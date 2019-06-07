【周五心意】「心意飯團」首度出動 在社區撒下愛的「糭」子

「01心意」為進一步在社區實踐「籌熱飯、助弱勢」的精神，首次從線上走到線下。臨近端午佳節，「01心意」與浸信會愛羣社會服務處合辦兩場「奇『義』糭子慈善工作坊」，提早與「心意飯團」和基層家庭一起製作水晶糭，過一個別具意義的端午節。活動當日，「薈一會」米芝蓮星級總廚擔任星級導師，更聯同神秘嘉賓驚喜到場支持，為整個活動增添色彩。

開飯服務 - 童心飯堂：每 $10 = 1個基層兒童一頓熱飯

（右）英梅一家接受「童心飯堂」服務約兩年，她表示，飯盒又便宜又好味，更助她一家度過輪候公屋期間的經濟困境，讓一對女兒穎桐和穎嘉得到擴闊社交圈子和眼界的機會。（黃寶瑩攝）

如果冇佢哋（捐款人士），我哋就食唔到又平又好味嘅飯盒，更加冇得參加唔同種類嘅活動。所以，真係好多謝佢哋！ 英梅，浸信會愛羣社會服務處「童心飯堂」受惠者

「『童心飯堂』啲飯又平，地方又大，仲有好多玩具畀小朋友玩，兩個女都話呢度係城堡！」英梅一家成為「童心飯堂」的受惠家庭已有兩年，四口子只靠任職廚師的丈夫賺取萬多元收入維生，但無奈租金高昂，120呎的劏房月租已達4千多元，令英梅一家承受極大的經濟壓力。幸而認識「童心飯堂」，讓他們每晚的膳食開支大幅減半之餘，一對分別6歲和4歲的女兒亦獲得參與畫班、烹飪班、本地遊等活動機會，助其擴闊社交圈子和眼界，從而拉近她們與同齡小朋友之間的發展距離。

英梅表示，全賴一眾善心人慷慨捐款支持，「童心飯堂」才能繼續為基層家庭提供服務，讓他們度過經濟困境。

浸信會愛羣社會服務處服務總監李潔露女士在活動當日，特意向一眾「心意飯團」送上謝意，表示感激「01心意」提供平台，令更多公眾人士認識「童心飯堂」的服務。「『童心飯堂』除咗為小朋友提供健康飯餐，同時亦藉『開飯』機會接觸小朋友同家長，了解佢地嘅需要，從而提供適切嘅協助。」惟現時「童心飯堂」並非政府資助項目，亦欠缺穩定資金資助，亟需要公眾捐款支持，否則，將難以繼續讓基層家庭安心「開飯」。

開飯服務 - 童心飯堂：每 $10 = 1個基層兒童一頓熱飯

「心意飯團」 出錢出力助弱勢

參與是次工作坊的「心意飯團」均是一群出錢又出力的善心人士，他們不但捐款支持浸信會愛羣社會服務處的「童心飯堂」，讓基層兒童及家長能繼續以$10超便宜價錢「開飯」，減輕其經濟負擔，更身體力行走進社區，在端午節前，向基層家庭送上愛與關懷。

工作坊上，「心意飯團」Jennifer與浸信會愛羣社會服務處服務總監李潔露女士一邊包糭，一邊與基層兒童交流，共度了愉快的周末。（黃寶瑩攝）

香港物價高、膳食開支大，一般打工仔女生活都唔容易，基層家庭就更加辛苦！ 歐陽先生，「奇『義』糭子慈善工作坊」公眾參加者

看見一眾基層小朋友玩得不亦樂乎的模樣，不少參與工作坊的公眾人士都深感滿足，而Jennifer是其中之一。「我一直都有參與派飯嘅義工活動，希望可以幫到社會上有需要嘅人。」她直言，繁華背後，香港有不少弱勢社群亟待熱心人士伸出援手，雪中送炭。另一位公眾參加者歐陽先生亦有類似看法，「香港物價高、膳食開支大，一般打工仔女生活都唔容易，基層家庭就更加辛苦！」他表示，如日後「01心意」舉辦類似的慈善活動，定必再次參與，期望能向弱勢社群送上關愛與祝福。

星級總廚與神秘嘉賓現身為活動撐場

活動當日分別由擁有豐富煮食教學經驗的長者導師玉蓮、強哥，以及「薈一會」米芝蓮星級總廚蔡偉文擔任導師，教授基層家庭和「心意飯團」製作水晶糭，一同度過具意義的周末。神秘嘉賓Robynn & Kendy更突擊到場支持活動，為大家送上驚喜，同場小朋友及家長均笑逐顏開。

「薈一會」熱心公益，除了派出米芝蓮星級行政總廚蔡偉文（中）教導基層家庭和「心意飯團」製作水晶糭，更私下向基層家庭送上自家出品的六福瑤柱裹蒸糉和八榖甘栗素糭。Robynn & Kendy更驚喜現身支持，為工作坊增添色彩。（葉志明攝）

請即行動，捐款支持是次「周五心意」運動（Kind Friday）心意飯團的4間受惠團體，越多人響應，就越多人受惠。您的善款將全數落入「浸信會愛羣社會服務處」、「關愛動員」、「榕光社」和「齊惜福」，香港01絕不向捐款者及慈善團體收取行政費。

【浸信會愛羣社會服務處】 開飯服務 - 童心飯堂：每 $10 = 1個基層兒童一頓熱飯

https://heart.hk01.com/zh/project/10123

【關愛動員】關愛糧倉：每 $50 = 基層家庭 2天食物援助包

https://heart.hk01.com/zh/project/10133

【榕光社 】惠膳行動：每 $12 = 1個基層一頓熱飯

https://heart.hk01.com/zh/project/10132

【齊惜福 】齊惜福飯盒贊助：每 $12 = 剩食轉化為一頓熱飯予長者及基層

https://heart.hk01.com/zh/project/10128

請留意【周五心意運動】定期更新的專頁：

https://www.hk01.com/issue/785/

了解更多「01心意」平台項目︰【01心意】https://heart.hk01.com/

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