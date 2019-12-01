【解放月事】婦女組M巾縫紉隊　重新認識身體：港女月經知識貧窮

國際培幼會曾於2017年在英國進行一項有關月經的調查，訪問了1,000位介乎14至21歲的女孩，發現十位女性中，便有一位難以負擔以月經產品。這結果不禁叫人難以想像，發達國家中，原來也有人無法負擔起生活必需品。同樣是發達地區的香港，情況又會是如何？ 陳鈺霖（Zoe）多年前成立網店，出售環保月經產品如月經杯及布衛生棉等，冀望女性可藉由月經產品，重新喚起對身體的了解。她曾接觸過有女性因工時長或貧窮等原因，一塊衛生巾使用上長達8小時。於是今年初，她與不同基層婦女走到一起，邀請她們動手製作布衛生布，藉此推廣環保月事產品訊息，也令她們重新認識身體，認識自己。 攝影：歐嘉樂

今年初，Zoe與本地另外兩個關注月經議題的組織走在一起，創立「解放月事」，推廣性別議題及月經知識。他們為低收入家庭女性舉辦工作坊，講解有關月經的謎思，如布衛生巾、月經杯怎麼用？處女膜又是什麼？組織透過與社區中心的婦女縫紉隊合作，向基層婦女免費派發月經杯及布衛生布等產品，並邀請她們製作布衛生巾出售，事後分成利潤，藉此推廣環保月事產品訊息。

Zoe幾年前成立網店「小刺蝟Happeriod」，售賣環保月事產品，如月經杯、布衛生巾等等，同時又參與不同市集，到大專院校與社區中心舉辦月經工作坊等，推廣正向月事教育。

基層婦女縫紉隊 合力設計布衛生巾

平日下午，位於清河邨的一所社區中心內熱鬧非常。幾位媽媽坐在角落的房間，手執布料密密縫紉，衣車運作的聲音在耳邊格格作響。Cat Cat是這所社區中心內縫紉隊的成員，亦是四個小孩的母親。她近年用即棄衛生巾時敏感的情況愈來愈嚴重，為此她跑去看醫生，醫生說是有機會因生育而令皮膚過薄，導致敏感情況加劇。Cat Cat試過轉換棉條，但後來又因陰道內有異物感而卻步。

Cat Cat是四個小孩的母親，她原來在使用即棄衛生巾時已時常會感到痕癢難耐，後來在社工介紹下加入縫紉隊，並接觸到Zoe，自此便成為布衛生巾的用家。

她的大女兒可能遺傳了她的敏感皮膚，加上女兒月經流量大，每月都逼不得己要使用品質最好的衛生棉，於是Cat Cat與女兒的衛生棉開支，每月動輒要花上四、五百元，對於低收入家庭的她們來說，月事用品支出有一定負擔。在接觸Zoe後，Cat Cat嘗試使用布衛生棉產品，本來對新產品抱着新奇態度，後來卻變成用家，甚至主動加入縫紉隊製作布衛生巾，樂此不疲，「自己用的產品自己縫紉，成功感好大！」她露出笑顏地說。

每月月事費用 可以買一包米

本港現時雖未有一個關於女性使用月經產品習慣的調查，但Zoe發現，月事貧窮問題在香港的確存在。「這個情況不明顯，在香港，真的不太會有人沒有衛生巾用。」不過她補充，「一個正常人，每月花在衛生巾上的錢，已經等於一包5公斤米的開支。香港的生活水平好高，月事產品不斷加價，但基層家庭收入未必好高，女性在月經產品的選擇上一定有取捨。」

國際培幼會曾於2017年在英國進行一項有關月經的調查，訪問了1,000位介乎14至21歲的女孩，結果發現10位女性中，便有1位難以負擔以月經產品。於是Zoe不禁心想，香港情況又如何？於是在今年初聯同幾間組織成立「解放月事」，向基層婦女推廣正向月事資訊。

月事知識貧窮：校園沒有足夠教育

「月事貧窮」除了是經濟上的貧窮外，也是知識上的貧窮。Zoe說，過去曾接觸的女性中，有人會為了節省金錢或因工時長，一塊衛生巾會使用上8小時，「即使在校園教育中，堂上充其量只會提及經期是怎樣一回事，或者提到換衛生巾就完了。到底女性在婦科知識上，是否足夠能充分理解月經？」

「香港對於月經的資訊太少，我們無法去思考在月事上如何令自己更自在。」Zoe認識一位家長，她不斷勸喻校隊泳手的女兒使用棉條，好讓她可以繼續練水，不過女兒礙於種種原因拒絕使用，結果不得已在經期期間暫停練習。Zoe說：「為何在月事用品上，我們總是缺乏選擇權？而會否因為這樣，而阻礙了每個人的發展？」

「香港基層婦女的生活環境比較不一樣，她們可能住在劏房、或者礙於華人保守文化，難以與身邊人傾談月經問題。」Zoe說。

解放月事 擺脫既有框架

「有好多人問，使用月經杯會不會弄穿處女膜？其實一個解說已經能解答人們的疑問：『處女膜是一個環狀的組織，而有否性經驗與有沒有處女膜沒有必然關係。』這是我們推動月事教育想強調的事，不應把自我框在舊有觀念上。」Zoe期望把不同月事產品讓更多人認識，「不是要你認識後，便立刻轉用新的產品，而是我想大家知道，我們有權去選擇、有權知道如何令自己的生活更方便。」這也是「解放月事 Free Periods Hong Kong」中，Free的真正意思：擺脫不必要的框架，自由地選擇如何過自己的生活。