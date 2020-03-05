【最強環保L】台灣富二代繼承了一個森林　竟選擇在裏面做這件事

2015年，何承育的父親退休時，交給他一個位於台灣苗栗的廢棄樂園，裡面有10萬平方米森林，父親的願望是，找回這裏的蟲鳴鳥叫，用和森林友善的方式，使用這片地。於是，何承育找來建築師曾志偉，把樂園設施改造成近1000㎡的教室，花藝師、料理專家、昆蟲學家會來上課，森林的部分就原封不動保育下來。

自述：曾志偉 編輯：倪蒹葭（一条）

2017年，何承育先生找到我，他說得很簡單，想做一個森林裡的美學實驗學校。我第一次進入到這片森林，感受到它是一片被破壞過的土地，有很多人工的痕跡。

何承育找來建築師曾志偉， 把樂園設施改造成近1000㎡的教室。（一条授權使用）

所以在改造時，盡可能不干擾大自然，學校集中在原有的廢棄建築地上，像是一個集合點，人們可以自由走進森林，它主要有三個部分：白色環形教室，水族館改造的主屋，黑色的森林劇場……（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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自述：何承育

森林學院

苗栗縣是父親的老家，5年前，父親在65歲的時候買下了這座40公頃的老樂園。其實對於台灣上一輩的創業者來講，人生最美好的地方不是經濟起飛之後的繁榮，反倒是孩童時期，土地跟人之間的親密感……（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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【部分圖片由勤美學森大、自然洋行建築事務所提供。本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】