【守護孩子訓練班】怎用豬咀、分防線？參加者圍爐：冇人想行呢步

特首林鄭月娥昨晚（26日）在灣仔伊館舉辦了首場社區對話，在150人中隨機抽出30人發言3分鐘。她強調對話非公關伎倆，反而期望尋求改變。另一邊廂，在沙田公園的天幕下，「守護孩子」同樣舉辦了一場「守護孩子訓練班及小聚」，向有意前來的參加者介紹守護孩子理念，行動詳情及注意事項等，也邀請前來的人互相分享數月以來的感受。參加者圍成一個個圓，互相傾吐彼此心聲。 這裡沒有高官、沒有抽籤，也沒有限時，只有一群努力想為香港做些什麼的人。好鄰舍北區教會傳道人陳凱興說：「我覺得是愛促成今天這個場景。這些事物在香港五年前失去了，但大家因這場運動重新走在一起，因為大家愛這個地方，有東西想要建立出來。」

訓練班開始，約60人把半個觀眾席坐滿。驟眼望去，他們都年約30歲以上，與示威現場的青澀臉孔截然不同。（黃文軒攝）

從港島、九龍特意前來沙田

時鐘快踏正晚上九時，在沙田公園的天幕下，旁邊傳來一名女士的聲音：「請問這裡是不是守護孩子的聚會？」眼前的Iris一手挽着手袋，一身斯文打扮。她說自己從前是一名「港女」，自7.21後才政治醒覺，有意加入成為守護孩子的一員。恰巧她今天放假，故特意從荔枝角的家前來人生路不熟的沙田，打算初步了解行動內容。「也怕會被拘捕，但此事後才發現，原來大家都這麼愛香港。」

住在港島的柯小姐這天也特意過來。她育有一名女兒，偶爾會到前線「接載子女」，弄得女兒不禁抱怨母親缺席了整個暑假。柯小姐說，她從前也是一名「港豬」，但自上任特首梁振英上台後便「不敢鬆懈」。

自言「港女」 學用Telegram

兩個女人盤腿坐在天幕下的觀眾席，討論起「抗爭」方法來。柯小姐滿臉疑惑：「我不是太會用電話app，Telegram那些，到底怎麼用？」Iris一臉興奮回應：「我教你呀！我現在已有80多個群組，信息多到看不來，每天睡醒第一時間開群組看，比上班還要勤力。」

每個人都聚精會神地豎起耳朵在聽成員講解，間中也有人向講者提問：「被捕後應該如何處理？」（黃文軒攝）

訓練班開始，約60人把半個觀眾席坐滿。驟眼望去，他們都年約30歲以上，與示威現場的青澀臉孔截然不同。傳道人區sir開始分享過往出動的經歷，耐心講解在示威現場應該何時戴上「豬咀」，又該如何分辯警方防線等。每個人都聚精會神地豎起耳朵在聽，間中也有人向講者提問：「被捕後應該如何處理？」、「如被警員搜出有頭盔、防毒臉罩會否被捕？」也有人小心翼翼地問，「活動於何時開始及結束？」、「參加活動後會否不能出入境？」一問一答，猶如走進了一場大學講座課堂。

。參加者自動自覺幾個人圍成一圈，開始分享運動中的感受。（黃文軒攝）

「我以為自己是和理非，但原來會無故成為前線」

除了實用性資訊，分享會也為前來的人找到無力感的出口。參加者自動自覺幾個人圍成一圈，開始分享運動中的感受。林小姐自言是和理非，不敢走上示威前線，但幾個月來情況不斷推進，平民區也隨時成為警察防線，她反復問自己，到底可以做什麼？一旁的吳小姐也深有同感：「我最初以為自己是和理非，但這段時間，可以無故前面一條街催淚彈就射過來，我就變了前線。我沒有穿黑衣，也只好跟着別人逃走。」

「沒有人想走到這一步」

於是她們打算加入守護孩子成為其中一員，對於此決定，林小姐也是百感交雜，「為何大家要走到這一步？要問政府吧。」她苦笑一聲，「沒有人想走到這一步，是政府令你做這個決定。我不想再見到有人受傷，惟有找一個途徑參與。」這群圍在一起的人都這樣想：反正也是無故會變了前線，與其逃亡，不如想如何出力。

我認識好多和理非，他們不知道如何參與運動，但只看電視又受不了。那我想，大家在承擔到的風險範圍之內去做緩衝工作可能行得通。 陳凱興 好鄰舍教會傳道人

上周六（21日）元朗示威再次演變成警民衝突，有網民拍攝到，一批防暴警在鳳攸北街後巷涉嫌毆打「守護孩子行動」成員，該名成員隨即成為社會大眾焦點。「守護孩子」行動發起人陳凱興成為傳媒追問對象，他說連日來的電話多得不可開交，為了此事也疲於奔命。他這天剛從上水教會處理好突發事件，才沖沖趕來沙田，連晚餐也趕不及吃，只得在分享途中默默拿着飯盒狼舌虎嚥。

聚會是檢討，也是圍爐

在「訓練班及小聚」網上宣傳帖子下，有人留言批評「推細路出街，有沒有想後果，點解主耶穌沒聽你們聲音，是否你們做錯了？」也有守護孩子的成員出勤時曾經聽警察說：「你唔好推啲殘廢出嚟啦。」自出勤以來，陳凱興聽不少這樣的說話，他也解答過無數次這樣的疑問。在分享會上，他不厭其煩再三耐心解釋：「大家也是成年人，為何不能尊重彼此的意願？」他強調「守護孩子」行動只是一個平台，是供大家參與運動的其中一種方法，「我認識好多和理非，他們不知道如何參與運動，但只看電視又受不了。那我想，大家在承擔到的風險範圍之內去做緩衝工作可能行得通。」

眼前的陳凱興滿臉倦意，說話時不住地揉揉眼睛，但聲音卻仍舊精神抖擻。（黃文軒攝）

一起走會走更遠

今年59歲、參與守護孩子多次行動的昌哥自言是「麻甩佬」一名，笑言自己不太需要互吐心聲，但理解這是一個好的平台互相分享，「麻甩佬比較理性，我讀書時只懂計數、物理。不過也有人需要互相分享。」他有一名舊同學，近日看到有關屍體新聞時經常情緒崩潰，「運動超過了100日，我們要保持敏感地了解年輕人的情況。個人力量好渺小，只是覺得可以做的事，大家都會傾盡全力。」 已是深夜近12時，沙田公園天幕下還有一群遲遲不願散去的人群。

眼前的陳凱興滿臉倦意，說話時不住地揉揉眼睛，但聲音卻仍舊精神抖擻。「在一盤散沙的情況下，想嘗試製造一些空間讓大家互動，彼此的交流溝通都是重要的。」「守護孩子」具教會背景，陳凱興也是名傳道人，他認為教會內有團契供教友互相分享，運動中也需要有「圍爐」平台。訓練班向參加過幾次行動的人提供心理緩衝、或者檢討每次行動策略；而對第一次參與的人，也向他們提供行動背景，或者互相分享感受，「大家彼此支持同分享， 那些是產生愛的最重要一環，如果當中不是彼此守望有愛，你幾有溝通技巧都沒有用。」