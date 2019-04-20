【玩轉腦朋友】開腦後變武林高手 七旬婦融匯各派創伸展操復康

一班腦部受損的復康病人，逢星期四都會聚在灣仔港灣道體育館，一起做運動。他們的「師傅」燕姐，同樣曾因腦受損被醫生「開腦」。腦上的疤痕在前額仍清晰可見，她卻不當一回事，多年來「百足咁多爪」，學太極、打八段錦，更集各家之大成，創出一門伸展操，讓同路人一起學習，齊來走出陰霾。

每逢星期四，一班腦部受損的復康病人，都會在灣仔港灣道體育館做運動。(呂諾君攝)

突然爆血管 用電鑽鑽開頭骨

今年75歲的張燕燕(燕姐)，看起來精神抖擻，中氣十足，但細看下會發現，她的前額凹陷了一大片。育有三名子女，本來三代同堂，以弄孫為樂的她，2000年開始身體不適，嘔吐大作又頭痛欲裂，某天在家更突然「斷片」，口齒不清，家人遂立即送她到附近醫院檢查。

當時醫生初步斷定，這跟腦神經問題有關，把她轉送往瑪麗醫院後，才診斷因腦部血管滲血所致，要立即做手術。「醫生喺我頭蓋開刀，掀開皮肉，再用電鑽鑽開頭蓋骨，因為入面有血管爆咗滲緊血，要喺頸度搵血管駁返上去。」

現時燕姐看起來精神抖擻又中氣十足，其實過去卻曾因腦受損被醫生「開腦」。(呂諾君攝)

入住復康院 孫兒成了原動力



自手術後，她走路如飲醉酒般，完全行不到直線，行動大受影響，需入住麥理浩復康院做物理治療。當時仍就讀小學的外孫，前往探望時跟她說：「婆婆我知道你一定會好快好返，好快出返嚟屋企湊我。」為了孫兒，她決定振作起來，經過個多月的密集式治療，進度理想，醫護人員終批准她出院。

個孫話會幫我祈禱，所有嘢好似上天早有安排，安排我行呢條路，又畀我唔係病得好重，仲可以四圍教人做運動。 張燕燕

死過翻生 決定學武自強



燕姐說，以前她很少做運動，病癒後才積極起來，先後參加了體操班、太極班、氣功班、八段錦班等。從各門各派的學習中，她發現不少動作對訓練手腳協調很有功效，適合像她一樣腦部受損的病人。她宛如一個晚年出道的武林高手，嘗試揉合各家動作，自創出一套為「腦朋友」而設的伸展操。

這套伸展操沒有名字，所有動作亦非「新招」，包括常見的拉筋動作，或坐着做的伸腿動作，夾雜拍手、踏腳等，全長約一小時。全套伸展操有近30組遍及頭、手、腰、腳全身不同部位的動作，要一一記住，對長者來說並非易事，燕姐卻倒背如流，在舞蹈室中更負責「發號司令」：「兩隻雞蛋兩個半，三隻雞蛋三個半......」燕姐將這段「雞蛋操」口訣由一數到十，期間雙手握拳，對應口訣中的數字，伸出相應數目的手指。此外還有「手指操」，一如武俠小說中「左右互搏」的武功，兩隻手分別做出不同動作，更要在短時間內快速互換，講求反應和手指的靈敏度。

手指操是這樣練成 ↓↓↓

腦同盟一族 互相扶持



燕姐這班「徒弟」，各自有一段「死過翻生」的經歷。他們都是復康互助組織「腦同盟」的成員，腦部同樣受損過。他們有人因病被逼放棄苦心經營的生意；有人更連說話都要重新學習。走過人生低谷，他們每星期也來體育館的舞蹈室，在燕姐的帶領下做伸展操，除了鍛鍊肌肉，彼此也閒話家常，活動過後更一同飲茶相聚，互相扶持。

手指操講求腦力反應和手指的靈敏度。(呂諾君攝)

「我哋呢班腦有事嘅人，個個都已經死過一次，依家過嘅每一日都係賺返嚟。」 張燕燕

病癒後，燕姐積極面對生活，一星期的行程排得密密麻麻，除了到不同長者中心、體育館教班做伸展操，也活躍於「腦同盟」的行山、郊遊活動，「有呢個病要出多啲嚟，唔可以收埋自己！」



難得上天給機會重生，她要盡努力燃亮他人，精彩活到最後。