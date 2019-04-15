【隱世武館】宅男文人變武者　香港八極大師：猛虎硬爬山唔係咁打

舉起雙手，擺出起步的架勢，盧韋斯蹲下馬步後，站起踏前，挑打頂肘，再揮出幾記橫打。每下拳腳乾脆俐落，旁人也感到其爆發力；每下蹬腳後，腳掌「啪」一聲重重落地，像為整套拳法打出節奏。 一套大八極演練完畢，盧韋斯緊繃的表情瞬間緩和下來，換個笑臉。耍起八極拳法，這位劉門武藝（香港）勁定會的教練揮灑自如，但廿多年前，他其實沒想過自己會和武術扯上關係，甚至成為「一代武夫」。 攝影：羅君豪

習八極廿年，40歲的盧韋斯笑指這是一場「意外」。（羅君豪攝）

近年以八極為題材的影視作品一浪接一浪。電影《一代宗師》有張震扮演的八極高手「一線天」，以至數年前的電視劇《城寨英雄》中一招「猛虎硬爬山」，更成為人人爭相仿效的套路：「幾乎個個來都問！」劇中的「猛虎硬爬山」，用掌一打天靈蓋，武林高手也魂斷歸西，但盧韋斯說其實這招不用掌，是用肘擊，打的位置是臉和心口，而非頭頂。

世人被誇張招式吸引，每次有新戲上，也多了人來學八極，盧韋斯卻不以為然。「因看電視來學功夫的人，很快就會走。因為他們很快會看另一套電視劇，學其他東西。」他說更希望學生前來學習，是出於自身對八極的興趣。

初學功夫只想逞威風



今天盧韋斯是一代武者，在新蒲崗工廈的武館授徒，惟想當年他初學功夫，也並非為興趣，少年時甚至連運動也不做。「中學時代，我是一個很嫌惡運動的宅男。」40歲的盧韋斯笑說。閒時躲在家中打機，學功夫被他定義為「野蠻人的活動」。「那個年代的功夫，是搏擊、是打架。」說罷，他故作正經，打趣續道：「我是讀書人，打甚麼架？」

每下蹬腳後，腳掌重重落地而發出的聲響，就像為整套拳法打出節奏。（羅君豪攝）

盧韋斯中五畢業後便到台灣升學，鑽研中文，朝文學家的目標進發，他的人生和習武仿似是兩條不相交的平行線，直至僑生大學先修班的畢業晚會上，看見澳門同學表演長拳的一刻。「嘩！好有型喎！」他那刻才發現，原來在套路中也有藝術美，甚至可以成為表演項目－這念頭像一顆種子，由那晚開始，悄悄埋於盧韋斯心中。

種子悄悄生根、發芽。進入國立臺灣師範大學後，他參加了國術社的迎新晚會。盧韋斯坦言，當時只想欣賞表演，沒打算要學，但最後不敵學長們的「電話攻勢」，半推半就成了國術社一員，本以為學一套拳、一套棍，在友儕面前威風一下已心足，後來才越學越愛。「事實是我回港後，在表妹們面前表演，是被她們嘲笑的。那時我真的很生氣！」

當年八極在台灣為不可外傳的功夫，要找到人教授並非易事。（羅君豪攝）

八極被視為「軍事機密」

進入國術社後，這位八極師傅最初學的是螳螂拳。「那個年代，台灣總統府侍衛練八極拳，所以這種拳派不能在民間教，要拜師入門才可以學。」保護大人物的都練八極，令這門武術被視作「軍事機密」，當時政府禁公開教授小八極、六大開等套路。然而，上有政策，下有對策，為了令凡夫俗子亦能學習，盧韋斯的師爺劉雲樵以被禁的套路為基礎，簡化出一套能夠流傳的八極架，盧韋斯亦首次接觸這門功夫。

盧韋斯說學八極不易，以紮馬的高度為例，練習八極時，站樁的姿勢比太極拳蹲得還要低。回港以後，本想再沒機會練習八極，不料台灣指導老師林松賢到到堔圳經商，他每星期也可以北上練習，還拉中學同學一起學。「林老師當時對我說，『韋斯，你想繼續練功夫，就成立一個會，找人陪你練習，沒人陪你就不會練了。』」於是，盧正式拜師入門劉門武藝，成立了勁定會，將這台灣門派的八極帶到香港，「所以勁定會的成立是基於很自私的理由！」

槍可說是八極的必修項目。（羅君豪攝）

由文人變成一介武夫

2005年赴台考獲教練資格後，盧韋斯展開了教學生涯，但他說至今仍是業餘教練：「劉雲樵師爺說，若全職當武術老師，會為了生活而令教學變成貨品買賣，而非真心想將功夫傳給學生，事情就會出現偏差、變質。」

自此他在日間是從事出版工作的文人，下班後便是一個武者。「以前坐我後面的同事是打詠春的，我們常講手。」沒想到文人之中，原來也卧虎藏龍，「讀中文的人學武很尋常，大家都喜歡中國文化。」

為了找人陪自己練習，他甚至成立了勁定會。（羅君豪攝）

踢館？這是很傻的做法​

電影中的武館，常有踢館、約戰橋段，盧說，在現實中卻鮮有發生。「這是很傻的做法，要了解別派功夫，付錢上幾課就可以了。」盧韋斯直言，門派之間確有技術交流，但若要說到「踢館」，或許有人太囂張引致。那他可曾被人踢館？聽罷，他立耿回說：「怎麼會？我這麼低調。」

+ 7 + 6 + 5

任教多年，盧韋斯希望技藝能傳承下去。「例如槍的技術在這年代，已失去上戰場的實際功能，但變成一種技擊比賽的話，這技術依然可以，用另一種平台傳承下去。」他堅持要將八極一代接一代傳下去，希望師爺花心思設計、分析出來的技術，不致因時代變遷而消失。