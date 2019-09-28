【逃犯條例．台灣直擊】陳同佳十月獲釋　陸委會盼港府考慮各建議

去年港男陳同佳於台灣涉殺人案，回港後因洗黑錢罪被判囚29個月，因港台兩地無引渡條例令陳未能回港受審，命案觸發《逃犯條例》修訂爭議。陳同佳預計於下月將會刑滿獲釋，台灣陸委會副主委稱未有收到陳同佳會回台的請求，又指注意到香港各界有人提出各種處理命案的建議，認為如果建議能彰顯司法正義、保障人權，希望港府能認真考慮採納。

被問到有關香港最近的反修例示威運動，有示威者稱流亡到台灣，陳明祺指台灣跟國際社會一樣擁有共享人權自由的普世價值，對港人來台有相關規定，如果收到求助會依據人道原則及法規，在個案的基礎上作處理。而於明日（29日）台灣多個聲援香港反修例的將舉行反極權遊行，陳指台灣對依法進行的示威遊行會予以尊重，亦是自然及平常。

6月16日民陣發起第4次反修例遊行。（資料圖片）

近日台灣不少校園有內地及香港學生因反修例問題起衝突，早前高雄義守大學一名香港學生在宿舍設立連儂牆，遭內地學生破壞及襲擊。陳明祺表示陸委會非常關注有關問題，重申政府對於語言、肢體霸凌行為「零容忍」，若再有類似事件，政府將不會寬待，且依法嚴辦。陳明祺指，相關大學及教育部已就事件對外說明，陸委會認為學校應該要確保學生言論表達的自由，並且就相關事件積極介入進行輔導，強化校園巡查，根據校規維持安全校園環境。陸委會將會與教育部繼續關注事態發展，呼籲學生遵守台灣法律規辦及學校校規，以尊重、包容方式處理不同意見。

陸委會副主仼委員陳明祺指，台灣對依法進行的示威遊行會予以尊重，亦是自然及平常。（黃廸雯攝）

陳明祺又稱，台灣是民主自由、法治社會，人人享有言論自由，學校更是學習的場所，學生雖然來自不同社會體制或環境，但仍希望學生能在自由民主、多元化及開放的校園裏學習尊重，其他人持不同意見要用同理心理解對方的立場，用真誠對話取代惡言相向，用文明理性態度面對差異，台灣以教育方法看待事情，希望學生能互相學習、互相尊重。

周三（25日）義守大學「學生獎懲委員會」經審議後，決定處罰內地學生兩次小過，惟香港學生不滿有關懲處，他認為對方既沒公開道歉及搬離宿舍，處分亦太輕，將進一步採取法律途徑。