【啹喀的後裔4】逐軍營而居　佐敦雜貨店代寄冬菇解同鄉思港之情

佐敦有一個尼泊爾小社區，從食肆、金飾、服飾到雜貨店應有盡有。據統計，目前香港約有 當中近半尼泊爾裔人口聚居的油尖旺，有說是與當年啹喀兵的軍營分佈有關。走進佐敦統一大廈，內藏一所不顯眼的尼泊爾雜貨小店，Gurkha Store。以啹喀兵為名，因為這裡是居港啹喀第二代Ram Lee Rai與太太經營的小商店。他笑言，「我會盡我所能保留這個名字」。 （此為「啹喀的後裔」系列之四） 攝影：鄧倩螢

店內貨品與啹喀無關，卻與Rai的爸爸有關。（鄧倩螢攝）

尼泊爾大學生來港成建築工人

啹喀雜貨店雖以啹喀兵為名，但店內卻是售賣尼泊爾生活百貨，從香料、零食、即食麵、染髮劑、到尼泊爾報紙雜誌，應有盡有。啹喀與店內貨品無關，倒是與店主Rai經歷有關。Rai居港23年，但他與香港的淵源卻來得更早，因為他的爸爸是駐港啹喀兵。小時候，軍人爸爸回家總會跟兒子談起香港的冒險故事，「他說颱風季節，每個人都要坐船去救人」，「他說他駐守沙頭角要捉很多偷渡客」。高山小孩雖對軍旅細節沒興趣，但腦海還是記著爸爸在港歷險的故事。

Kanchha是Rai雜貨店內的愛貓。Rai一臉寵愛地說，Kanchha在尼泊爾語意指幼子。原來這位啹喀後裔是名貓奴。（鄧倩螢攝）

Rai自小在尼泊爾長大，在當地讀大學。其後，他經營一所小工廠，生產手袋和衣物。直至九十年代尼泊爾經濟下滑，1996年他隨擁有居港權的尼泊爾太太來港發展。至此，32歲的Rai才第一次踏足爸爸歷險故事的背景。但成人的現實與哄小孩的故事不同，現實是在尼泊爾大學生主修經濟的他，來港後面對語言不同，只能轉行當起建築工人養家。

當初，Rai因為一份尼泊爾報紙，而萌起開店念頭。如今他每天把報紙放在當眼處。（鄧倩螢攝）

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開店源自一啖氣

原本故事應是這樣發展：從尼泊爾來港的大學生在香港地盤鑽錢養家，每日藉讀尼泊爾報紙支撐精神生活。「我對讀報非常著迷，因此拜託尼泊爾店主每天都要留一份給我」。然而，Rai的未來卻由一份報紙揚起了變奏。某天，累透的Rai如常在工地下班，再到相熟商店領取預訂報紙。怎料，店主卻打破約定，把最後一份報紙售預其他願意出錢的客人，「他說如果你今天不來，我會蝕錢」。每天的生活小確幸被被打破，他笑言，當下暗下決定，「我要開一家比他做得更好的店，哈哈」。

訪問期間，Rai沒有一刻停下，一時接待顧客，一時補貨。（鄧倩螢攝）

當初，Rai因為一份尼泊爾報紙，而萌起開店念頭。如今他每天把報紙放在當眼處。（鄧倩螢攝） 建青馬大橋 尼泊爾人搬到屯門 一個月後，行動力奇高的Rai拿著全幅身家，在元朗開設第一所尼泊爾雜貨店。那是他與太太來港的第二年，1998年。他孤注一擲而開雜貨店設於元朗，原來與尼泊爾人聚居地有關。Rai指，尼泊爾人最初聚居在元朗、錦田一帶，「因為石崗有軍營，他們漸漸住在錦田，後來搬到元朗，再到屯門，因為當年青馬大橋需要很多建築工人，屯門交通較方便」。

元朗有石崗軍營，油尖旺有威菲路軍營（Whitfield Barracks，今九龍公園）。逐群而居的尼泊爾人陸續在當地開店，售賣尼泊爾人需要的起居用品。啹喀雖於1997年撤離，但卻留下在此紮根的尼泊爾社群。按統計處2016年數字，香港約有25,472尼泊爾裔人口。當中近13,000人居於油尖旺一帶，其次為元朗，約有5,200人。

香港約25,472尼泊爾裔人口，近半居於油尖旺一帶。逐漸形成尼泊爾小社區，從食肆、金飾、服飾到雜貨店應有盡有。（鄧倩螢攝）

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我會盡我所能保留這個名字。 Ram Lee Rai，啹喀第二代

Gurkha Store的標誌是一頂啹喀軍帽。（鄧倩螢攝） 「如果啹喀不在這裡，我們也不會在這」 Rai最初主要入口尼泊爾產品供居港尼泊爾使用，後來逐漸兼營郵寄服務，供同鄉寄東西回國。「因為尼泊爾人文化是緊扣家庭，我們需要照顧在尼泊爾的家人」。2013年，Rai在佐敦尼泊爾社群開設第二間雜貨店，取名Gurkha Store，自此他和太太各自打理一所店。沒有一刻停下的他笑言，「如果啹喀不在這裡，我們也不會在這」。他指，當他取名既是尊重啹喀，也是因為它是個眾所周知的名，「我會盡我所能保留這個名字」。當城裡的人逐漸淡忘啹喀，留下來的下一代卻用換了方式，選擇在雜貨店上畫上一頂啹喀軍帽，默默保留記憶中的名字。

Rai指，不少尼泊爾人愛吃韓國辛辣麵與印尼撈麵，受訪當日便遇上有人寄辛辣麵與小魚乾回尼泊爾。（鄧倩螢攝）

Rai指，Anchobi（小魚乾）是另一款充滿啹喀回憶的產品。當年啹喀隨英軍駐守馬來西亞，高山部隊來到臨海小城，便愛上Anchobi。（鄧倩螢攝） 啹喀太太忘不掉的香港回憶：乾冬菇與蝦乾 最後一批啹喀兵於1997年離港，但居港多年的經歷卻讓他們記下香港獨有的味道。Rai指，不時有尼泊爾同鄉購入乾冬菇與蝦乾，再到他的店內寄回尼泊爾。他解釋，當年不少啹喀太太來港生活時，嚐過乾冬菇與蝦乾的滋味，把它們融入尼泊爾菜色，並對此念念不忘，即使回國多年，仍希望能獲得這兩種食材。至今，乾冬菇與蝦乾仍是店內的暢銷產品。

女兒翻譯中文譯名 助香港人融入其中

Rai店內每樣產品均中、英、尼泊爾文三語標示。他說是在香港長大的女兒助他翻譯。他指自己雖不懂中文，明白語言將影響他們的未來，因此自小安排孩子入讀本地幼稚園及中小學，希望下一代能學懂中文。如今他的長女及幼子早已說得一口流利廣東話。而店內的華裔客人，亦因為Rai女兒的助力而走入店內選購產品。Rai指，現時不少香港人愛在店內購買尼泊爾染髮劑，即是那封面印上前額點紅點（Bindi）尼泊爾女士的染髮劑。

店內的顧客各年齡、階層、種族都有，訪問時不時有小朋友來當跑腿。（鄧倩螢攝）

Rai說，最初與太太打算來港工作五年後便回尼泊爾。然而，隨孩子在港出生，店又兼營出入口生意，一晃眼23年便過去。第一代啹喀因軍旅來到3,000里外的香港，來了又去，第二代卻又回到香港。思鄉時，Rai與太太把店內的尼泊爾食材煮成一頓飯，也養活了在港成長的啹喀第三代孩子。一個城市的過去與未來，一家三代的尼泊爾故事全都濃縮在佐敦窄巷內的一所小店──以啹喀為名的雜貨店。