【隱世武館】黃秋生係師叔　猴拳再進化大聖劈掛師傅拼泰拳創新招

「大聖劈掛」這四字聽來威嚴且江湖味重，但伍智豐這位大聖劈掛師傅彬彬有禮，說話不慍不火。對着一班約八九歲的小徒弟，他甚有耐性，「臨尾啦，最後一段會辛苦，但盡力打埋佢。」 這個武術班，沒有「腥風血雨」，反而和諧得像學前playgroup。「現代教拳唔可以好似以前咁，呢個年代鬧係唔得。」伍智豐笑指，過去練功十分沉悶，師父會要求徒弟在烈日下紮馬曝曬三小時，但今時不同往日，面對著今天的港孩，最緊要夠温柔。 攝影：余俊亮

「師傅，你嘅功夫使唔使裝香拜神？」大聖劈掛師傅伍智豐曾被人如此問道。(余俊亮攝)

師傅，你嘅功夫使唔使裝香拜神？



「師傅，你嘅功夫使唔使裝香拜神？」伍智豐憶述，初期有幼稚園校長約見，示意想開辦幼兒武術班，對方這樣問道。「原來佢以為大聖劈掛好似神打咁，其實我哋真係打功夫㗎。」

「大聖劈掛」中的「大聖」，即猴王齊天大聖，指的是動作靈巧的猴拳；而「劈掛」，即劈掛拳，是一種大開大合的功夫。這門於1930年代興起的中國武術，結合了猴拳和劈掛拳，刀槍劍棍皆有涉獵。

伍智豐的學生，由三歲到80歲都有。(余俊亮攝)

開班授徒近30年，伍智豐的徒弟由三歲到80歲都有，他說這一代學武，除了強身健體，還為了一紙證書：小朋友還來不及認識甚麼是武術，已被父母送來上課。因此，他會用上小遊戲吸引專注力，「例如手指指向上即係大力啲，指向下即係細力啲」，又不時出動「讚美招」，務求讓學生對大聖劈掛保持興趣。

黃秋生、冼灝英是師叔 錢小豪、錢嘉樂是師兄弟

大聖劈掛70年代曾在影視圈中叱吒一時，當中代表作有1974年由石堅及陳秀中主演的《猴拳寇四》，惟論當今「人氣」，此北派武功不及南派的詠春拳或洪拳。其實，這門功夫的武者均甚有來頭。像伍智豐，他的師父冼林沃是香港武術界重量級人物，是大聖劈掛門國術總會主席及香港泰拳理事會主席，門派內人才輩出，師叔有藝人黃秋生、冼灝英，同輩師兄弟則有錢小豪、錢嘉樂等，伍本人亦出自武術世家，「爸爸練空手道，有日佢心情唔好，一手就拍爛晒啲窗！」伍笑說，可能是體內流着父親的血，才會走上武打之路。

大聖劈掛70年代曾在影視圈中叱吒一時，門派內人才輩出。(余俊亮攝)

父親是空手道高手 同時受李小龍影響學武



與同輩的學武之人一樣，伍智豐小時候深受李小龍的電影影響，除了儲齊錄影帶，亦會在家中模仿他的動作、叫聲和練功過程。自小希望學武，但父親一直不教，「其實佢一路都冇講自己識空手道，媽媽話佢唔想我哋學完出去打交。」結果他要到十多歲才正式學武。當時就讀的中學竟可學大聖劈掛，由初時普通學員「交費上堂」，到了後來拜師學藝，一練，就直到現在。

兩手大開大合，時而剛勁有力；在地上模仿猴子翻筋斗，靈活輕巧，實則主攻對手下半身；拿起大刀向四周揮舞，呼呼有聲威猛逼人…...44歲的伍智豐向記者示範大聖劈掛的不同「套路」，「有一個人演練嘅打拳套路，亦有二人演練嘅，雙刀對槍、單刀對槍、三截棍對槍，加加埋埋至少幾十套。」這門功夫更於2014年被納入了香港非物質文化遺產。

大聖劈掛crossover泰拳，會有另類fusion玩法？(余俊亮攝)

大聖劈掛crossover泰拳 「一介武夫」自創新教法

中國武術的武者，大多低調沉實，伍智豐指，過去很難找人切磋、實踐，因此學了約五年大聖劈掛後， 他找來泰拳、西洋拳的對手練習，潛移默化下觀察到對方不少細微動作。伍智豐後來乾脆一併學習泰拳，並將中、泰兩門搏擊武術一同鑽研，「練功方法其實好相似，大家都要練到好硬好有氣力，都係不停打沙包！」



伍智豐20來歲出道開班，他說多年來，他教過、遇過不少「好學生」，包括港大醫科生、醫生、則師等等。「好多人覺得習武嘅都係有紋身、有背景嘅，覺得打功夫一定係壞人，其實好乖好叻嘅小朋友都會學功夫。」

「好多人覺得習武嘅都係有紋身、有背景嘅，覺得打功夫一定係壞人，其實好乖好叻嘅小朋友都會學功夫。」伍智豐說。(余俊亮攝)

由酒店文員變武術大師 功夫傳授任何人

在開班之前，18歲的伍智豐曾在酒店寫字樓任職文員，他先完成為期兩年的夜校課程，再靠着學習津貼修讀當年仍稱理工學院(現為理工大學)的酒店管理課程。他認為，打拳和讀書並沒對立，「見過有個女仔，佢喺預備比賽時拎咗本數學書出嚟，你知打親比賽，個環境都好嘈好混亂，但佢好犀利，可以好專心。到夠鐘出場，佢合埋本書就咁行出去，結果參加嘅兩個項目，佢贏咗一冠一季軍。」

由酒店文員變武術大師，全因心中對武術的一團火。(余俊亮攝)

他當了五六年文職後，2000年開始全職教班，花了十多年時間，2017年終有自己的拳館。雖然拳館隱於觀塘工廈內，地方只有約500多呎，但門徒依然眾多。「舊時可能會覺得學功夫一定係自衛防身，但新一代認為，武術其實係運動。」與很多師傅不同，伍智豐並非只教青年或成年人，相反他向高難度挑戰，一些弱能人士、長者中心、連幼稚園學生他都有教。

中國人要學中國功夫 盼新派教法能傳承武功

伍表示，學武不一定為打打殺殺，也可以強身健體，即使幼兒、長者學習，打得不完美亦會有所裨益，「有啲70幾歲長者跟我哋學舞龍，你係冇諗過佢哋記得晒套動作，仲好好力氣撐個龍頭撐足全程！」

伍智豐強調，「中國人要學中國功夫」，但大聖劈掛門下還會教拳的只得數人，就連他的師父，近年亦轉而偏重擂台搏擊。他希望，能用自成一格的二合一教學（大聖劈掛＋泰拳）和「懷柔」教法來承傳，「近十年八年多咗學校、老師、家長留意到武術好處，都會畀啲小朋友嚟學，所以都唔係冇希望嘅。」

伍智豐希望，能用自成一格的新派教學法來承傳大聖劈掛。(余俊亮攝)

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！ 按此立即購票(立即購票 Link ：https://bit.ly/2WZD1qR) 按此瀏覽武博專頁(武博專頁 Link ：https://hk01.app.link/ymA7UrZiqV)