【解放月事】加國月經杯打入香港市場　男高層：討論月事消除忌諱

近年「月經杯」漸為港人熟悉。「月經杯」從最初網購，發展至情趣用品店、環保有機小店到本地小書店都能發現其蹤影。今年，全球暢銷的加拿大月經杯品牌Diva Cup進軍香港，品牌銷售副總裁Don Gonder來港受訪。一名在月經杯公司工作的男性高層，Don指自己推銷女性月事產品常惹來不少好奇，他笑言，一直視自己為女性主義分子，故早已準備與不同的人就月經產品展開對話。 攝影：黃舒慧

月經杯是為置放在陰道內使用的經期用品，一般由矽膠或乳膠等塑料製成。（黃舒慧攝）

Diva Cup最初源自一對加拿大母女共同研發舒適的月事產品，並於2003年推出市場。而北美洲一直是月經杯最大市場，估計佔現時整體月經杯市場約54%，亞太區則只佔一成多。北美與亞太地區文化不同或許是差異的成因，Don認為北美對月經杯抱有較開放的態度，「北美會有較多關於月經討論，較少禁忌，所以在那裡我們會有很多門市能買到月經杯」。

加拿大月經杯品牌Diva International品牌銷售副總裁Don Gonder早前來港接受訪問。（黃舒慧攝）

北美藥房貨架陳列月經杯 港人愛網購

與北美不同，月經杯不曾出現在香港的連鎖藥房貨架上，能找到月經杯的門市較稀有。曾不少有心人引入月經杯到本地情趣用品店、環保小店及小書店，惟不少香港女士選擇網購相關月事產品。Don指出，縱使他們從未有對香港用戶作任何宣傳，有不少香港人曾經網上訂購其公司的月經杯，香港仍成為進入其公司網站全球用戶的第五位。

月經杯一般按不同年齡及流量分成不同尺寸大小。由於亞洲女性身形較細小，Don建議香港用家可按自身情況選購合適的型號。（黃舒慧攝）

他指，每當著眼於月經文化、傳統與討論，亞洲市場相對較保守。「但我們相信，在亞洲及一些中東國家，討論正開始變得開放。不過，我們仍需對當地文化敏感」。他認為，月經杯不只是文化，而是女性能選擇一個較舒適的月事體驗，「較好的月經體驗是同一個討論，無論你是來自哪個文化背景及國家。」

使用月經杯時，可摺疊杯成U或C型，再放進體內。柔軟的杯壁會緊貼陰道壁，呈真空狀態。（黃舒慧攝）

男性副總裁赴港推銷月經杯

從加拿大赴港推銷月經杯，Don以男性身分推銷女性月事產品常惹來不少好奇。他笑言，一直視自己為女性主義分子，故早已準備與不同的人就月經產品展開對話。月經杯是一種女性月事商品，禁忌與否彷彿是人的觀感使然。Don指，自己早已在行業工作逾14年，而目前所屬的月經杯公司更已有16年歷史，「我對產品非常熟悉」。不過，縱然Don所屬的公司紮根在較開放的北美洲，他仍是公司裡少數的男同事。然而，他指亦因公司文化與其價值觀相似，所以自己總能與同事輕鬆討論相關話題。

Don以男性身分推銷女性月事產品常惹來不少好奇，他笑言，自己在公司內也是少數，「公司大部分為女性」。（黃舒慧攝）

一個月經杯取代一年衛生巾棄置量

近年來，越來越多月事產品以環保概念為賣點推出市場。Don認為，月經杯近年銷售持續增長本身亦是與可持續概念有關，「每年120億件衛生巾與棉條運往堆填區，嚴重破壞地球」。他指，月經杯的碳足跡遠低於傳統月事產品，在可持續性與對環境友善上亦更理想。

他寄望越來越多人討論月事，能破除一些對月事的忌諱。「你可以解放你自己」，因為月經杯能讓改變女性的經期間的生活方式，讓女性能自己做更多過往被傳統月事產品局限的事，「你可以解放你自己」。