【眼盲印尼女記者】CNN受訪哭訴：成為目標很瘋狂　我們不在戰區

自反修例運動開始,本港印尼語媒體《Suara》女記者Veby Indah多次走到前線採訪。惟她於9月29日的採訪示威中,疑被警方的橡膠子彈或布袋彈射傷右眼致盲。她接受CNN訪問時,一度哭泣,對未來感到無助,直言不知會有什麼事發生(I don't know what would happen)。她又批評,警察將記者當成目標相當瘋狂,強調一眾記者並沒有站在戰火區(war zone)。CNN再次向警方查詢相關一事,警方只表示正在調查事件中,不予評論。

經歷兩次手術,右眼致盲的Veby,仍然臥病在床、右眼包上紗布,她在訪問中哭泣,坦言不知可以說什麼,又不知未來會有什麼事發生(I don't know what would happen)。她認為,警察將記者當成目標,直斥相當瘋狂(Crazy),強調一眾記者並沒站在戰火區(We are not in a war zone)。Veby一度情緒激動,無奈道為何發生在她身上(why this happened)。

Veby透過律師要求警方提供當天向她開槍的警員名字,以進行下一步法律行動,但警方至今仍拒絕提供資料。她的代表律師Michael Vidler在訪問中向她展示一些警員向記者方向發射催淚彈的片段,Veby一邊看一邊激動大叫「噢,我的天!」(Oh My God!)

訪問中Veby的姐姐特意從印尼雅加達來港,在醫院照料Veby,她受訪時亦泣不成聲,指這段日子對Veby而言相當艱難。

Veby的代表律師Michael Vidler則指出,參考過不少現場錄影片段,令人質疑警員已失控(out of control)。

CNN報道中又提到,Veby和代表律師曾經向警方投訴,及索取涉事警察資料,惟警方拒絕。CNN早前再次向警方查詢相關一事,警方表示正在調查事件中,不予評論。

香港記者協會亦曾就此發聲明,批評警方以不必要的武力對待記者。警察公共關係科總警司謝振中曾在9月30日的記者會上回應,強調警方不會刻意瞄準記者射擊,並尊重記者的採訪自由。警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥則指,由不同媒體和網上片段見到,記者當時站在示威者和警員中間,警員在別無他選下以相應武力處理。