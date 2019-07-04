【戒毒重生】九度戒毒　中三輟學毒販變社工　輔導癮君子變舍監

在黑夜裡闔上眼睛，我們知道自己總能看到早上的光明；但戒毒人士被黑暗的過去纏繞，就可能一輩子都走不出毒品的陰霾。在絕路裏，他們還能指望誰，可以指望些什麼？ 鄭明輝，今年五十出頭，現在是一名註冊社工，平日在香港戒毒會以同路人的身份分享，負責協助及輔導戒毒人士。曾經，幼時他與家人因為學業問題不和，中一便開始離家出走，與街童為伍。14歲懵懂少年時，未懂得拒絕朋輩的要求，又對毒品好奇，認為自己可以隨時「斷食」，自此開始吸食第一口海洛因（俗稱白粉），展開其十多年在毒海浮沉的生涯。

「我曾經以為，我呢一世都離唔開毒品。」孰料24歲時在美沙酮診所遇上一名退休社工，期間經歷令他成功戒毒，更用七年時間成功考取大學學位。得知自己被大學錄取的一刻，他坐在巴士上淚流滿面，腦裡幻想走上大學台階的畫面。人說人生如戲，無法掌控；他偏說人生一路走來，是盡其在我。

鄭明輝憶述，當年他的理想是成為一名職業運動員，惟家人強烈反對。自此，年幼的他開始離家出走。（蔡正邦攝） 十次出入監獄 反鎖房內逼戒毒仍不成功 談及過去種種，他說得雲淡風輕，但對於一個年輕小子，所有事情都殊不簡單。除了吸食毒品，他曾販毒、打架及偷竊，積累多次案底。14歲時因為藏毒被判入喜靈洲戒毒所，毒癮一起，他頭痛欲裂，胸中不斷傳來作嘔感覺，只能整夜躺在床上，仰望天花的吊葉風扇默默流淚。那是他首次萌生戒毒之意，但家人的不信任，令他失去動力。「當時我用廁所用耐咗，我媽媽就嚟敲門，問我係唔係又吸返毒。」因此，他找回從前一起吸毒的朋友，重投毒海。與家人的關係亦漸漸疏離，更似「斷絕關係」。 過了三年，17歲的他被黑白兩道同時通緝，最終被控販毒，鄭明輝指，當時他出入監獄十次，戒毒的心已漸漸磨滅，開始認為自己無法戒毒，更試過在出獄當日吸毒。他憶述，在獄中的探訪日，母親在薄玻璃的另一邊，拿起電話後不斷啜泣。為此，他試過將自己反鎖在房間內，將鎖匙交予朋友，嘗試戒毒但仍失敗。

以前嘅社會，好多時只能靠身邊朋友定位自己。當時對戒毒支援完全無概念。 鄭明輝

鄭明輝曾因手上的蠍子紋身，做功課時時被在旁的小孩指是「壞人」，令他心酸無比。（蔡正邦攝）

戒毒後重拾書本 七年間由會考8分至考取學士學位

一切恍如隔世，他慶幸自己24歲時，在美沙酮診所遇上戒毒會的社工，不想自己成為雙親的遺憾，他在社工的鼓勵下重燃戒毒的意志，最終在第九次嘗試時成功戒毒。其後，他返回石鼓洲戒毒所作義工，更毅然重拾書本，立志修讀學士學位。那年26歲的他穿起校服，身兼石鼓洲康復院義工及長洲夜校學生的身份，奔奔波波。每日放學必須摸黑走兩小時的山路，租坐小木艇返回宿舍，有次正懸掛三號風球，他在海中心漂浮三小時，仍未放棄。他曾質疑自己案底重重，未必有機構願意聘用，加上記憶力因毒品而衰退，旁人因他身上紋身投以歧視目光，感到灰心，但最終他成功考取五科會考8分成績，自修中六後，更獲理大社會工作高級文憑課程收錄。

修讀期間孜孜不倦，即使面對父親患癌的巨大壓力，他仍堅持修讀，最終在29歲時成功畢業；33歲成功入讀理大社工學位課程。鄭明輝指，戒毒期間最困難的，是與舊朋友完全割捨。「有社工同我講，戒得毒，就預咗自己會無晒所有朋友。」因為舊友多有吸毒習慣，戒毒者容易受影響重新吸毒。加上來自家庭的壓力及懷疑，容易令未下定決心戒毒的人士動搖。「但𠵱家諗返，屋企人有懷疑都係應該嘅。」透過與家人的溝通，一家人破鏡重圓。現在擔任輔導的角色，他呼籲戒毒的同路人堅持，雖然有時會看不到前路的希望，但社會的標籤是自己給予自己的，有需要應尋求社工協助，戒毒路從不孤單。

阿Ming在戒毒期間認識鄭明輝，兩人對戒毒者所需面對的心理關口記憶猶新，故此均希望在自己的崗位協助戒毒人士。（蔡正邦攝） 膀胱曾縮至益力多般小 戒毒者認識同路人成功戒毒 被鄭明輝引離毒途的阿Ming，毒齡長達二十多年，當初亦是受朋輩影響而開始吸毒，他形容自己當時幾乎嘗遍所有毒品，但受毒品影響，膀胱亦一度縮小至一支益力多般，每五分鐘便要上一次廁所。「淨係落樓下買個飯盒都覺得自己要賴咁。」故入戒毒所的初衷，本來只為「洗吓副偈」，其後當膀胱恢復七至八成，便再吸毒，甚至成為樓上夜總會的毒品拆家。一個月後，膀胱打回原形，他亦因為涉毒被警察拘捕，被逼轉入戒毒所。當時他經常要填寫工作紙，以反思自身行為，其中一條問題，令他決定洗心革面。「問我吸毒以嚟，得到啲咩同失去咗啲咩，諗返得到嘅都係短暫嘅快樂，但失去咗嘅嘢十版紙都寫唔晒。」失去親情、愛情和健康的阿Ming，加入戒毒行列後認識鄭明輝，慢慢找回生活的重心，現在為戒毒會的宿舍作舍監。

因為其案底，鄭明輝在註冊成為正式社工的時候面對重重難關，但他都一一捱過，更在讀書期間認識現時的妻子，重拾生活。（蔡正邦攝）

前線社工：隱蔽吸毒者難以定位

五月有戒毒人士因為多次欲戒除毒癮不果，懷疑不欲被毒品支配，在寓所內上吊身亡。對戒毒者而言，除了身體在戒毒期間會承受副作用，心理上亦會承受來自家庭及社會的多種壓力。現時坊間有兩大類協助濫藥者戒毒的機構，濫用海洛英的人士可前往美沙酮戒毒中心尋求協助，而濫用危害精神藥物，如氯胺酮（俗稱K仔）、大麻和冰的人士，則可前往每區的濫藥輔導中心。兩者均有社工、心理學家及醫生轉介服務，亦有義工向戒毒人士分享經驗，協助重建社交圈子。香港戒毒會的前線社工表示，許多戒毒人士由於負面經驗較多，大部分人未必相信自己可以戒毒，現時的資源未足以找出隱蔽吸毒人士，故戒毒人士的心態最為重要，「要行出嚟俾人幫。」現時亦有同路人為非華裔人士在戒毒期間作輔導，戒毒人士可以選擇適合自己的治療。

如任何人士需要戒毒服務，可聯絡香港戒毒會諮詢熱線2574 3300，或致電友CHANCE全方位戒毒治療外展服務5264 4716。