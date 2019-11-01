【不是異鄉人】踏出一步化危機　重慶大廈巴裔店主：佐敦係我鄉下

KK Khan只有中三畢業，在學期間曾坐牢21日，頑皮得叫老師頭痛。十多年後，多年不見、年邁的中學老師帶著一家大細，特意來到他的工作場所——重慶大廈，支持他舉辦的導賞團。「佢話冇諗過我會做呢啲嘢！」KK Khan說。 老師不知道的還有很多。除了到醫院探望被襲的岑子杰、在重慶大廈外向示威者派水，鏡頭以外，KK曾代表香港踢「無家者」世界盃，曾組織少數族裔做社會服務，又曾經在2014年雨傘運動落場支持學生。「好想付出好多for Hong Kong，我哋唔係淨係用香港，真係當香港係屋企。」 很多香港人和老師一樣，對他不了解，對他們少數族裔不了解。他是土生土長巴基斯坦裔香港人，他是香港人。「我born in this city，佐敦就係我鄉下。」他用一口中英夾雜的廣東話，堅定地說。 攝影：鄭子峰

走近重慶大廈，四方八面已有不同少數族裔走近，伸出手向你派發卡片，招徠至他們的餐廳。即使你禮貌回絕，他們仍會笑著跟隨你三四步，希望你最少收下卡片，「下次去食我呢間呀！」背後傳來他們的大聲呼叫。如此熱情的拉客方式，有香港人不習慣，甚至有人被嚇怕。

「外國人係會多動作、大聲啲，expressive啲。」在重慶大廈經營手機店十多年的KK Khan說。KK是巴基斯坦人，也是香港人。他在香港出生、成長，有著外國人深邃的輪廓，同時說得一口流利廣東話。十多年來在重慶大廈做生意，他見證港人對這個「小聯合國」的抗拒。「（佢哋話）好多『猩猩』、『馬騮』，見到好多黑人呀。咁黑人都係人，非洲都係呢個世界一個地方。」

遭遇不少不友善目光，是什麼讓他覺得自己是香港人？KK說，自己在香港出生，自然是香港人。「有咩點解呀？」

港人迴避的神秘地帶 多國文化匯聚地

5座17層高的重慶大廈，看似龍蛇混雜，但這裡同時存在不同國籍、信仰，包括非洲54個國家、菲律賓、巴基斯坦、印度、印尼、孟加拉、土耳其、泰國等，分別出售各地食品、衣飾、雜貨。「呢度起碼一年有五、六個唔同節日，回教徒過新年又係新年，印度過新年又係新年。」

KK始終認為，重慶大廈是個有較多少數族裔存在、但屬於香港人的地方。不過，這麼多年來，始終不多港人懂得欣賞重慶大廈的多元文化。他相信，港人對重慶大廈的恐懼，源於對少數族裔不了解，以致不敢踏出第一步，走出安全圈。「I don’t think香港人係驚，全香港所有地方都可以去到，入來重慶大廈驚咩啫？呢度係佢哋嘅地方。They really didn’t connect with us. 佢哋唔理解（少數族裔的文化）囉。」

岑子杰被襲 驚聞報復性襲擊

「Do something good, others will respect.（做好的事，別人會尊重你。）」這是KK面對種族歧視時秉持的態度。

10月16日晚上，九龍大遊行前夕，民陣召集人岑子杰在旺角遇襲，被斬至頭破血流，昏迷送院，事年令不少香港人震怒。即時新聞指出行兇者疑為南亞人，一時間，網上討論區上有人提出要「裝修」重慶大廈、清真寺，「鶳」（私了）南亞人報復。

一夜之間在港少數族裔人心惶惶，重慶大廈業主立案法團翌日出通告，罕有呼籲商戶在遊行當日關門。KK指出，這應該是大廈1961年改建以來首次，他也特意把貨品全數收起。「我驚會有火燭。見到優品360、商場搞到咁，邊個會唔驚先？」更有少數族裔婦孺問他：「星期日係咪有攻擊？係咪唔好來尖沙咀？」

遊行當日，警方水炮車藍色水劑射中九龍清真寺，KK表示很不開心，感到不被尊重，「係我哋拜神地方，可以好sensetive。」他又說，接受政府和警方道歉，與他們社群勢力強弱無關。「一個普通人做錯咗，認咗、道歉，that’s it，完咗。We also had big heart.」

「我哋唔去，咁有邊個去呀？」

看著少數族裔社群身陷險境，與其坐以待斃， KK想，倒不如和少數族裔及穆斯林團體，一起到醫院探望岑子杰。他想代少數族裔向岑子杰表示歉意和關心，亦希望岑子杰能對外平息港人的憤怒，安撫少數族裔社群的擔憂。「可以cool down事件，點解唔去？去一去好多人都可以舒服啲，點解唔去？」他實在沒有別的辦法。

他們又決定在遊行當日（20日）守著重慶大廈的大門口，假如有人來破壞，他們不會打架，而是向對方解釋，請對方喝水。「少數族裔文化有客人來屋企，唔可以空手叫你走，一定要請飲嘢、飲下奶茶。」

最終，他們用「愛與和平」成功化解了這場「襲擊」。遊行當日沒有人來報復，有人和他們擁抱、合照，一起唱《海闊天空》，一起叫口號，更有示威者自發保衛被染藍的清真寺。「少數族裔即日已經放心哂，如常生活返。」

KK（右）和Jeff（左）指，重慶大廈不是所有人贊成舉辦導賞團，認為不應參與政治，令少數族裔社群有麻煩。他們坦言承受不少壓力，「出面啲人可能會話你邀請示威者、邀請啲暴徒（violence），of course，我哋兩個相信香港人唔係咁。」

重慶大廈歷史性逼爆 港人少數族裔connect

昔日港人對重慶大廈卻步，今日卻有港人爭相湧入重慶大廈。

為感謝少數族裔付出，網民發起「重慶感謝日」，鼓勵港人到重慶大廈消費。KK和同學、印裔社工Jeffrey Andrews（Jeff）趁「感謝日」舉行導賞團，由少數族裔義工帶香港市民進一步認識他們的世界。「希望你哋唔會驚清真寺嘅人，唔會驚伊斯蘭教，唔會驚重慶大廈嘅人。」

結果，導賞團原定下午五時半舉行，五時已大排長龍，隊尾至中間道。他們本來打算只開兩場導賞，每場15人，最終每場有60至80人參加，全日有過千人出席。大廈內人多得水洩不通，商場餐廳紛紛滿座，應接不暇，店主索性跟他們說不要再讓人入來。KK語帶激動地指出，這般場面屬歷史上首次。「咁多年來我哋都未見過咁樣，咁多人，仲要local喎！」

半小時至45分鐘的導賞團中，市民不斷主動提出疑問。來訪的人群堆中，有上年紀的人特意來飲茶，有家長帶小朋友由將軍澳來到，更有他的中學老師和其家人到場支持。他直呼really amazing。「好開心、好難忘，原來香港人同我哋一齊嘅、一樣嘅。」

KK和Jeff指出，本地少數族裔社群分兩極，有人堅持學好中文，有人在沒有支援下放棄，「佢哋會諗點解一定要學中文，先當我哋係香港人？」而他們深信，在香港人地方，應該踏出一步融入其中。

非華裔被排除在外 睇卡通自學廣東話

KK說得一口流利廣東話，其實是從卡通片、電影、或身邊朋友學來，「龍珠、叮噹、周星馳、陳浩南呀呢啲。」他相信，身在香港應該學好中文融入其中，然而，他有些少數族裔朋友至今仍學不懂中文。「係唔識呀，咁冇人教點知呀？點解政府冇諗過我哋？」

少數族裔在港教育選擇少，由幼稚園到中學，KK一是讀官立學校的少數族裔上午班，一是讀資助國際學校，升學過程中完全排除了與華裔的接觸。「永遠有個Gap，原來社會係分兩邊。」Jeff說。

學校以全英語授課，法文是第二語言，他偏偏學不到中文，到中三時才有一星期一節的普通話課。「中三先教，都學唔掂喇。法文就用咗三年去教。Okay, you are trying your best to teach us something, is good. 但我想問，大佬呀，我哋個市場係香港，你教我哋法文有咩用？」KK激動地說。

因為不懂中文，他和很多少數族裔一樣，無法投考政府工作或大型機構，只能留在舒適圈——重慶大廈。

他讓三個子女讀本地學校，坦言學中文很難，但最少要主動踏出一步，「我知道起碼我哋呢代有少少進步，佢哋下一代會好舒服。」

主動打破重重標籤 為港出賽感光榮

自英國殖民時期，已有少數族裔在港生活。2016年人口普查，有58.4萬屬非華裔，佔總人口8%，當中大部分來自印尼、泰國、菲律賓及南亞國家。少數族裔在港歷史長久，然而，負面標籤一直不由自主依附著這群人。不少兇殺、偷竊、強姦報道強調南亞人涉案身分，近年更有報章將難民、少數族裔、罪案三者畫上等號，有網民稱少數族裔為「蝻」。

KK在孩童時期也被人取笑「差仔」，年少氣盛，甚至會出手打人還擊。「可能細個貪玩、唔識諗，都會話『差咩呀！』都會同佢哋拗。依家聽到人嗌『差仔』，冇問題嘅，you don’t have knowledge，冇人會特登攻擊人。」KK舉起左手說：「手指都有唔同size，一個國家都有好人、唔好人。」

KK在尖沙咀讀幼稚園、小學、中學，在佐敦球場踢波，在重慶大廈工作。香港是他的家，尖沙咀就是他的鄉下。

正如他爸爸從巴基斯坦來港50年，每日只有上班、下班，未曾踏足警署、法院。「係有呢啲人存在，但係冇人會知。」又正如他曾經也是個「壞人」，在得到幫助下變回「好人」。求學時期，他在校門外打架，在監獄度過21天。後來他在足球場上遇上社工、「融樂會」創辦人王惠芬，才一步步「識諗」。長大後，他在重慶大廈做生意，成家立室；又組織少數族裔朋友做社會服務，植樹、清潔沙灘、向無家者派飯。

2012年，KK更代表香港出國參加無家者世界盃。在球場上唱國歌時，他感動得想哭。「有咁嘅機會代表香港，係我榮耀嘅事。」至今他每年帶隊，提攜少數族裔青年參賽，當年的參賽球衣仍妥善保存，他更把獎盃放在店內，無時無刻都看著。

他深信，要推動共融，改變港人對少數族裔的觀感，必須主動。「點解成日依賴投訴人哋，要求人哋接受自己？點解唔自己行出一步？」

近月來，香港硝煙處處。KK說，重慶大廈比外頭更安全。

改變種子已播下 「我相信香港人」

「On that day, totally they were changed. （從那天起，香港人完全改變了。）」KK說。 身體力行推動共融多年，社會改變卻不顯著。一場社會運動，卻意外地把香港人與少數族裔「connect」。「未試過啲人等半個鐘，就係為咗入來重慶大廈。之前佢哋係憎呢個地方、唔認識呢個地方、或者唔中意呢個地方，但佢會等半個鐘入來，而且係for us！」

不過，港人總是善忘的。運動完結，熱情退去，未來兩者之間是否仍有互信，不再有歧視？KK說，他相信香港人，相信有一代香港人已對他們改觀，再由他們影響他人。「佢哋話你哋咁好人嘅，我話我哋好耐都好好人嫁，點解你今日先發覺嘅？」KK回想有市民向他說的話，笑得燦爛。

「We will never stop. 我哋永遠唔會停。」未來他會盡力舉行更多不同活動，令社會有更多的愛。「We trust ourselves，We trust 南亞人、少數族裔，we trust Hong Kong people also。（我們相信自己，相信南亞人、少數族裔，也相信香港人。）」