【大學生揸紅Van】港鐵全綫停　新紮小巴佬揸「特別更」載街坊　

車門緩緩打開，一把清脆聲音向乘客問好，笑容可掬地詢問乘客情況。人稱「李師傅」的33歲李凱翔，擁有學士及碩士學位，去年他毅然放棄高薪厚職、回港投身紅Van界。創業初期遇上連場示威，眼見的士司機開天殺價，他選擇開特別更載街坊回家，包括一名流落街頭數小時的少女，「邊到冇巴士或地鐵，我就會去提供服務！」李凱翔為方便乘客付款，更提供全港首次PayMe收取車資，他更研發預約服務系統，盼為步入夕陽的紅Van業注入新元素。

「我覺得紅Van行業好有香港特色，紅Van好多嘅基因同香港獅子山精神好相似，它係好靈活同幫到人，幾時需要我，我就喺邊到出現。」 李凱翔（碩士畢業生、小巴司機）

李凱翔畢業於香港大學土木工程系、交通政策規劃碩士學位，曾受聘到汶萊規劃及研究國家交通。去年他毅然放棄高薪厚職，入行營運紅VAN小巴路線。（黃偉民攝）

擁碩士學位 曾受聘到汶萊規劃交通

「紅色小巴屬最傳統的交通行業，我想帶出改變！」李凱翔畢業於香港大學土木工程系、交通政策規劃碩士學位，曾受聘到汶萊規劃及研究國家交通。去年他毅然放棄高薪厚職，購入一輛紅Van營運小巴路線，「我已經30幾歲，覺得係時候闖一闖，希望未有太大負擔時，出來創一番事業！」

創業期遇示威 李凱翔：生於這個世代，有種責任

「生於這個世代，有種責任，幫到幾多得幾多。」李凱翔創業初期，遇上連場社會運動。十月一日全港多處發生衝突，示威者堵路交通受阻，有的士由美孚前往荃灣，按人頭收取二百元，更需客滿才開出。「當時我覺得社會需要你嘅時候，你唔幫佢仲開天殺價，真係有啲嬲！」李指出，從商戶角度出發「開天殺價」無疑能賺最多錢，但良心比金錢更為重要。

港鐵全綫暫停 開「特別更」接載街坊

其後，港鐵全綫一度暫停服務，有巴士站有近百人排隊，車輛供不應求。李凱翔指，擔心街坊未能外出，於是加開特別更，「覺得自己有種社會責任，邊到真係冇巴士或地鐵，我就會去提供服務。」當晚8時許接載一名少女，她指下午4時由銅鑼灣回美孚，但坐巴士輾轉抵達荃灣，她登上李凱翔小巴，「當日我同佢講，你唔使再轉車，就算條路咩狀況，我都車你返屋企喇！」