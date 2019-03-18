【平飯消失】見證填海滅船廠　熟客變伙計　長沙灣熟食檔走進歷史

飯堂洋溢的不但是令人垂涎的飯香，濃濃的人情味更令人回味。立足長沙灣熟食小販市場逾30年的「新發大排檔」，不敵時代巨輪，隨政府宣布市場會在今年中關閉，檔主決定提早下月離場。年屆70的檔主趙氏夫婦隨著本港工業變遷風光過，甚至揚威海外，亦經歷不少風雨，如今總算「功成身退」，唯一牽掛的是一眾街坊和日本熟客。趙太笑言：「他們（的士司機熟客）不但是朋友，亦是『伙計』，他們更對我說『 一生人有三個女人，除了媽媽和老婆，就是你，無你就沒飯吃』」。

七旬檔主夫婦：是時候休息了

走進長沙灣熟食小販市場的一處角落，就會聽到聲洪如鐘的趙太，與食客高談闊論，而趙先生就如常在一旁拋鑊，準備食材：「我們都是凌晨3時起床，由天水圍過來開檔，手板眼見功夫而已」。然而，這平淡溫馨的日子將於下月18日結束，趙生嘆氣說：「市場今年中被政府收回，我們都70歲了，是時候休息了」。

市場今年中被政府收回，我們都70歲了，是時候休息了 新發大排檔檔主趙先生趙太

趙氏夫婦經營「新發大排檔」35年。（李智智攝）

見證船廠、美心食品廠等工業變遷

被食客稱「肥佬」的趙先生，在12歲小學畢業後就到酒樓學廚，直至30多歲，即1984年初與趙太在長沙灣熟食市場經營「新發大排檔」，售十多至20多元的小炒和茶餐，成為不少街坊和工友飯堂。趙先生對見證本港工業變遷，他深感自豪，滔滔不絕說：「剛進駐時附近都是海，全部都是船廠到11時半，「人龍」如同操兵沿天橋一路走入來。船廠、美心食品廠和工廠都是我們的食客。我與7、8個伙計由早市做到晚市。」

黃金時代飯市做6轉

他又稱，在80至90年代可謂市場的「黃金時期」，場內坐無虛席，飯市做6轉，平均20至30分鐘就一轉，「客人吃完這邊起來，其他人那邊坐下來吃。有附近車房的人甚至叫『肥佬你整幾碟飯，我們站着吃』」。他笑言，由於行內競爭激烈，有時無故被對手用耍手段投訴而收告票。

客人吃完這邊起來，其他人那邊坐下來吃。有附近車房的人甚至叫「肥佬你整幾碟飯，我們站着吃」 新發大排檔檔主趙先生趙太

填海船廠撤離 靠泊車街客撐住

90年代本港工業逐漸衰落，大排檔的生意亦因而連番受重挫。「第一個撤離是船廠，因為填海。接着附近工廠北移再受大打擊」，趙生無奈稱，工廠撤走換來是美侖美奐的商廈，新式餐廳林立，根本無法競爭，「我們市場設備殘舊，簡直千瘡百孔，周圍漏水，又沒冷氣，環境本身不及別人已經很吃虧，政府又不肯建設。現在唯有靠街客，在附近泊車的客人，如果連車都無得泊，簡直就沒法做」。

我們市場設備殘舊，簡直千瘡百孔，周圍漏水，又沒冷氣，環境本身不及別人已經很吃虧 新發大排檔檔主趙先生趙太

熟客不忍年老檔主粗勞 自願當「伙記」

生意不復當年，但老街坊是令他們堅持至今的動力。趙太雀躍說，不少熟客不忍見年老的他們幹粗活，都會主動幫忙，「我又很懂得『利用』他們，他們都變了我的『伙計』，哈哈！」

她手舞足蹈說，仍有多位的士司機、客貨車司和在附近上班的白領堅持每天都來光顧，「他們一來到幫忙掛餐牌，吃完了會幫我收拾桌子。有時湯桶很重，抽不了，又或是要弄燈泡，叫他們就可以了。我們休息時，他們還會幫我們看看檔口有否被人亂動，又幫我淋花。如果不夠飯盒，又幫我買，隨傳隨到。我女兒說我使喚別人很過份，哈哈！」

大排檔在2003年獲日本傳媒報道。（李智智攝）

趙太說這些都不及美食獲日本傳媒報道，揚威海外「威水」，「十多年前有幾位日本遊客拿着雜誌來到訪，我才知道店舖被日本人報道」。趙先生補充稱，原來日本人特別喜愛小炒、炒「出前一丁」或辛辣麵，「我覺得日本人不太懂調味，我們學佛吃齋，在兒子推介下到日本嚐試精進料理，都沒味道的」。

很感恩，這裏養了我和家人35年，離開是無奈，變遷是無常的 新發大排檔檔主趙先生趙太

「新發大排檔」將於下月中提早向街坊告別。（李智智攝）

「變遷是無常」

趙太又說，當年在鄰近設廠的「日東表」經常有員工來用膳。其中一名董事回流日本後，仍堅持來港時探望他們，他上年才看看我們。「他最喜歡買豆沙餅，但我說不好吃，只愛要日本珍珠米，他真得帶給我」，趙太又稱：「我叫他做「死蠢」，因他不懂聽廣東話。但我最厲害說『你好』、『再見』、『謝謝』」三句日文就夠用了」。她靜下來稱，「他們不能再來了，很捨不得」。近日有食客得知大排檔即將給結業，特意前來光顧，跟兩夫婦合照留念。

兩夫婦奉獻一生的大排檔即將劃上句號，與街坊告別，趙生嘆言：「很感恩，這裏養了我和家人35年，離開是無奈，變遷是無常的」。