【隱世武館】葉問第四代傳人　慨嘆武林亂七八糟

「我要打十個！」來自電影《葉問》經典對白耳熟能詳，詠春亦因電影迅即風麾全球，但對於葉問第四代傳人，《葉問》電影系列的詠春顧問江志強而言，是福亦是禍。 武林界商業化，由論武功變論金錢，不少人為求圖利混水漠魚：「現今武術看似百花齊放，實則亂七八糟。」江志強說。要整治武林，豈止要打十個？江深信，秉持尊師重道，莫做「無源之水，無根之木」，練武先學做人，才能將正宗佛山葉問詠春，代代相傳。

「砰、砰、砰」木人樁敲擊聲清脆有力，誘人走上灣仔皇后大道東一幢唐樓漆黑的窄梯。推門一看，在約九百呎的武館中，連消帶打的招式，加上乾脆俐落、迂迴變換的拳腳，凝住了所有人的目光。詠春一代宗師葉問第四代傳人江志強施出最後一腳，緩過氣來笑說：「詠春的最佳對手就是木人樁上發揮出來，所謂『無師無對手，對鏡與樁求』。詠春拳手以柔化剛，出手不饒人，稍一不慎恐其致命！」

江志強稱，詠春最佳對手之一就是木人樁。（李澤彤攝）

張智霖、唐文龍拜他為師 學武只想保護家人

環看武館，正中的「詠春」牌匾有一股攝人的氣勢，兩旁的黑獅頭突顯威嚴，而牌匾之下就是江志強的師祖葉問、師公周年發和師父區志成的相片。牆上掛滿一幅幅過去二十多年江志強的詠春歲月，除了他的武姿，亦有數十幅名人合照，採訪期間記者亦巧遇唐文龍，他亦是江志強多年的徒弟。「他（唐文龍）經常上來研究，很認真。還有張智霖、何超儀夫婦、李美棋（Maggie Q），不只是藝人，來我這裡練武只是甚麼人都有。」江笑說。

參加Discovery Channel節目 靠實戰打響名堂



名人、凡人找他學武，為強身健體，為拍戲好睇，但他那些年學武，是為保護家人。原藉中國廣東興寧的他，少時與父母居於筲箕灣的木屋區，父親在他十二歲時因工業意外不幸離世，母親「寡母婆守仔」而遭人白眼，身為獨子的他受父親習武和李小龍、黃飛鴻的電影薰陶，決意學功夫守護家母。



為練就一身好武功，他先學洪家拳術，再學劈掛拳和自由搏擊，九十年代拜詠春區志成師父和師公周年發深造詠春 ，並獲香港詠春體育會主席黃淳樑師傅簽發教練證書，創立了詠春江志強拳術會及詠春江志強拳術總會， 教授詠春拳術。一直低調的他，直至零八年獲邀參與了Discovery Channel的《Fight Quest》的香港站實戰格鬥導師後，才打響名堂，在中港兩地的內地多個詠春拳術會擔任會長，最近亦獲泉州少林寺邀請擔任詠春拳術教授。

一開拳館便遇沙士 只好一步一腳印堅持

江志強在詠春界的江湖地位和成就無人置疑，但他開館授徒經歷不少低谷：「『詠春』牌扁是用血淚掛上去。」起初他在家中授徒，遇上具潛質和經濟困難的人，會分文不收。慢慢拜師學藝者眾，大徒弟提議他開館廣納門生，兩人於零三年在灣仔守時大廈設館。

「但上天不太幫我。」開館不足一個月，就遇上沙士。「當時沒有徒弟，除了拖地、擦窗外，基本上『無嘢做』，那時候是我教拳生涯最辛苦，內心不好受，又要面對近兩萬元的租金壓力。」

江志強未忘開館首日望着招牌發誓，只好咬緊牙根，一步一腳印堅持，將詠春發揚光大，用真功夫和口碑建功立業。「面對招牌的誓言，如今我可以大聲講，我做到了！」他望向牌匾感觸地說。

昔日踢館增知名度 今日踢館即報警

對於現時詠春界，江志強百感交集。「以前開館，功夫不但要得到派別認同，亦要取得其他門派支持。但現在開館很容易，你只要交費，武術總會就會簽一張教練證，便已經是師傅，有錢裝修就可以了。」

當年開館歷盡艱辛，他要靠「踢館」增加知名度，「以武德而言是零分，上別人拳館，表面切磋，實則打爛別人飯碗，回想起來我都覺做錯了。」話雖如此，這些民間潛規則至少保證師質，「叫你開館都不敢開 。現在沒有踢館了，一來就報警。你看，我牌匾上的花是擺直的。打橫是歡迎你來踢館，打直就是告訴你：我們年紀大，不打了。」

以往徒弟會尊師重道 現在學生只當興趣班

不過，最令江志強咬牙切齒的是如今武林商業化、師傅良莠不齊，更不懂「尊師重道」。他說，現在武林界已沒有師徒關係，「學徒當興趣班，交學費後，每一堂都問師傅有甚麼新東西，學多久才可以打人，真是可笑。」

他又嘆了一口氣道，以前老前輩教功夫會先試身手，徒弟對師傅十分敬畏，「每天要看師傅的面色，若師傅那天不開心，基本上是白去。徒弟要在武館邊練邊等，又或是多請師傅飲茶，才有機會多學秘技。」他又指，師徒授受的場面非如電影般浩大，現實生活中，師傅通常人多不教，「走去門口，關門就教功夫，『關門弟子』、『入室弟子』就是這意思。」

江志強稱， 黐手最重要的是鍛練反應和感覺。（李澤彤攝）

師傅不想得失學生 學武商業化同租金有關

世界變，他堅持不變，如今仍秉持尊師重道的傳統，「去飲宴場合，我永遠不會走在師公前面，吃飯一定挾菜，過年利是更少不了。這不是腐敗，不論現在有沒有名氣，怎麼計算我都是由他而出，我們是中國人，不能做無源之水，無根之木」。他認為昔日人情味會濃厚，反觀現在教功夫就商業味重，「不過現在教功夫租金成本昂貴，多數都不想得失師徒關係，但事實是很不健康。」

江志強批評現時武林界表面百花齊放，實則亂七八糟。（李澤彤攝）

武林表面百花齊放 實則亂七八糟

《葉問》和李小龍的電影令世界各地蜂擁學詠春，但江志強認為是福亦是禍。他說，全世界過千萬人學詠春，望似「百花齊放」，實則「亂七八糟」，只因「有市場便有殺戮」，人人為出名都張貼葉問照，更以傳人自居。「當年師傳給我的葉問照，我借給朋友，轉頭到處都是。中港兩地打假詠春的人，我敢說有很多。有些人來學幾套功夫，回去就複製，再參考YOUTUBE視頻，自己加些、減些就成了一派，沒有傳承正宗。」為減少偽冒，他只好處處防備：「你剛拍攝的那套拳，我刻意留起幾招，之後若有人抄了，就證明他作假。」

他一再強調，習武之人不能欺師滅祖，「我們是來自佛山葉問詠春，不是葉問江系詠春。我授徒都會叫大家記住，我們牌匾下是葉問，這就是承傳」。

如今踏入五十七歲之齡的江志強，將牌匾代代相傳是其心願。惟莫說戰將難求，就算求得亦難留。他曾經有一位得意門生，最終成婚而疏遠。面對接班人，他無奈稱不強求，「看緣份吧，能做多少就多少。」