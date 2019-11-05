【眼盲印尼女記者】CNN受訪哭訴：成為目標很瘋狂　我們不在戰區

自反修例運動開始，本港印尼語媒體《Suara》女記者Veby Indah多次走到前線採訪。惟她於9月29日的採訪示威中，疑被警方的橡膠子彈或布袋彈射傷右眼致盲。她接受CNN訪問時，一度哭泣，對未來感到無助，直言不知會有什麼事發生（I don't know what would happen）。她又批評，警察將記者當成目標相當瘋狂，強調一眾記者並沒有站在戰火區（war zone）。CNN再次向警方查詢相關一事，警方只表示正在調查事件中，不予評論。

經歷兩次手術，右眼致盲的Veby，仍然臥病在床、右眼包上紗布，她在訪問中哭泣，坦言不知可以說什麼，又不知未來會有什麼事發生（I don't know what would happen）。她認為，警察將記者當成目標，直斥相當瘋狂（Crazy），強調一眾記者並沒站在戰火區（We are not in a war zone）。Veby一度情緒激動，無奈道為何發生在她身上（why this happened）。

Veby透過律師要求警方提供當天向她開槍的警員名字，以進行下一步法律行動，但警方至今仍拒絕提供資料。她的代表律師Michael Vidler在訪問中向她展示一些警員向記者方向發射催淚彈的片段，Veby一邊看一邊激動大叫「噢，我的天！」（Oh My God!）

訪問中Veby的姐姐特意從印尼雅加達來港，在醫院照料Veby，她受訪時亦泣不成聲，指這段日子對Veby而言相當艱難。

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Veby的代表律師Michael Vidler則指出，參考過不少現場錄影片段，令人質疑警員已失控（out of control）。

CNN報道中又提到，Veby和代表律師曾經向警方投訴，及索取涉事警察資料，惟警方拒絕。CNN早前再次向警方查詢相關一事，警方表示正在調查事件中，不予評論。

香港記者協會亦曾就此發聲明，批評警方以不必要的武力對待記者。警察公共關係科總警司謝振中曾在9月30日的記者會上回應，強調警方不會刻意瞄準記者射擊，並尊重記者的採訪自由。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥則指，由不同媒體和網上片段見到，記者當時站在示威者和警員中間，警員在別無他選下以相應武力處理。