【大學生揸紅Van】示威下兩成司機轉行　汶萊交通規劃師追夢入行

「香港係自己嘅根、自己嘅家！」33歲的李凱翔碩士畢業後，曾受聘到汶萊工作兩年，於當地規劃及研究交通。去年他放棄高薪厚職，回到最初的起點香港，投身邁向夕陽的紅Van行業。作為業界「新鮮人」需由頭學起，李稱幸得老行尊支持及幫助開拓人脈。公共小型巴士總商會主席凌志強指，小巴業邁向夕陽，年輕人入行微乎其微。連月示威業界生意大受打擊，業內下跌近五成生意，凌稱近兩成司機為糊口轉行。

我喺香港長大及讀書，有機會向外闖係好事，但係外國生活兩年，更覺得香港係自己嘅根、自己嘅家！ 李凱翔（碩士畢業生、小巴司機）

李凱翔畢業於香港大學土木工程系、交通政策規劃碩士學位，曾受聘到汶萊規劃及研究國家交通。去年他毅然放棄高薪厚職，投身紅VAN界及營運小巴路線。（黃偉民攝）

曾為汶萊規劃交通 回港投身紅Van業

一雙手，一輛小巴，一個創業夢。「在香港創業亦唔容易，我一個人租車同買車，就開展自己事業。」畢業於香港大學土木工程系、交通政策規劃碩士學位，曾受聘到汶萊規劃及研究國家交通。李凱翔放棄高薪厚職，回港轉投紅Van行業，他認為紅Van的潛力很大，由於行業遍向傳統，他遂想將創新元素及日常科技帶入行內，「輸都係輸時間同積蓄，但係搏盡無悔，如果現時唔嘗試，擔心多年後自己會後悔。」

小巴業界新鮮人 幸得老行尊幫忙

作為小巴業界「新鮮人」，李凱翔坦言步步艱難，猶如一張白紙重新學習，包括行車時間、路線規劃及燃油等安排。他曾擔心會受行家排擠，但當他向「老行尊」透露想為行內創新時，對方予以支持、給予很多機會，「佢哋覺得有年輕人入行，係好難得，老行尊介紹很多人脈畀我。」

行內有潛規則 需事前與同行溝通

「行內有潛規則及既有秩序，但暫時未有遇到，但有行家已預示，我知道需事前進行溝通。」李凱翔指入行後發現，最重要需不影響其他「搵食」司機，影響同行的飯碗。「我覺得這是潛規則重要成因，紅Van有別於其他公共交通工具」。李解釋，由於運輸署對紅Van規管相對少，因此行業需要一個協調者。

+ 5 + 4 + 3

凌志強：小巴業邁向夕陽 難吸納新人

公共小型巴士總商會主席凌志強表示，目前小巴業界司機主要年齡為60歲至80歲，不少已退休巴士司機投身小巴業，但年輕人入行微乎其微。「紅Van呢行係多勞多得，生意就收入多！」他指出，紅Van主要是自僱人員及沒有固定路線，「小巴業司機都有習慣，去到站頭唔好打尖，跟排隊去接客。」

「小巴都算係夕陽行業，有時紅Van夜更搵得500至600元一日！」凌志強表示受近期的社會活動影響，業界生意下降近四至五成，當中黃大仙、深水埗及旺角等舊區最受影響，「主要情況係少人去街，好多司機都掛車算。」

示威影響生意 近兩成司機轉行

由於生意大受打擊，行內近兩成司機離職，「差唔多有20%人轉行，主要係50幾歲班司機，有人轉去做保安員。」他續指，小巴牌價由五年前約700萬元，跌至近年的逾200萬元，令小巴從業員更難維生，因此年輕人抗拒入行，「目前都少人入行，後生仔都唔入行，牌價又跌得咁勁！」

運輸署：截至去年4月 全港有1,057 輛紅色小巴

根據運輸署資料顯示，紅色公共小型巴士的數目，規定最多為4,350 輛，每輛的座位最多為19個。綠色專線小巴行走固定路線，而紅色小巴則行走非固定路線。除禁區外，紅色小巴可行駛香港各區，沒有固定的路線、班次和收費。截至去年4月，全港共有1,057 輛紅色小巴。於2017年紅色小巴每日的載客量約為29.5萬人次。