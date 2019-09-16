【學界老鬼選區】22歲港大尖子攻建制老巢　盼與觀龍街坊齊破鐵票

聖經記載非利士人派出9尺高的巨人歌利亞攻打以色列，一眾以色列人因畏懼巨人，無人願意出戰。此時，一名叫做大衛的少年為除去以色列人的恥辱，挺身而出決戰歌利亞。大衛只拿著牧杖和石頭，戰勝「Full Gear」巨人歌利亞。這個故事通常形容人們面對強權，仍知其不可為而為之，站出來挑戰巨人。 今年區議會選舉，多區上演「素人起義」，當中也有不少前學生會幹事選擇落區挑戰傳統勢力。今年22歲的港大學生、前港大學生會外務秘書梁晃維（Fergus），最近也密鑼緊鼓落到多年建制派老巢觀龍區，考慮挑戰現屆區議員、民建聯楊開永。這個無政黨背景、大學未畢業的小子，毅然到西環戰「巨人」，原因何在？他說：「我唔會俾佢冇代價自動當選！」現實不如大衛戰歌利亞的故事，勝負難料。 （此為「22歲港大尖子攻建制老巢」文之一） 攝影：高仲明

觀龍算是民建聯根據地，過去由葉國謙盤踞多年。上屆選舉葉國謙議助楊開永「接棒」，以2,491高票當選。（高仲明攝）

揀咗𠵱個時候出嚟，最重要係覺得冇得等。香港個情況實在惡化得太快。 梁晃維

22歲港大生有意戰區選：「覺得冇得等」

堅尼地城港鐵站C出口是觀龍樓街坊經常出入的地方。一出站口便可以看到民建聯的橫額，而這兩個月，這裡多了一張年輕面孔。梁冕維隔日便會在這裡擺街站，逐一向出入站口的街坊打招呼。

梁冕維對街坊們想法了如指掌。他常向街坊講述政府民生施政，如財政預算案的派糖措施。他解釋，街坊會比較關注民生議題。因此他避免直接向他們解釋如今的社會運動，反而從民生政策導向他們理解政治局勢，「民生政策同政治議題有關，會慢慢由淺入深同佢哋解釋。」梁晃維說。

4年前，梁晃維在中學文憑試中取得36分佳績，考入香港大學生物醫學系。目前，他一邊應負選戰，一邊讀書。（高仲明攝）

尖子曾盼生活安穩

梁晃維今年22歲，4年前他在中學文憑試中取得36分佳績，考入香港大學生物醫學系，但今天卻毅然選擇參政。他承認，自己修讀的專業偏重科學、醫學知識，同學畢業後多會在大學或藥廠做科研，或進修獸醫及物理治療，與地區工作無太大關係。縱使如此，他堅持不能因其專業而局限前路，也不能因此放棄理想。

梁晃維曾打算畢業後考取專業資格，再從事醫學工作，過平凡安穩的生活。但歷雨傘和傘後的社會運動，他發現自己對社會事務的興趣，希望自己做的事能令香港社會大局變得更加好。然而今天考慮出選區會，等同捨棄理想中的生涯規劃。他卻不認為這個決定是「賭一舖」，「如果等到我40歲，距離2047年得返10年時間，到時我又做到啲乜呢？」

雨傘運動時，梁晃維還是中六學生，但正因為這一場運動，令他知道自己的興趣在於社會事務上，因此他除了主修生物醫學，也副修政治。（高仲明攝）

他認為今天走出來是刻不容緩，若然等到需要區議員的身份才去參選便會太遲。「揀咗𠵱個時候出嚟，最重要係覺得冇得等。香港個情況實在惡化得太快。」

唔可以畀佢零成本咁做多一屆......從來都冇得預計自己贏定輸，只能夠嘗試去做咗先，盡全力去打好𠵱一仗，最後個結果係點樣就唔到我決定。 梁晃維

梁晃維經乎每日都會在觀龍樓附近的小巴站乘車到宿舍，穿梭山上山下。（高仲明攝）

+ 3 + 2

反修例鼓動落區意向 望回饋「第二個家」

今年七月反修例運動如火如荼，積極參與這場運動的梁晃維，考慮多線作戰，街頭和社區分途出擊，希望香港人贏得每一條戰線。梁晃維說，由於這一區是白區，若無人出選，現任議員民建聯楊開永便會自動當選，「本身都覺得唔可以畀佢零成本咁做多一屆。」他說，經過三個月的反修例風波，也令他出選的意志更堅定，希望在不同戰線為民主而戰。

梁晃維雖然家在青衣，但港大宿舍鄰近觀龍區。過去4年，他留在觀龍區的時間比青衣更長。他帶記者在觀龍四處遊走，盡是食肆的「聯邦新樓」和港大生聚腳點「可可店」都滿是街坊回憶。他表示，對於在附近生活的大學生而言，這裡同樣重要，特別是具舊區情懷的小店。觀龍就是他的第二個家。

雖然不是觀龍的居民，但他並不擔心被質疑空降，「若果我係有一個真心，或者有真誠去服務𠵱一區嘅心的話，相信即使我唔係住𠵱區，都能夠打動一班街坊去支持自己。」（高仲明攝）

落西環戰巨人 直搗民建聯堡壘

眼見區選在即，他留意到無民主派人士出選觀龍，又不希望看見自己熟悉的地方繼續沉淪，因此他決定落區，考慮挑戰民建聯楊開永。「佢地喺西環個實力係幾強，唔係一個咁容易攻破嘅堡壘。」他說，希望自己的地區工作，能獲取街坊的認同。

觀龍區向來是民建聯堡壘，民建聯副主席葉國謙過去曾盤踞觀龍多年。過去六屆區議會選舉中，建制派在觀龍區僅錄得一戰敗績，實力雄厚且穩固。而上屆選舉葉國謙議員助理楊開永出戰觀龍區，被視為是葉國謙「交棒戰」，結果取得2,491高票，以922票之差壓過青年新政的梁頌恆當選。

梁晃維與團隊的選舉基地，就在自己的宿舍。他直言，當區較少民主派區議員，故難以找到開會場地。（高仲明攝）

挑戰現任區議員往往甚為艱鉅，加上梁晃維作為一個新人，僅得數個月的落區時間，形勢險峻。「900票已經可能係呢一區嘅結構性問題，唔係做幾多可以改變到。」但不入虎穴焉得虎子，梁晃維坦言，即使他不出選，楊開永也是自動當選，他寄望大膽嘗試能換取勝局，踢走建制派。

目前他對選情仍然感到樂觀。一是因為新選民登記數字急增，二是相信香港人「大家意識到，自己身邊嘅事情都係咁腐敗嘅時候，我諗大家會掌握每一個機會，出嚟改變自己身邊嘅事。」

身為港大人，他曾看見馮敬恩等上莊因圍堵校委會而負上刑責，對他來說，他們並沒有做錯，「你知道𠵱班前輩做緊嘅事情係正確，佢哋點解被捕，就係因為咁啱件事喺佢嗰年發生，而佢哋同其他香港大學嘅人係一樣，本住件事係正確，我就一定要去做嘅心態。」（高仲明攝）

反修例突顯區議員作用 助監察大廈護住戶

他解釋，反修例運動亦突顯區議會作用。「會唔會突然之間你俾你個區議員，代表咗去支持政府去鎮壓暴亂呢？」他又言，區議員與大廈業主立案法團息息相關，若果沒有選出好的區議員，可能無法監察大廈管理問題，甚至有互相勾結的情況，「例如今次運動九龍灣有管理處報警去拉住客」。

莊友街坊組團隊 掏荷包出戰不靠政黨

相對財雄勢大的政黨，梁晃維身後團隊相對草根。他們沒有靠攏政黨，半數成員是他任港大學生會時的莊員，也有部分是觀龍的街坊。這個小子與其團隊「掏荷包」打這場選戰，一旦輸掉或損失慘重，情況猶如孤注一擲，他卻不太在乎，決意一往無前。「總有方法解決嘅。從來都冇得預計自己贏定輸，只能夠嘗試去做咗先，盡全力去打好𠵱一仗，最後個結果係點樣就唔到我決定。」梁晃維說。

雖然梁晃維不是住在觀龍區，但他對該區的認識也很深，他不怕被質疑是「空降」參與，並相信可以靠自己的工作，取得街坊認同。（高仲明攝）

港大尖子放棄平穩的生活，改變了自己的人生規劃，決意走上政治一途，更考慮在自己大學宿舍所處的選區，挑戰民建聯多年的根據地觀龍區。而他作出這個決定，正是由反修例運動所觸發。另見下文。