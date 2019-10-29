【警察記者會】抗議被逐記者：記招限制非常多　憂傳媒成警傳聲筒

警方昨日（28日）例行的4點記者會上，有一名女記者以電筒照向警方高層抗議警方對傳媒濫用暴力，該名女記者今日（29日）受訪時稱，記者功能在於代表市民質詢權貴，提問社會關注的事，但過去四個多月來，警方的記者會發揮不到作用，對記者的限制非常多，包括發問時間短、不讓記者追問，連要求正面回應都做不到，在與其他同業商量過後作此抗議。 香港記者協會執委陳朗昇亦指，警方的記者會比特首林鄭月娥的記者會更多限制，他認為昨日留下參與記者會的記者，均透過提問清晰表達對警方妨礙新聞自由的不滿。

有記者抗議警方對傳媒濫暴，警方記者會一度中斷。（資料圖片）

在警方記者會發起抗議的獨立記者葉嘉雯接受港台節目《千禧年代》時稱，昨日杯葛記者會的行動雖然未成功，但她認為已清晰表達前線記者的訊息。她又透露曾與其他記者討論抗議行動，由她站出來是因為自己屬自由身較方便，但無想過社會迴響大，事件亦成為幾份報章的頭版。

警方重開記者會後，曾斥責抗議行為是騎劫記者會，剝削公眾知情權。葉嘉雯回應指，記者的工作是代表市民質詢權貴，但過去幾個月警方的記者會限制多，包括不容許記者追問、發問時間短等，未能要求警方正面回應社會關心的事。葉直言，某程度上傳媒已變成警方的傳聲筒，記者會的功能未得以發揮，警方漠視記者會是雙向，並非警方所言「個場係我哋」，因此有必要抗議。

記協執委批警方不容追問：「對住林鄭我哋都可以追問」

香港記者協會執委陳朗昇認同葉嘉雯的抗議行動，若不向警方表達不滿，對新聞自由的阻礙只會更大。他續指警方昨日再增限制，包括要求記者不參與記招的話必須離開，不容留在採訪室外，又驅趕記者離開大樓，他指自己做記者15年，參與大小記者會，坦言「對住特首林鄭月娥我哋都可以追問」，直指警務處記招比警務處處長的條件來得更「辣」。

陳朗昇亦指，記者會最大問題在於警方會花40分鐘時間，以主觀、情緒化的形容詞講述事件，記者無辦法反駁，警方面對最具爭議的問題亦只會稱「無資料」而不作答，他認為警方批評有記者剝削公眾知情權的說法不全面。

陳朗昇周日採訪期間被警方開槍打傷腿部。（資料圖片）

建制派建議警方派反光衣 記協執委：警員不熟悉本港傳媒、應多了解時事

民建聯立法會議員蔣麗芸在電話訪問中建議，應參考美國做法，由警方為傳媒註冊並派發認可的反光衣作辨識，有助便利警員工作，減少雙方爭拗；她又指西班牙示威現場可見，記者全部站在警方後面採訪，香港記者可效法。

陳朗昇認為建議不可行，他指美國註冊制非必須，一旦註冊，記者可以進任所有警方的防線之內，包括罪案現場，他又指反光衣只用作辨別身份，警員現時會要求無反光衣的人離開，派認可反光衣不會更便利警員工作。

籲媒體管理層應為前線提供保護

前記協主席劉慧卿認為，前線記者受打壓、虐待時，老闆應該出聲，因為「記者仔無權無勢」，而新聞自由遭打壓會令公眾知情權受損。陳朗昇認同說法，直指記者議價力較低，對新聞人員行政協會主席黃永亨指，記者會不是表達不滿的地方的說法，陳形容是「離地」，強調記者從來不想成為新聞事件的主角，但現時採訪現場惡劣，記者不時被警方槍彈所傷，他自己亦曾遭橡膠子彈及催淚彈碎片擊中受傷，協會作為管理層應思考如何為前線提供保護，並向警方表明前線的困難。