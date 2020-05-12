示威區採訪如戰場　記者為何仍堅持紀錄？

在灣仔天樂里對出的軒尼詩道，示威者向警方投擲燃燒彈之際，正在拍攝的香港電台外判攝影師CK望向示威者的方向，只見一個火團迎面飛來，他連忙縮身閃避，但火團還是燒到套在攝影機上的膠雨衣，他心急滅火，便把攝影機舉高上下晃動，火勢一下子大了三倍。 記者│莊芷韻 胡敏芝 編輯│林倩茹 攝影│林倩茹

示威者的燃燒彈落到CK(左一)攝影機外的膠雨衣上。(大學線授權使用/城市廣播圖片)

CK心想：「糟了，再燒便要燒到攝影機和電話。」逐更大力地把攝影機左右搖晃，終成功撲熄火種。

去年的盛夏，記者穿上反光衣，戴上裝備，穿梭於警察與示威者之間，在子彈橫飛、火光不絕的情景下，紀錄一幕幕歷史性的場面。

10月6日的反《禁蒙面法》遊行完結之後，示威者在灣仔298電腦商場對開馬路與警方對峙，雙方距離約180米。警方一度快速推進，示威者投擲的燃燒彈卻誤中CK攝影機上的膠雨衣。由著火到滅火的過程只有三秒，CK的攝影機最後完整無缺，只有膠雨衣的頂部熔了少許。除了當刻冷靜和迅速的判斷外，他早已為防受傷做好準備。自八月起，CK觀察到示威者開始用火，特地購買軍用、打戶外野戰遊戲專用的防火鞋。每次出勤，必穿長褲。

CK每次工作都要背負超過八公斤的裝備。(大學線授權使用/林倩茹攝)

採訪時暈倒 醒後繼續採訪

在被扔中燃燒彈前，CK早於7月27日就曾經在工作期間暈倒。當天，他負責採訪元朗遊行，那時他認為水隨處都可以買到，所以沒有帶水在身。下午太陽很猛烈，加上朗屏西鐵站環境侷促，他抵達西鐵站不久便感到不適，有點暈眩，看見「四處都是白濛濛的」。



做訪問時，剛好有一名記者站在他身旁，他便順勢依偎下去，頓時失去知覺，暈倒地上。昏迷數秒後他清醒過來，身旁的人連忙把得力素和寶礦力遞給他，讓他補充體力。

暈倒後的CK沒有休息或去醫院，清醒後反而感覺精力充沛，當天更工作至凌晨兩點。他指自己醒來後嚇了一跳，情況有如正在開車的司機打瞌睡，被響號警告後變得分外精神。那次以後，他就將三公升的水揹在身上，接上一條用來喝水的膠喉，用以提醒自己要喝水，以免再次暈倒。CK說，事後每次出門工作，三歲的女兒都會用娃娃音提醒他：「小心呀，有沒有帶水呀，不要暈倒呀知道嗎？」他知道妻子女兒都擔心他的安全，但工作時也顧不得那麼多：

如果你想家，是不是就不繼續去採訪？事情發生中，不會想是不是退後少少都拍到，不可以有這些藉口。 CK

反修例運動持續至今，CK多次拍攝到獨家新聞片段，例如9月21日在屯門拍攝到有示威者意圖搶防暴警察配槍、8月11日在銅鑼灣發現有警察喬裝示威者等等。除了因為他行事果斷、反應迅速外，懂得如何與警方相處也是原因之一。CK說，若常常將攝影機舉向警察，警察便會阻礙拍攝，所以他會站在一旁，讓警察放下戒心：「只是做少許動作，他們就不會激動地把你趕走。」9月15日，他在北角拍攝到曾持刀的白衣男子與警察握手的獨家片段，當時他就是站在後巷裏等候，假裝在休息而不是在工作，令警察沒有理會他。當雙方握手時，他才舉機拍攝，成功捕捉重要一刻。

站在三方之間 危機重重

立場新聞記者陳裕匡在採訪過程中屢次遇險。 (大學線授權使用/林倩茹攝)

在示威現場，記者總是站在警察、示威者、街坊這三方之間，立場新聞記者陳裕匡（阿匡）身處其中，深有感受。10月1日晚上近八時，警方正由銅鑼灣往天后方向驅散示威者。身穿反光衣的他站在兩者之間，考慮到站在馬路正中間受傷的機會比較大，他站在馬路的一旁。幾下槍聲後，阿匡感到右臉腮骨被某種鈍性子彈擊中。他頓失平衡、踉蹌幾步，數秒後感到劇痛，回頭只見30米外有大批警員舉槍。後來他在地上找到橡膠子彈彈頭，相信自己是被橡膠子彈擊中。中槍一刻，他想起了兩日前被橡膠子彈擊中右眼，或會永久失明的印尼女記者，雖知自己一不小心就有機會失明，但他始終認為自己站的位置沒有錯：

你讓我選擇多十次，我仍會選擇站在那個位置。 陳裕匡

阿匡中槍後感到腫痛，附近的義務急救員連忙用冰包替他敷著，他形容接連幾天說話及進食都能感覺到痛楚。阿匡當刻非常憤怒，他直言香港有採訪自由，如果警方用槍傷害記者的話，著實不應該：「可能他是想射示威者，可能是瞄我，他自己才知道。」簡單處理傷口後，阿匡再次投入採訪工作，直至示威者散去後才到醫院。他指，工作期間再生氣也得平靜下來，不能讓憤怒或者不快影響工作質素。

阿匡的右臉腮骨懷疑被橡膠子彈擊中，感到腫痛。(大學線授權使用/受訪者提供)

另一次受傷發生在9月7日凌晨時分，當時阿匡直播警方於油麻地果欄的行動，期間一名在果欄工作的男子，對他提出意見，指：「拍攝警察沒有用，不如拍攝今晚發生的事怎樣影響果欄。」正當阿匡想採訪他時，他突然揮拳襲擊，令阿匡嘴唇、牙肉受傷流血，倒臥果欄貨物中。待他回過神來時，那名男子早已逃之夭夭。他憶述：「他是用力打，真的痛，我完全沒有防備，我沒有想過做街訪會被人一拳打過來。」這次受襲令他留下心理陰影，後來再與中年人做訪問時，他都不禁想起這次果欄遇襲的情景。但他認為記者不能因為一次被打而放棄做街訪，更不能還手：「普通人被打可以擋或者打回去，但是記者的話，我會覺得自己做紀錄，我是不能影響現場的人，包括打他。」

阿匡採訪時受襲，令他嘴唇、牙肉受傷流血。 (大學線授權使用/受訪者提供)

防不勝防的還有高空擲物，亦是阿匡覺得最危險的行為。六月中一次警察清場期間，阿匡目擊一個玻璃樽從高處擲下來爆開，玻璃樽位置相距一位沒有戴頭盔的記者僅僅一米多，當時有人大叫樽內有易燃液體。阿匡形容只差少許，該記者可能會受重傷，甚至死亡；一次，荃灣二坡坊附近有人高空擲物，他和現場記者全都躲在狹窄的簷篷下，不敢走出去。阿匡經歷過危險，他馬上找來一個高質素的頭盔，每次發生衝突都會一直戴上直到夜深，確保安全無虞後才脫下。



多次經歷危險還是覺得要繼續做下去，他堅信記者的職責是追尋真相，越多人在現場，離真相便越近一步：

多一個記者，就是多一個鏡頭，多一個機會去看到重要事情。 陳裕匡

頭盔中彈仍堅持工作 拍攝比安全重要

19歲的梁展熙在網媒港真傳媒（TMHK）擔任攝影記者，7月27日光復元朗遊行的深夜，懷疑被海綿彈射中頭盔。當時他在南邊圍的停車場出口，警方正在開槍驅散示威者，他站在雙方中間，身後有條柱，但他選擇不躲在柱後，因為他留意到有示威者打算使用汽油彈，希望觀察他們的行動，並且捕捉有機會中槍受傷的示威者。他形容，當時忽然感到頭暈，在原地坐下才發現身邊有顆海綿彈，頭盔也有中彈痕跡，但他在懷疑自己中槍後也沒有休息，僅坐下數秒便再次起身工作，他說：

活動仍在進行，沒理由受傷就入醫院。 梁展熙

除了曾經懷疑中槍外，梁展熙亦因長期吸入催淚煙而不斷肚瀉，更令濕疹復發。他的濕疹兩年前已痊癒，但在7月28日的上環警民衝突裏，警方施放多枚催淚彈，令他右手手臂全紅，凸起了一粒粒紅點，十分痕癢。濕疹復發後，他仍要繼續在有催淚煙的環境下工作，只能每晚回家後立即吃藥、搽藥膏來抑制病情。此外，他每次吸入催淚煙後，都會腹瀉整整一個星期，但每個週末都有機會再次吸入，形成一個惡性循環。

梁展熙坦言每當他站在前線採訪時，只會知道哪裏有衝突、示威者往哪走，腦海並不會浮現「危險」二字，心裏只希望拍到想要的畫面。（資料圖片/李澤彤攝）

梁展熙坦言，回家看見新聞報道有很多人受傷，亦會感到害怕，曾反思自己是否站得太前。但每當他站在前線採訪時，只會知道哪裏有衝突、示威者往哪走，腦海並不會浮現「危險」二字，心裏只希望拍到想要的畫面：「如果把個人安全放在首位，其實很多東西都無法拍到。」他又引用攝記常說的一句說話：「為甚麼你的照片不美，是因為你站得不夠前。」因為他希望將最真實的畫面呈現在讀者眼前，所以即使曾經懷疑中槍，他仍會為了拍照而站在有機會中槍的位置。

員工採訪屢遇險 高層心理壓力大

除了採訪期間的危險，有記者下班後受襲，人身安全隨時受威脅。一名《蘋果日報》女記者9月24日晚於餐廳吃飯時突然被人拳打、掌摑，頭部和手部受傷。《蘋果日報》副總編輯黃偉駿當晚知悉事件後十分擔憂，指施襲者明目張膽，針對其機構的前線記者。及後，很多同事詢問從前不甚理會的勞工保險詳情，更變得草木皆兵，不時擔心自己被偷拍、跟蹤。黃偉駿感覺工作間多了一份恐懼：

以前大家都認為出外採訪是正常不過的事，採訪完就回公司寫報道；但現在是真的會受傷，甚至生命受威脅。 黃偉駿

襲擊事件後，《蘋果日報》編採部接納前線記者意見，現場直播時毋須露面，避免被「點相」，又為港聞部每位前線女記者購買防狼器，公司亦特地舉辦泰拳班，讓同事能夠學武自衛，反應不俗。黃偉駿指公司除花費提供基本裝備（頭盔、豬嘴及反光背心）外，早於七月更向英國生產商購買避彈衣，惟因審批程序非常嚴格，仍在等候。而公司亦容許記者自行購置額外的裝備後全數報銷，所有醫療開支亦一樣，強調「沒理由（員工）自己貼錢去打工。」

黃偉駿坦言這幾個月編配記者出外採訪，心理壓力頗大。(大學線授權使用/林倩茹攝)

黃偉駿坦言這幾個月編配記者出外採訪，心理壓力頗大，會擔憂他們的安全，必先確保他們願意上前線，並提供足夠裝備，保護他們免受警方或示威者的武器所傷，又會盡量安排男同事當值夜更，而他自己亦曾在公司連續工作16小時：「沒理由同事還在現場你卻下班，最少要留到他們離開才能離去。」

記協申請司法覆核 冀制約警方行為

香港記者協會（記協）主席楊健興表示，截至十月初，記協收到超過40宗投訴，表示警方惡意針對記者，包括言語攻擊，亦有使用警棍、胡椒噴霧、橡膠子彈等，有記者更因催淚煙而出現肚瀉、皮膚敏感等症狀。

記協主席楊健興(左二)曾於七月份聯同多個傳媒工會發起靜默遊行。(大學線授權使用/林倩茹攝)

但由於記者不信任現有投訴警察機制，只有一名記者有錄口供跟進投訴。有見及此，記協在10月3日就警方妨礙傳媒採訪及對記者使用過度武力，向法庭申請司法覆核，楊健興希望循法律途徑制約政府及警方的行為，保障記者的採訪權。



另外，記協早前發起眾籌，籌得逾300萬元，將用以協助在採訪中遭受暴力或侵犯的新聞工作者，對相關人士採取法律行動，有需要的記者可以向記協申請，金額將按照每個個案分配。楊健興直言，是次警方針對記者的情況，是自他80年代入行而來從未遇過般惡劣：

警方對付示威者使用的攻擊，也用來對付記者的，這是從未發生過的。 楊健興

反修例期間新聞從業員受傷事件簿（大學線授權使用）

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：示威現場如戰區 記者冒死記錄真相】