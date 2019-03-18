【平飯消失】長沙灣熟食街市將關閉　政府大嘥鬼新裝百萬消防系統

近年熟食市場相繼被淘汰，屹立37年的長沙灣熟食市場因空置率高企，將於今年中隨撥地期限屆滿而關閉。多位僅存的檔主批評是食環署「陰乾」市場的結果，無奈被迫離場，面對前路深感徬徨，又透露最近耗資過百萬裝建的消防系統尚未啟用，市場就面臨拆毀，「簡直浪費資源，不如用來提供合理賠償和安置我們吧！」

於1982年落成的長沙灣熟食市場，佔地1,400平方米，現時28個熟食攤檔中只租出11個攤檔，出租率為39%，其中有檔戶一人租用3個攤檔經營，實際營業的檔戶只有9個。食環署決定趁市場撥地期限至2019年7月31日屆滿，正式將其關閉。

「合成飯店」負責人黃偉才稱，若熟食市場關閉後，只能結束生意，在外面應徵廚師。（李智智攝）

無奈結業 老闆唯有應徵做廚師

過去食環署對長沙灣臨時熟食市場的管理一直惹人詬病，包括未有效提升消防設施、檔位供電不足、沒有加裝空調等。「合成飯店」負責人黃偉才（53歲）批評，政府並無回應店主加裝電力和冷氣的訴求，只顧改善消防設施，強調消防設施改善並無助增加市場的人流和生意。他又透露，若熟食市場關閉後，只能結束生意，在外面應徵做廚師。

熱天人流少 轉營做「包伙食」

他續稱，十多年前面開了很多新式餐廳，變相人流不會到市場，加上場內設備殘舊，又沒有冷氣，「在熱天都人都失蹤了，一年只半年的生意」，故不少店主轉營做「包伙食」和外賣才可勉強生存。但令他氣憤的是，去年消防系統開始裝設，「這兩個月不斷有人來安裝，這至少花過百萬元」，他帶記者視察表示：「你看，現在未曾駁水駁電，新簇簇的，但市場就快拆了，就如交了貨就收錢。明知道這裡要拆了，就不要搞那麼多東西」。

經營「新發大排檔」35年的趙氏夫婦炮轟政府浪費資源。（李智智攝）

經營「新發大排檔」35年的趙氏夫婦計劃下月中提早離場，他們亦炮轟政府浪費資源。趙太說：「30多年沒有安裝消防喉，現在才安裝。那幾百萬元不如用來賠償給我們吧，過去就連漏水又搞不好，周圍有水跡」。

市場內的地下寫有「要求合理賠償」字樣。（黃偉民攝）

檔主斥政府賠償「非常刻薄」

她又指出，政府的賠償「非常刻薄」，並解釋30多年前以18萬元頂手，「當時可以買一層樓，供起一架的士。第一次商議時只有4萬元，第二次加到13萬元，最後一次20萬元，最近荃灣熟食市場收回獲賠30萬元，我們偏偏只有20萬，只因這裏沒有潛力，但問題政府一直無妥善改善過這裡環境」。她無奈稱，不到他們說了算，「我們兩個年屆70歲老人家可以怎麼辦？不走連20萬元也沒有」。

經營「新合興大排檔」的羅先生直斥政府無盡責任妥善安置檔戶。（洪業銘攝）

安置到保安道街市 檔主指舖位太細

除了賠償，第三代經營「新合興大排檔」的羅先生（36歲）直斥政府無盡責任妥善安置檔戶。他說：「食環署只提供保安道街市的一兩個舖位給我們選擇，只有100呎，只能放一個炒爐、一個雪櫃，這是叫有選擇嗎？完全沒人情味可言，始終我們都做了那麼多年。」他透露，目前慶幸地已物色到其他舖位繼續經營，其他店主年屆半百，利潤微薄，生意恐無以為繼。

「泉記」負責人楊德希望政府可容許檔戶經營至今年底。（李智智攝）

「包伙食」平均20多元一碟飯菜

「外面舖位至少幾萬元月租，根本無法糊口！」「泉記」負責人楊德（56歲）表示，過去主要做「包伙食」，平均收取20多元一碟飯菜，「要是要加價40多元一碟飯菜，都不會有人吃」。他又期望，政府可讓他們延至今年12月才離場，「因為我們跟別人簽了一年合約，若如果做不到，我們要賠償損失」。他又指，若無法找到地方安置，只好結束生意。

深水埗區議員袁海文冀政府規劃市場用地時，以社區和檔戶安置需要為優先考慮。（洪業銘攝）

區議員建議發展「社福綜合大樓」設熟食中心

深水埗區議員袁海文表示，他早前曾向政府提出，將熟食市場附近一塊政府地的地契條款加入「重置熟食市場」，惟政府並無回應，只執意賣作商業用途。「賣地是很輕鬆，但政府需思考如何提供相應公共設施」。袁海文建議，將長沙灣熟食市場用地發展為「社福綜合大樓」，設立熟食中心，讓現有檔戶繼續經營，亦提供安老院舍、特殊人士護理中心等，補足區內對社福設施的龐大需求。經過去年中的區議會商議，他對政府實行有關建議感到樂觀。

食環署：諮詢區議會「大部分委員不反對」

食環署回覆香港01查詢時稱，長沙灣熟食市場撥地期限至今年7月31日屆滿。因市場的現況未能發揮其功能，同時虛耗公共資源，應予關閉。署方已在去年9月底諮詢深水埗區議會，「會上大部分委員對該建議不表反對」。署方亦與受影響的檔戶就提供恩恤的安排與他們取得共識，所有檔戶已選擇結業並領取特惠金，待所有檔戶在今年年中結業離場後按既定程序關閉市場。而有關用地會根據目前的臨時撥地條款交還地政總署作其他發展用途。至於目前正進行的提升消防設施，署方只稱是恆常計劃的「一系列改善工程」，已接近完成階段。