，下雨時避入街道的小巴隊伍，雨傘的水點又滴到她身上。而且，香港小販牌照制度並不鼓勵市民做小販，政府長年不發牌，或只重發很少牌照，也不放寬牌照傳承限制，多年被關注社區文化和經濟的組織批評旨在讓小販和手藝自然消亡。街頭工匠在2015年食物及衛生局局長高永文於文件中倡導重發小販工匠牌照之前，只是被默許於街上的無牌擺賣，不時要冒被驅趕的風險。

對面的凱匯地盤愈起愈高，去年年尾首輪銷售大賣。

重建臨近 市建局不理、食環發牌慢

租金高企，入舖做生意對基層而言非易事，而街上人流多，確保有客，擺了幾十年只得繼續。福嫂擺賣位置後方在重建前有兩間銀行，銀行職員很關照她，從沒投訴。修修補補，做到頭髮花白，老公也病重需在家休養，靠她一人養活兩夫婦，觀塘亦人面全非，陷入重建的瀟湘。當年一天千元生意，到今天只剩二、三百收入。

天熱時福嫂會預備多幾把小風扇。

結果屯門線面師發了牌，我們也未有牌！ 福嫂

工匠屬食環署管理範疇，市建局並不會賠償或安置重建範圍內的街頭工匠，他們說未收到局方通知他們搬遷日期。儘管如此，大多工匠也不太在意賠償，他們更緊張何時封板？能否繼續經營？有鍾錶匠伯伯不想再等發牌，趁年紀大，乾脆退休不再做。「到處都沒有鞋匠錶匠了！」街坊說。

小販似要消亡，福嫂也不坐以待斃，2016年左右她跟其他工匠到區議會請願，要求政府發牌，政府當年終於宣佈，向2009年已登記的特色街頭工匠發牌。她擺手嘆氣：「結果屯門線面師發了牌，我們也未有牌！」（工匠苦等兩年無牌，詳見另稿：【觀塘重建2】提5個新搬遷地點均被拒 街頭工匠等食環兩年未有牌）

現時政策下，工匠如因重建未能原址發牌，需自行向食環署提出搬遷地點。福嫂過去兩年提出五個搬遷地點，但沒一個獲批。

「唔愛錶唔會開檔整啦！」魏生愛錶，雀躍地跟記者分享他最近買到的一隻日本錶。

街邊偷師學整錶



現時，食環署在觀塘區簽發了五個固定攤位(工匠)小販牌照，但仍有四名工匠小販因重建影響，還未獲發牌照，包括在裕民坊另一頭擺檔的鍾錶匠魏生。

魏生13歲便學師修理手錶，想來他有點慚愧——他以前開夜班，白天不睡覺，跑到九龍城街邊看阿叔整錶偷師，望到阿叔給他工具和舊錶，叫他試試修理。「我好慚愧沒拜師。」

魏生後來做工廠，不順心，走過觀塘裕民坊大樓底時想：「擺張凳整錶得唔得？」於是他在牆上裝嵌了一個小木箱，分四層擺放整錶工具和材料，人站在箱邊等客到。那時大樓底盡是黑社會經營的字花（賭博檔），喚他別擺檔。後來一個穿夏威夷衫、牛高馬大的男人給他卡片，叫他有麻煩時打去警局。「原來遇貴人，是探長！」

訪問當天有街坊手錶電磁位置鬆脫，魏生帶上放大鏡擠擠弄弄，快手換好日本電磁，盛惠十零廿蚊。「行得返！」街坊大喜。

生意差是因為電子錶盛行，重建也影響。熟客搬走了，我收六點，他收八點，交通費貴，怎找我？ 鍾錶匠 魏生

擺檔整錶被順道聘請做看更

72歲的魏生說一生遇不少貴人，另一個人是檔口所在大廈的大業主霍生；當時裕民大廈由霍英東家族興建並持有。霍生見他在樓下擺檔，給他二千多元月薪請他兼職做大廈看更，巡巡舖兼做維修。魏生成了大廈管家，跟街坊街里熟絡，這樣的日子過了九年，直至市建局宣佈收樓。

人去樓空，魏生繼續在原址擺檔，照舊開早上十一點，收傍晚六點。這42年來，最旺時候他一天賺五百幾元，哪像現在，觀塘的鄰里網絡被打散了，生意自然差，「十一點到下午賺60蚊。生意差是因為電子錶盛行，重建也影響。熟客搬走了，我收六點，他收八點，交通費貴，怎找我？」重建日來臨，魏生仍想繼續經營，不只為了幫補自己和老婆的生活，也因為愛錶——他向我們展示手上的日本精工錶。「唔愛就唔會開檔整啦！」

魏生只是想繼續經營，但到現時仍未獲批搬遷地點。

「拆又快，起又快，談安置卻慢」

觀塘市中心項目是前土地發展公司於1998年公佈的重建計劃，現時為市區重建局歷年來最大的重建項目，佔地超過50萬平方呎，影響約1,653個業權及約3,139人，估計項目總發展成本達數百億元。重建範圍包括裕民坊、月華街和協和街等地帶，市建局自2008年起收購物業，街坊亦陸續搬走。

觀塘重建改變了社區原來的變貌，亦無可避免地打散了原有街坊網絡，包括裕民坊商戶、工匠在內的社區經濟模式。

我覺得不重建好過重建，變來變去，那些樓不是基層住的，賣的東西也貴。 福嫂

福嫂檔口對面街本來是銀都戲院和巴士總站，現在拆走成了凱匯地盤，大樓高得任福嫂怎彎腰抬頭望也望不到頂樓了。「拆又快，起又快，談安置卻慢。」她看著天空若有所思：「我覺得不重建好過重建，變來變去，那些樓不是基層住的，賣的東西也貴。」

到底是惜物之人，福嫂對新與舊自有一番體會。「沒了補鞋匠，人們不會珍惜呀！買新鞋，著幾次又扔棄了。鞋子那麼美，只不過蝕了鞋底一角，幾十蚊補對了地方，又像新的一樣。」舊區如舊鞋，到底該盡心修補，抑或扔棄再買？

兩年來，兩位工匠申請新搬遷地點不果，食環署如何回應？福嫂指，當區區議員大力反對搬遷，原因又是為何？申領工匠小販牌照，一點不容易，詳看另稿：【觀塘重建2】提5個新搬遷地點均被拒 街頭工匠等食環兩年未有牌。