【學界老鬼選區】港大尖子三線抗爭之夏：示威、文宣、備戰觀龍

今年22歲的梁晃維是香港大學生物醫學系學生。他受到雨傘運動的啟蒙，積極參與社會運動，更在傘後時期擔任港大學生會幹事，縱使社會氣氛所限，他仍沒有放棄，決意迎難而上。反修例風波爆發之後，他更決定改變自己的人生規劃，擬參選今年的區議會選舉，挑戰民建聯的楊開永。 攝影：龔嘉盛、高仲明 （此為學界老鬼選區系列：「22歲港大尖子攻建制老巢」文之二）

梁晃維目前仍是港大學生。自反修例運動以來，他與大學同學成立了「香港大學反送中關注組」，又在校內設置了連儂牆，讓同學們留下意見。「我冇諗過雨傘之後，咁快就會有第二次大型社會運動，今次香港人唔可以再輸，因為未必再有下一次。」（龔嘉盛攝）

抗爭時代的青年

一往無前地投身社運和參與政治，可說是這個動蕩時代裡青年們的寫照。主權移交後，香港如進入社會變革的大時代，自2010年後，抗爭運動亦如雨後春荀般爆發，當中2012年反國教及2014年的雨傘運動最為標誌性。梁晃維也有一個與社運不可分割的少年時代，他的故事也該由雨傘運動說起。

2014年，梁晃維一邊忙著準備應考中六文憑試，一邊在學校組織罷課，並到不同佔領區參與運動。雨傘運動是梁晃維首次投身社會運動，也是他的政治啟蒙運動，他坦言，非這一場運動，他的人生規劃定當不同，大可能是比心機讀書，找一份安穩的工作，平平穩穩的渡過餘生。

梁晃維說，經過雨傘運動之後才清楚自己的興趣是在社會事務上，就算大學修讀生物醫學，也決定走入社區做地區工作。（龔嘉盛攝）

2014年12月，金鐘最後一群人散去，遺下一張「We will be back」的直幡，掛在夏愨道的天橋，這場歷時79日的大型社會運動正式落幕。由9月罷課開始參與運動的梁晃維，也一直堅持到12月清場一刻。不少人認為社會「傘後抑鬱」無力感瀰漫，梁晃維親歷其中，卻笑言沒有很大的挫敗，反而就從中得到新的抗爭啟示。他說，政府漠視上街人民的意向，已推翻他過去所相信的道理，認為和平示威已無法撼動政權，開始對於有人選擇用更加勇武的方式抗爭愈來愈接受。

梁晃維曾任港大學生會外務秘書。即使已卸任學生會兩年，至今仍然關心校內事務，而早前有學生發起「狙擊校長張翔」行動，他也被獲邀上台發言。（龔嘉盛攝）

傘後重新起步

雨傘後，民主派舉行的遊行示威，人數遠比雨傘甚至是反國教風波時少，抗爭力量比以往減弱。反對第三條跑道撥款、反高鐵、反釋法，或是反「DQ」的示威，均無力推翻政府決定。這段日子裡，有不少人懷憂喪志，開始對社會時事麻木，梁晃維未有放棄，「反而諗吓，有咩喺𠵱段大家都低落嘅時期，可以令大家重新攞返個感覺。」

然而，梁晃維重新起步卻目睹相識的港大學生相繼被捕判刑。2015年寒冬，梁晃維當時仍是個大一生。時任港大學生會會長馮敬恩、外務副會長李峰琦與一眾學生發起了圍堵校委會行動，反對李國章擔任校委會主席，兩人因而負上法律責任。

身為港大人，他曾看見馮敬恩等上莊因圍堵校委會而負上刑責，對他來說，他們並沒有做錯，「你知道𠵱班前輩做緊嘅事情係正確，佢哋點解被捕，就係因為咁啱件事喺佢嗰年發生，而佢哋同其他香港大學嘅人係一樣，本住件事係正確，我就一定要去做嘅心態。」（龔嘉盛攝）

+ 6 + 5 + 4

投身社會運動的成本日增，梁晃維卻認為做正確的事理應無懼。於是，他在2017年毅然參選學生會外務崗位。「我覺得自己承受到個風險，尤其是馮敬恩同李峰琦人拉嘅時候，大家對於上大莊（學生會）係有啲卻步，就算今年都係空莊。上大莊就好有機會承受一定法律風險，就算唔係承受法律風險都好，大家都會驚做過學生會會影響自己嘅前途，而我覺得自己承受到呢份風險。」梁晃維說。

出選區會等同捨棄理想中的生涯規劃，但梁晃維坦言，「揀咗𠵱個時候出嚟，最重要係覺得冇得等。香港個情況實在惡化得太快。」（龔嘉盛攝）

他坦言局勢所限，一年莊期屢遭挫折。「嗰年覺得最大挫敗，或者覺得最麻煩真係搞一地兩檢」當年，他主動聯絡不同的公民團體，希望力勉狂瀾，但一地兩檢最後如期在立法會通過，他說當時大眾並無太大危機感，示威人數也是寥寥可數。

不過，他未有放棄，更一直在校辦導賞團、講座和街站，向學生和公眾解釋不同社會議題。他認為任何事也不能一蹴而就，故「揼石仔」慢慢重構學生和香港人對社會的希望，以及香港人身份的歸屬感。「想令大家唔好忘記，點解咁鍾意香港呢個地方，點解我地叫自己做香港人。可以做嘅就係延續𠵱樣嘢，繼續幫大家去鞏固返自己個身份認同。」

梁晃維笑言，卸任學生會後自己彷彿老了很多，早前因關注組和備戰區議會選區要連日開會，令他疲憊不堪。（高仲明攝）

反修例抗爭之夏

今個夏天，反修例運動大規模爆發，至今持續超過三個月。這一場運動，梁晃維全情投入。他與大學同學成立了「香港大學反送中關注組」（關注組），在校內校外擺設街站宣傳反修例信息，又在校內設置了連儂牆，讓同學們留下意見；另一方面，他自七月時，決定要走入社區做地區工作，在社區和街頭抗爭。

他與關注組在校內設了一塊連儂牆，讓學生寫下反修例運動中的心聲。（龔嘉盛攝）

連日開會備戰 如回到上莊的日子

反修例運動彷彿將梁晃維的生活，帶回兩年前做學生會的日子。這段時間，他都在關注組、街頭抗爭和地區工作三線作戰。他在關注組連日開會，與戰友們一同處理文宣工作，然後周末再參與遊行示威。「真係老咗好多，通宵都唔係幾頂得順……」雖然疲倦，但他認為今次反修例運動是香港人絕無僅有的機會，「我冇諗過雨傘之後，咁快就會有第二次大型社會運動，今次香港人唔可以再輸，因為未必再有下一次。」

反修例運動彷彿將梁晃維的生活，帶回兩年前做學生會的日子。他在關注組連日開會，與戰友們一同處理文宣工作，然後周末赴遊行示威。

被捕的覺悟 最放不下的是家人

連場示威引發警民衝突，六月至今已有逾千位示威者遭警方拘捕，梁晃維坦言，就算是和理非也難以確保每次都能全身而退，他也有被捕的心理準備。梁晃維說，若然要受牢獄之災，最擔心的是香港變了樣。「坐監未必係最可怕，最怕係當坐完監出嚟，香港已經唔係香港。最擔心最擔心，最唔想發生嘅事情，就係當我地唔能夠再係前線參與，但係我地已經輸左呢場仗。自己冇參與嘅時候，白白睇住我哋輸，白白睇住香港已經冇咗。」

雖然他已有被捕的準備，但他坦言放不下家人，又說他們並沒有「覺悟」，面對兒子可能被捕一事。「萬一畀人拉左都冇辦法，我相信佢地都會明白，點解我要去到呢個位置，甚至比人拉……（屋企人）應該好驚慌……冇辦法，做到啲咩？」

梁晃維說，如今反修例運動的被捕風險很高，就連出街也有危險，但就算害怕被捕，也要繼續出來。（資料圖片／高仲明攝）

只得一個香港 冀港人一同堅持

「𠵱場仗唔輸得。我哋香港人無路可退，始終香港只係得一個，喺𠵱個位你只能夠All in去做一切覺得有用嘅事情。」梁晃維曾於去年一個論壇中道，2047之前，香港市民要找方向建立「我們香港人可以作主的社會」。怎樣才算是一個「當家作主」的社會？他認為，要令政府滿足民間的五大訴求，其中最重要的是雙普選，讓香港人選出代表自己的政府。「大家知道點解今個夏天搞成咁，就係政府錯判事情，唔知市民想要啲乜。因為個問題就係個政府從來都唔代表市民，從來都唔係我地揀出嚟，只係北京任命。」

他希望香港人在任何一條戰線，不論用什麼方法，都要繼續抗爭，直至成功爭取五大訴求。「要知道個現實，𠵱家真係一個point of no return。若果𠵱件事就咁完咗，後果係好沉重。」