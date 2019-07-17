剛剛大專畢業的Danny（化名），積極參與整場反修訂《逃犯條例》的社會運動，再三走在示威前線。7月1日，他隨其他示威者衝進了立法會大樓。 當日下午，示威者衝破立法會議員入口，再轉戰俗稱「煲底」的立法會大樓示威區，撞破立法會正門的數道玻璃門。衝擊歷時近六小時，晚上9時，示威者終於從鐵閘打開缺口，群眾陸續從半開的大閘進入立法會。當時大堂沒有警察堵截，闖進立法會的示威者情緒高漲，從內高呼「入嚟啊！入嚟啊！」後面的示威者蜂擁而上。

承接上文：七一示威者的恐懼與堅持 為什麼選擇衝擊立法會（一）

入立法會前經歷猶豫與掙扎

此時，在正門外的Danny於電光火石之間產生猶豫：「到底入唔入好呢？開頭都有掙扎，因為真係好驚一入去轉角就遇到成隊人（警察），畀人打返出嚟。」

眼見身邊的「戰友」一個個闖入立法會，Danny考慮數十秒後，終於按奈不住步入立法會大樓，「我拉埋我個Friend，話我哋要入去啦，嗰個Moment冇可能唔幫手。」他坦言衝入立法會時並無多想後果或目的，純粹希望做點事、出點力，「其實好多人都唔知自己想做啲乜，但個心態係諗住點都要出啲力，唔係企喺度就算。」

過百名示威者走入立法會大堂，紛紛找尋議事廳的位置，走上大堂扶手電梯，發現此路不通後走回頭，明顯毫不了解立法會的佈局。當時走廊通道沒有燈光，示威者一步步從停運的扶手電梯走到二樓。

對Danny來說，一個警察都沒有的立法會，反而彌漫着不安氣氛。「感覺係有啲驚，因為入面黑晒，身邊又唔係好多人，幾十人左右。」 Danny說，雖然當時有一點恐懼，但那一刻像豁了出去，「入到去有出返啖氣嘅感覺，覺得有啲嘢放低咗。」他解釋，一眾示威者對衝擊立法會期待已久，「『6．12』3點行動升級，我哋一路殺到去立法會『煲底』，結果到門口就舉旗開槍，最後都入唔到去。」

7月1日，他們終於以各種武力衝進了立法會大樓。Danny隨示威群眾去到二樓會議廳門前時停下腳步，一個前所未見的心理關口突然浮現，「入面好多記者，好多鏡頭影住，比較下，我係驚被捕多過受傷。落得去（示威）都遇咗有碰撞，以前久唔久都畀人打兩棍，我會驚坐監多過流血。」最後，他沒有步入會議廳，只在門外及前廳停留。「好奇怪，我都解釋唔到，但如果畀我揀多次，我應該會跟埋入去，就算裏面有警察都好。」

在反修例運動中，一些示威者接受和平以外的示威方式。（張浩維攝）

清場

7月1日晚上約10時，警方對外宣稱將會短時間內到立法會一帶清場，緊張氣氛再次在示威現場蔓延，Danny隨即戴上頭盔、眼罩和手套，跑到龍和道的前線嚴陣以待。「當時個心態已經比之前磨練咗，聽到有警察，我哋第一時間唔係驚、唔係走，而係第一時間着好裝備，向有警察嘅地方前進，希望頂到其他人可以走得到。」

「退得好慢，因為記得個承諾係要頂到12點，或者12點幾，等立法會入面嗰班『義士』可以成功撤退，我地先可以徹底咁走。但好慶幸，喺立法會道『煲底』出面，聽到立法會入面嘅手足已經走晒，嗰一刻先放心繼續撤退，走到夏慤道之後我就換衫走人。」Danny說，「我哋除咗表達訴求之外，仲本住一個信念，就係千祈唔可以放棄同路人。」

警方於7月1日晚上約10時宣布即將清場，示威者在龍和道死守。（梁鵬威攝）

撤出的理由

衝入立法會的示威者未有如台灣太陽花運動一樣佔領立法院，只是曇花一現，宣讀了一篇演辭便離去；立法會外的示威者亦然，當晚未有如之前一樣死守到底，當警察推進他們便大舉退場。示威者提出的訴求尚未達成，何解急急撤退？「我明白有人想好似太陽花學運咁，留喺入面直到整件事得出成果先撤退。但好現實咁講，暫時呢一刻香港人未準備到呢樣嘢。我哋只係進化到一個地步，大家可以好輕鬆咁流動佔領。」 Danny說。

「我哋只可以突然之間霸住告士打道、龍和道一段時間，但係始終死守唔到。而立法會亦係同樣道理，我地根本冇咁多人，而好多人未有個心態去死守。死守嘅話只會有更多流血事件同埋傷亡，所以暫時呢刻我覺得只可以『Be water play smart』。」警方在清場階段發出數枚催淚彈，群眾馬上鳥獸散，防線一擊即破。

我好榮幸當時可以同成班香港人一齊去參與呢件事，就算之後要承受嘅係坐十年八年嘅話，我都唔會後悔。如果當日我冇選擇入去，反而我今日會後悔，因為我冇做到，冇奉獻我一點嘅力量。 示威者Danny

事後慌忙「執手尾」 或負刑責仍無悔

即使當晚成功撤離示威現場，但行動無疑是觸犯了多條本港法例，衝擊前一刻有民主派議員聲淚俱下勸阻示威者，奈何青年聽不入耳，執意以身犯險武力衝擊立法會。年輕衝擊者眼神流露出絕望，Danny坦言感同身受，直指青年已經「沒有退路」，看着香港這個深愛的「爛地方」沉淪尤其難受，「相信更加多嘅人，唔止我一個，比我更大覺悟嘅人都大有人在。大家都好希望救返呢個地方，本住『香港人』呢個身份認同，去做呢啲行為。」

Danny又說，現時參與社會運動的成本大增，不論身處任何崗位，是文宣組還是現場支援，都有被捕的風險，因此所有示威者都可以算是「勇武」，「文宣組早幾日都畀人拘捕啦，大家都知道有呢個風險，依然選擇行出嚟，其實我覺得大家都係勇武，唔需要太刻意去區分。我哋已經由以前唔同嘅派別光譜，轉變到𠵱家一個抗爭共同體。」他續指，遊行雖繼續恪守「和平、理性、非暴力」原則，但很多時候都演變成衝突，因此和平遊行的成本也大增，「唔需要計較太多，唔使分咁清楚，大家只要知道自己，願意一齊行出嚟就得，唔使講勇唔勇武。」

示威者在7月1日衝擊立法會。（資料圖片/梁鵬威攝）

林鄭月娥在7月2日清晨的記者會上提到，將對衝擊立法會的示威者追究到底，其後網絡上瘋傳政府即將進行「大搜捕」，Danny也為此做足準備，「當日之後我都掉晒衫褲鞋，換埋張Sim卡……」

「換Sim卡有什麼意思？」記者問。

「其實我都唔知……啲人好似話你入到嗰個立法會入面，佢會查到你個信號，報失張Sim卡就可以叫做消滅痕迹，製造不在場證據咁樣，不過都係買個安心啫。」Danny說，早已預料會有人被捕，所以到目前也未感緊張。「就算真係唔好彩到自己，都有個適當心理準備嘅，只係祈求愈少人愈好。」

「有可能畀人告，我明嘅，但始終呢幾日見到有好多突破，特別係嗰一日，係整場運動突進咗一大步。我好榮幸當時可以同成班香港人一齊去參與呢件事，就算之後要承受嘅係坐十年八年嘅話，我都唔會後悔。如果當日我冇選擇入去，反而我今日會後悔，因為我冇做到，冇奉獻我一點嘅力量。」

上文節錄自第171期《香港01》周報（2019年7月15日）《七一示威者的恐懼與堅持 為什麼選擇衝擊立法會》。

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