【電競人生】病弱被排斥轉群育學校　電競隊長在遊戲尋認同和尊重

虛擬世界刀光劍影，一不留神就被扣血K.O.，但現實世界也不仁慈，也沒甚辦法強制登出，重新開始。群育學校學生比同齡人早早領受過現實世界的殘酷。 這個暑假，一班群育中學生聚精會神地在比賽中競技，他們是魔攻法師、輔助控場，在戰場上所向披靡，「沒人理你是誰，玩得好就會有人尊重。」電競隊魚仔說。 當人們還質疑電競是廢青玩意，只是不曉得早有人打出國際水準，而少年們在遊戲中填補了現實裡的缺失。他們的世界，與單以學歷、名利和經濟效益審判年青人的世界相比，更加廣闊而深邃。 撰文：李慧筠 攝影：黃寶瑩、高仲明 （此為電競人生系列二之一）

「同學除了讀書之外，還有好多天份，著起校服係學生，除低就係青少年，電競就是其中一樣青少年的興趣。今次比賽讓大家開開眼界。」許校校長黃仲夫在電競比賽開始前說。（高仲明攝）

即便是友誼賽，香港扶幼會許仲繩紀念學校的佈置毫不馬虎——禮堂台前一個旁述席，兩旁是比賽選手的作戰位置，桌上放著電腦、鍵盤和滑鼠，觀眾席面前有兩個投影熒幕觀看雙方選手作戰視角。

許校電競隊由六個小伙子組成，比賽開始前，他們在門外有點緊張的等著。許校電競隊正式入場時，同學夾道歡呼。對戰隊伍是本地專業電競女子隊PandaCute，她們早已多次出國參賽，最近獲邀做電競隊的訓練導師，主力攻打紅遍全球的網絡遊戲「英雄聯盟」。

許校電競隊由六個小伙子組成，比賽開始前眾人肢體繃緊，隱隱透露著一絲不安和緊張。（高仲明攝）

第一個代表許校上場，魚仔選了叫阿璃的「英雄」，是個衣著性感、在遊戲故事中「天生與潛伏於符文大地中的力量有緊密連結」的九尾狐神；機動性高，擅長遠攻，可以魅惑對手。

滑鼠快速來回點擊，鍵盤聲清脆俐落，熒幕上的英雄裝扮華麗，攻擊火光迅速而猛烈，兩邊選手屏氣凝神，連帶觀眾也相當緊張。魚仔一直不多說話，眼鏡鏡片後眼神淡定，神態自若。對方隊伍的旁述說道：「這位同學曾經carry我，表現好亮眼。」比賽在15分鐘後分出勝負，阿璃勝出，場內傳出一片歡呼聲。

雖是友誼賽，但許校對佈置毫不馬虎，從台前旁述席，兩旁選手的作戰位置，到觀眾席前兩個投影熒幕，都把電競認作一件嚴肅事。（高仲明攝）

+ 8 + 7 + 6

群育學校簡介 自1960年代起，教育局稱「適應有困難」兒童有幾方面的表現需要入讀群育學校：在學校違反紀律；與父母關係惡劣；行為鹵莽衝動，有暴力行為，有朋黨活動等；或因家庭照顧嚴重不足、懷疑遭受虐待。1960年代末，教育局接觸由社會福利署資助的五間兒童院舍，安排開設學校，1970年正式運作，及至1997年改名為「群育學校」，強調培養學生個人及群性發展。 現在部分群育學生同時為特殊教育需要（SEN）學生，有情緒及行為問題，或因家庭支援不足而無法適應主流學校的節奏。香港現有八間群育學校，提供小二至中六男生學位、小五至中六女生學位。

魚仔一直不多說話，眼鏡鏡片後眼神淡定，神態自若。（高仲明攝）

患病體弱 舊校中的少數

魚仔19歲，是電競隊隊長，其實他已經中六畢業，但其後常常回學校跟隊友回STEM房練習。如果不是單挑比賽，團隊合作中他習慣用Support，即以輔助功能為主的英雄；其中一個叫「瑟雷西」，是個看起來相當強壯可怕但常能保護隊友的角色。

「瑟雷西有招可以勾暈敵人，也可使出救生圈令隊友按下逃亡。有招是召喚五角型區域，敵人經過就會緩速和造成傷害。」魚仔真名中有個羽字，說話輕柔略尖聲，他很有耐性地跟記者解釋每個遊戲細節。「玩家主流會玩射手、法師，很少人玩輔助。」

魚仔真名中有個羽字，說話輕柔略尖聲，他很有耐性地跟記者解釋每個遊戲細節。「玩家主流會玩射手、法師，很少人玩輔助。」（高仲明攝）

魚仔也是舊校裡的少數。他因為先天脊柱側彎，長得比同齡人矮小，皮膚也因敏感而患濕疹，久而久之，對自己的外表沒什信心。「我兩個月大時，醫生發現我先天脊柱側彎，骨向前拗，影響肋骨，不理就會插穿肺。手術切除了背部神經線，影響皮膚出汗。」他之後要帶固定架上學，那個架很熱很焗，令皮膚更難受。

「同學會敲你個架，我倒無所謂，但有時也會玩過火，以為打你不痛。」他說。「也不算因為我腰骨而被欺凌，但你知道分組時同學就不會show你，我矮嘛，到中五六才有米五高，被人說是哈比人、泰迪羅賓，當30人一齊講你就阻止唔到。朋友不參與也不會主動幫，為你對抗全班同學就會無朋友，他不需要這樣做啊。」

魚仔因先天脊柱側彎，長得比同齡人矮小，皮膚也因敏感而患濕疹。在舊校，他是校內的少數，亦曾淪為欺凌對象。（黃寶瑩攝）

現實的孤獨、虛擬的自在

習慣獨處，便開始愛上打機。虛擬世界裡，跟人打開話匣子容易多了。「對方不知你是怎樣的人，而且網上表現也可以比現實好，你玩得多玩得好，就有人同你玩。」魚仔說話前往往都會認真思考一會，再慢慢道出所想。他摸摸下巴說：「當你在網上拿到的成就比現實多，就會再玩多點。」

冬天來時，他腸胃炎、氣管炎連帶發作，病弱使他無法做別人眼中的好學生和好兒子。中二左右，他因考試壓力大發病，常常缺課待在家中，舊校因缺席率高不讓他升班。父母離異，魚仔住在較近學校的爸爸家中，與嫲嫲一起生活。那段時間，他常因疲累就睡去半天，起床只能打機娛樂一下。

對方不知你是怎樣的人，而且網上表現也可以比現實好，你玩得多玩得好，就有人同你玩。 魚仔

媽媽忙工作，始終不相信他病弱至缺課，覺得他只是愛玩﹐甚至跟魚仔的弟弟說他裝病。「我弟慢慢覺得阿哥就是這樣的人。」以前他弟弟關係很好，同讀一間小學時，弟弟知他被欺凌，從四樓衝上六樓，站在門口大罵欺凌者，後來兩人因為各自經歷青春期的艱難，關係也變得比之前淡薄。

魚仔是電競隊隊長，但其實他已經中六畢業，但其後常常回學校跟隊友回STEM房練習。（黃寶瑩攝）

游戈遊戲之中尋找認同和愛

但網絡也不是完美避風港，魚仔曾遭網絡欺凌，抑鬱最嚴重時要見精神科醫生，各種孤獨累積至爆發點，也曾嘗自殺。「阿媽、家姐唔理，弟弟唔尊重，被人說不返學是廢青，沒貢獻。那時覺得不醒過來也okay，最後醒過來時，累得像睡了一天。」

在充斥陌生帳戶的遊戲世界，魚仔鼓起勇氣去跟不認識的人講戰術，講無聊的廢話，不用顧慮自己的身高和皮膚。「在網絡我可以表現自己，別人也不會一眼定生死，我可以令對方覺得，這個人也不錯，但回到現實，也未必會注重好人多過外表。」所以魚仔寧願游戈於遊戲之中，當個無名英雄。「有排位會受人尊重，最想找到的，可能是自信？我也不知，愛？」

魚仔曾遭網絡欺凌，當各種孤獨累積至爆發點，他也曾嘗自殺。在遊戲世界裡，他找到自己，亦帶領仔找到轉校後，理解他的老師與的電競隊隊友。（黃寶瑩攝）

不用再做別人眼中的「好學生」

中六時候，魚仔決定轉校到許校，一直被坊間標籤為「壞仔學校」的群育學校。「是我自己想轉來的，舊校說我出席不夠，不讓我修讀藝術，學務組堅持不讓我升班，班主任也不幫。我不想留級，中六時我就插班入許校。」

本來轉新環境也有擔心，不過第一個跟他傾談的老師，很用心地分析如何在半年內讀好新科目應對公開試，「他說，你可以做到的就去做，有需要時他會幫忙。」魚仔覺得找回了歸屬和尊重。「好的老師跟學生關係像兄弟般，不是你講我就要聽，只懂訓示和罰，而是多溝通，了解我們的內心世界。」

群育學校的教學方向更注重學生的多元發展，老師知道魚仔有打「英雄聯盟」，二話不說就請他加入電競隊當隊長。（高仲明攝）

群育學校的教學方向更注重學生的多元發展，老師知道魚仔有打「英雄聯盟」，二話不說就請他加入電競隊當隊長，「幾自由，幾好玩，舊校以前讀到中五就叫我唔好玩田徑。」魚仔說：「以前舊校好似坐監，嚟到新校我就開心。不用成為別人眼中的好學生。每個人都是一個個體，有自己才能，老師會去協助你去做你叻的事，他們會尊重。」

有點老土地，魚仔甚至想未來當個老師。「我想返嚟教。群育學校以外的制度令部分老師想真心教但好多束縛，好老師都變不好。我看到這裡做到理念，做到好老師。」

在坊間標籤為「壞仔學校」的群育學校，魚仔尋獲認同和尊重，甚至想回到母校當個好老師。（高仲明攝）

回到現實：找懂得欣賞自己的

虛擬世界不問玩家來歷，15分鐘就分出勝負；現實世界的勝負卻是以一生計算。魚仔並不天真，他知道見工很現實，會看出身、看證書。「問邊間學校畢業，一聽到就唔太回覆。」他做事很認真，認真到快餐店嫌他手腳慢，「我注重質素，他要效率。」但魚仔不打算妥協。「我盡能力做到最好，你不欣賞我，Okay，我會找另一個懂得欣賞的。」