【演藝男神】無懼封殺　義載示威者　王宗堯為社運暫緩工作百日　

6月9日百萬人上街遊行，為反修例運動揭起序幕。從那時開始社會氣氛變得緊張，企業紛紛表態，行業間「篤灰」、自我審查和因政見裁員的事屢見不鮮。娛樂圈也不例外，發聲則可能遭封殺，工作機會隨即大減。在人人自保的氛圍裡，不同示威場合仍能看到「男神」王宗堯的身影，為這場運動默默付出。他不怕被封殺，相信人有生而免於恐懼的自由，須堅持為政見發聲。

2013年，商人王維基名下的香港電視不獲政府發牌，隨即轉戰網絡電視，並於翌年推出多齣劇集。香港電視旗下多位藝人在網絡紅極一時，其中一位便是王宗堯。無論在《選戰》中飾演聰明絕頂的政治助理張癸龍，還是在《導火新聞線》中的記者樂嘉輝，王宗堯也演得入型入格。後來又因為高度的政治參與，建立了敢於表態的形象，被一眾網民封為男神。

訪問那天，一個小孩在旁邊跑步摔倒，他欲哭之際，王宗堯便對他說，「來吧，起來，我們繼續跑！」小孩站起來，收起眼淚。王宗堯笑說，如果小孩倒下了，若問他痛不痛，他一定抱頭痛哭，一定要讓他站起來，繼續跑下去。

做「男神」之前，王宗堯的演藝生涯並非一帆風順，曾經跌倒過，再靠自己爬起來，才有今天的成就。年輕時，他曾到英國留學，03年短暫回港後再到台灣工作。在台灣他決意從事演藝事業，做過模特兒，也演過電視劇和電影，卻沒有大紅大紫，六年後便打道回港。後來，他嘗試過做歌手、主持，也試過做導演，然而仕途不太如意，坦言每一個階段都有想追求的東西，但自己卻不是那個材料。

2014年11月30日晚上學聯呼籲升級行動包圍政府總部，大批示威者堵塞龍和道，後來警方到場驅散。王宗堯當時亦有響應學聯號召，更呼籲公眾一同參與。記者原打算在在龍和道馬路旁為他拍一張照片作比照，而他就主動說不如在馬路中拍攝，更表示：「唔怕啦，唔會危險！」話畢便走出馬路，見其毫無架子和敢於嘗試的個性。（廖俊升攝）

這個「半唐番」在外地的時間不比留在香港少，但他對香港的認識卻很深。他說，一直以來很多人說香港人「搵錢至上」，但他否認，指香港人會在苦難是懂得同舟共濟，這是在英國和台灣都看不見。「一但有事就會出手幫你，那怕我袋裡只有五蚊，我可能起馬拎三蚊出來。」王宗堯說，這才是他自小認識的香港人。或許是命運的安排，讓他聲名大噪的地方，就是這一個家。他憑藉香港電視的劇集演出嶄露頭角，後來再擔任港產電影的男主角，再到ViuTV拍劇，慢慢深入民心。

要被眾多網民尊封為「男神」，絕非樣子可人、演技出眾即可，王宗堯敢於對社會事態發聲，才是令網民支持的原因。2014年雨傘運動，學聯在11月30日號召圍堵政府總部，王宗堯戴著黃色頭盔和眼罩，現身於金鐘龍和道響應行動。當日他在現場被拍下一張照片，其後廣泛傳閱。那時候王宗堯拍了香港電視的劇集，事業正值起飛，他卻不怕因政治行動而受到打壓，決意走到現場支援。從那時起，他便從一眾網民手上獲得「男神」封號。

傘後失內地市場

雨傘運動之前，王宗堯曾拍過中國內地的電影，但此後他便喪失了這些機會，也再無內地電影找他演出。他說，白色恐怖其實一直存在，而自己一早已經選擇了這一條路，內地電影或者是維穩電影也不會找上他。早前一套微電影《明登兄弟》扮演示威者作抗爭行為，被質疑是抹黑反修例的示威者。王宗堯也有留意該影片，他笑言，曾想過為何《明登兄弟》不找他來演出，而他認為「人各有志，他們不會找我。大家都自我審查，想面向大陸市場，」他斷言就算「維穩片」找他，他也不會拍。

當年位於夏愨道的金鐘佔領區，在這場反修例運動中多次被示威者佔據。（廖俊升攝）

社運男神王宗堯自比「怪人」

塞翁失馬焉知非福，王宗堯失去內地市場，卻贏得了不少港人支持。除了深受網民喜愛，他更開始得到不少本地品牌的廣告工作，也拍了幾齣港產電影，包括在「高登」討論區會員所著的小說電影《壹獄壹世界》中，擔任男主角于日辰。

在政治活動上，王宗堯顯然不是「忽然球迷」。由2012年反國教開始接觸本地政治，一方面拍電影，一方面對「國民教育」做資料搜集和參與集會。到2014年的雨傘運動，他經常走訪各個佔領區，又曾上台發言，又出現在抗爭衝突場合，立下演藝界的社運男神公眾形象。

他坦言，自己從小的性格便十分「怪」，不太著重名利。「娛樂圈中，功利可能是人們最優先追求的東西，這可以賦予你更多權力和影響力，不需要綁手綁腳去做某些事。我自小性格有點怪，相對不太功利。」國教風波的時候，他覺得中央政府對香港所作的承諾沒有兌現，更慢慢侵蝕香港的自由，故此決定站出來。

反修例堅持上街 曾當「校巴司機」與前線共進晚餐

或許有人質疑，藝人發聲是為了「抽水」搏上鏡，但王宗堯在傘後的多場示威，例如反DQ集會，也避過了鎂光燈默默支持，乃至今年6月起的反修例運動多場示威場合，王宗堯亦無缺席。對王宗堯來說，工作和自身前途不會比香港重要，而他的政治參與並非流於口頭支持，他毫不猶豫「暫緩」了手頭上所有工作，全情投入抗爭。他解釋，演員做角色準備時，要將現實社會與戲劇世界切割，抽離自己再跳入角色，但他感到在如今的社會環境下，完全抽身會相當痛苦，於是將心思全放在社會運動上，暫時不接任何演藝工作。「三個月前沒有想過事發發展至今天這樣，專心去做這件事，一專心便三個月了。」

9月1日，「和你塞」圍堵機場行動後，有市民選擇步行近20公里離開東涌，亦有市民發起義載望接載受影響的市民離開。有人形容這晚是港版「鄧寇克大撤退」。（資料圖片／曾梓洋攝）

成「港版鄧寇克」一員 盼名氣能讓「囝囡」安心

除了參與遊行示威，男神也會做「校巴司機」接載一個個年青人，毫無名人的身段和架子。9月有網民發起「和你飛」堵塞機場行動，然而大批示威者進入了機場範圍之後，發現無路可退，眾人徒步走出東涌。然而東涌地鐵封站，警方又在各公路和碼頭佈防，示威者如被困孤島。此時大批「校巴司機」出動，接載學童離場，有人形容這晚是港版「鄧寇克大撤退」，而王宗堯也是其中一個「校巴司機」。他說，現在有不少「角色扮演」的義載司機，也有司機向女士下手的傳聞，因此他作為公眾人物，更應該加入義載行列。「我個嘜頭係有保證，大家會安心。」

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與手足共進中秋飯：大家很久沒有好好吃過一餐飯

當義載遇上男神，學生反應固然是感到意外，但王宗堯不以為然，他認為就算「男神」和「藝人」也是普通人、香港人。「都係義載開車姐，冇咩特別。」他不太在乎外界對他的印象，大概是這個原因，他才會堅持發聲。

當晚他接載學生離開時遇上大塞車。他逐與學生在較安全的地方吃了一餐「中秋飯」。「大家有幾耐沒有試過放下戒心，和別人吃一餐飯？」他說，「勝利後在煲底擁抱」是一個「FF」情景，於是他趁當晚的機會，載「手足」抵達安全地方後，短暫圍爐吃飯，「那晚中秋飯有飯、有湯，我覺得大家在這段時間入面，都沒有好好吃過一餐飯，很少家庭溫暖。」

堅信藝術不能與時代切割

在這個時代中，對社會事態表達自己的立場並非易事，不少公眾人物為免影響前途，感怒不敢言，或是擔心影響了自己的追隨者而默不作聲。王宗堯笑言不太在乎，堅持發聲，又對這些看法不以為然，反問藝人同為公民，為何不可以有政治立場。他又說，藝術工作是反映時代所發生的事，也反映當代的價值觀和社會環境，絕不能與時代切割，故此藝人更應有社會意識。

在這段紛鬧的日子裡，王宗堯沒有經歷「unfriend潮」，反而多了很多朋友。他解釋，政見不同者本身就沒有太多交流，特別在今天的社會下，難對一些事避而不談，故此少談為妙。「有人可以好離地，吃喝玩樂貼靚相，又或者扮關心社會。仲難搞過你表態，如果你真係撐警、維穩，大家知就OK，但你唔好扮，兩邊討好。」他說，因為這場運動，反而認識了志同道合的朋友，在不同抗爭活動上一同出力。

經歷2014年雨傘運動落幕，王宗堯也沒有氣餒，一直參與不同社會運動，包括反DQ集會等。今次這場運動裡，有很多人會覺得不合作運動阻礙了他們上班，王宗堯也笑言，「香港人的確好鍾意返工，唔鍾意被阻住返工。」他又補充，其實颱風、警察封路和港鐵故障等，也會阻人返工。（廖俊升攝）

八九年港藝人紛紛表態 王宗堯嘆娛樂圈今時不同往日

過去娛樂圈也曾對政治議題大聲表態。1989年，內地爆發大規模民主運動，香港人也相當關注事件，也有演藝人在港舉辦名為「民主歌聲獻中華」的聲援活動。當年的聲援活動可謂粒粒皆星，肥媽（Maria Cordero）、成龍和鍾鎮濤等巨星亦有上台表演。

30年過去，娛樂圈彷彿換了人間，在這場風波中公開表態的藝人寥寥可數。王宗堯慨嘆，當年的娛樂圈會為政權濫暴而憤慨，惟今夕則變得人人自保。「同樣的事情，今天可能更加近，在你身邊發生；或是升級了，更加粗暴。」，他又說，看到一些自己十分欣賞的前輩，選擇向政權『跪底』，站在香港人對立面，而感到十分遺憾。

王宗堯穿上一件印有「1/2,000,001」的黑衣，紀錄6月16日有200萬人參與的民陣大遊行。（廖俊升攝）

男神也曾幻想過被捕 憂失去自由不能抗爭

在社會中默默付出，王宗堯也曾想過，自己或有一次會被捕。他說，若然被鎖進囚牢，最放不下的是家中的貓兒，另外是香港。他擔心喪失自由，無法與香港人共同進退，「你只可以等，在電視和媒體上接收訊息，但甚麼都做不到。」

即使賠上生計，或是受傷被捕，王宗堯直言不會卻步，因為香港是他的家。他憶述九月初添馬公園的三罷集會上，一位年輕爸爸發言，指其兒子對他說，是因為2014年雨傘時，大家沒有堅持，對事件感到無力和厭倦時，選擇了妥協，才會導致今天的局面，年青人才會走上前線抗爭。王宗堯說，這番說話令他感到深刻，因此這一次反修例運動，就算面對各種風險，他也希望和香港人一同堅持下去。