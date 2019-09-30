【逃犯條例】見青年被打感痛心　移居台港人夫婦：就算贏咗都好慘

《逃犯條例》修訂爭議至今，令不少港人對香港前景感到擔憂而萌生移民念頭，其中鄰近本港的台灣，移民署資料顯示今年1月至7月期間，港人申請到台灣居留及定居人數分別比去年同期增加三成及兩成。 有正準備移民台灣的港人夫婦表示，近十多年的社會氣氛及政府施政等令人無法接受，反修例風波後令他們決定提早離開，直言對香港情況及年輕人感到痛心。

昨日台灣的「929撐港反極權」遊行中，逾十萬人於風雨中為香港發聲。（資料圖片／魯嘉裕攝）

昨日台灣的「929撐港反極權」遊行中，逾十萬人於風雨中為香港發聲，此起彼落的口號聲中有不少港人的聲音，其中包括一對即將移民到台的六旬港人夫婦。兩人表示於去年已開始申請移民，最初並未有打算要如此急促。惟6月9日民陣遊行過後，妻子稱感覺事情發展太快，「呢個政府將香港整到立立亂！」他們於6月初時仍有參與遊行，惟目睹其後事態發展感覺港人已無遊行自由，「香港係准遊行架嘛，但𠵱家連遊行都唔得！香港人有邊個未食過催淚煙？」於是不斷催促移民公司希望能加快進度，並在未批核前已開始為兩名兒子找學校，並已獲批申請，到台後兩人便會過退休生活。

近十年香港每況愈下

妻子稱，九七回歸後的十年仍對香港前景有期望而未有移民打算，但近十多年來，社會氣氛、政府施政等均每況愈下，令人無法接受，「香港人根本無能力去反，所有嘢唔係我哋揀，議會唔係我哋可以決定，有泛民議員都好，票數根本唔夠。事實睇住佢（香港）一路咁變，愈嚟愈差，咁點可以唔諗（移民），為咗小朋友」，惟坦言兩名兒子卻仍然心繫香港。

6月9日百萬人遊行，夫婦亦是其中一員。（資料圖片）

兒子心繫香港 父母欲勸無從

她稱現時長子於台灣讀大學三年級，因兩人早已舖路離開香港，因此安排長子到台灣讀書，但剛回港放暑假時長子亦稱感到很心痛，「話唔想返台灣，因為想幫手，話佢都有責任」，而在港讀中四的幼子，原定於完成DSE後才到台灣，「但𠵱家唔得，如果後生一輩留香港，一定走咗出去，咁你點勸佢，連我自己都出去咁我點勸佢？」，兩人稱幼子因同樣希望參與反修例運動而抗拒到台，惟母稱仍堅持，「我話真係太亂，你幫唔到啲咩」。

對香港再無留戀

放下香港的一切到異地重新開始，妻子直言感到不捨，「係要犧牲，唔捨得都要捨得，因為𠵱家已搞到咁，（香港）唔係一個可以生存地方，包括衣食住行，政府又搞到咁」，丈夫表示對香港已再無留戀，「唔捨得香港嘅人，呢個地方我就一啲都唔留戀。呢個地方如果有番自由、民主，再返去都唔出奇，但如果啲人話掛住香港，呢個地方有咩值得掛住？」丈夫表示雖然對香港政府絕望，但對運動並不絕望，「難得有班後生仔，唔明點解咁嘅細路仔走出黎，愈打愈奀皮，打極都唔驚，我地只不過係心痛，就算係嬴左，但都死傷無數，真係好慘。但你話會輸咩，我唔覺得會輸，最終一定會羸」。