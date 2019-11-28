【俗女養成記．主角導演專訪】無樓失業單身　也不必覺得愧對家人

40歲，沒房、沒車、沒工作的未婚女性，被社會標准定義為失敗者，台灣電視劇《俗女養成記》就以「大齡剩女」為題材，透過嘲諷傳統教育和社會風氣帶給女性的壓力，呈現近乎真實的剩女窘境，收視超越金鐘獎最佳戲劇《我們與惡的距離》，成了今年第二部豆瓣評分破9的華語劇。

《俗女養成記》導演嚴藝文，和飾演女主角的金馬影后謝盈萱，過去都是劇場演員，她們出生在1970年代，至今沒老公、沒小孩、沒房、工作不穩定，希望用誇張搞笑的演出方式，告訴所有在經歷同樣焦慮的女性們：「別忘了喜歡自己現在的樣子，做不到的事就不要勉強，也不要對這個社會或身邊的人感到抱歉，平凡何嘗不是一件幸福的事？」

女主角陳嘉玲是金馬影后謝映萱，飾演未婚的39歲大齡熟女。（一条授權使用）

自述：謝盈萱 編輯：白汶平（一条）

我是謝盈萱，我在《俗女養成記》裡飾演40歲了還一事無成的陳嘉玲。我很喜歡這個角色，因為她夠真實，一般女主角都有光環，可是她沒有，你不要跟我說你在家裡不會摳腳、挖鼻孔，我相信這個角色跟所有女性都重疊到，她就是一個普通人。

這部戲是拆成兩個故事線，一條是39歲要40歲在社會上打滾的陳嘉玲，另一條是陳嘉玲的童年，設定在1980年代。我們從小嘉玲在當時教育下所認知的世界，去對照現在社會帶給她的衝擊。

大齡不婚礙到誰？

「女生沒工作起碼要有家庭。」「嘉玲有工作啊。」「當秘書是可以升官喔。」開場是陳嘉玲前男友的婚禮，她去參加宴席時，大學同學們早已成家有孩子，只有她還是未婚，所以她在宴席上一直「被關心」，最後她喝酒壯膽上去搶捧花，還在新娘面前講了很多前男友以前糗事，像不愛洗澡啊、很宅、很髒，在那邊發酒瘋一直鬧。同學送陳嘉玲上出租車的時候，落下一句狠話：「20歲喝醉是可愛，40歲喝醉是可憐。」

中年跳槽的茫然與焦慮

「我已經40歲了，沒有公司會栽培我，我也沒辦法轉行了，我還能做什麼？」陳嘉玲的工作是董事長特助，除了工作份內的事，她還要幫老闆打點私事：帶老闆的小三去看房子、幫老闆的正宮太太盯著老闆吃藥，24小時隨時待命，幾乎沒有自己的生活。比她年輕的職員，就是現在的年輕人，誰還要做這種事啊？甚至反過來跟陳嘉玲說她就是人太好。

直到有一天她爆發了，大聲的嗆老闆說我不幹了！在重新找工作的過程中，面試官問陳嘉玲：「你覺得快樂是什麼？」她才發現自己回答不出來。

戀愛中沒有激情

「江顯榮，我第三個男朋友，在一起4年，住一起3年半，說是男女朋友，我們現在比較像室友。」他們在生活上已經很了解彼此，也沒有火花，就是平淡一起過日子的感覺，有一次陳嘉玲和男友想要親熱，結果到一半的時候，陳嘉玲說自己那個來不方便，江顯榮就露出鬆一口氣的表情，他們一個回房睡覺，一個在客廳看電影。

後來陳嘉玲在職場上遇到帥氣的客戶撩她，她也毫不隱瞞地回家跟男友說，她不小心精神出軌跟人接吻了，其實這裡就可以看出兩人在這段感情上，已經慢慢有了分歧。

婚前發現男友是媽寶

「工作快去辭一辭，女人結婚後就是要回歸家庭。」陳嘉玲這個角色，有個很妙的設定，是她在喝醉時會失控，她很多人生轉折都是在酒後發生的，像她衝動跟男友求婚也是這樣，結果兩人在準備婚禮時，男友的媽媽一直來干涉，從婚紗到陳嘉玲的打扮，房子裝修等等，甚至還叫陳嘉玲乾脆把工作辭掉，好好顧家庭。

結婚是兩家人的事，不是兩個人的事，但當你的另一半，無法成為你跟他的家庭溝通的橋樑時，就會是一個很大的問題，尤其男友是媽寶，凡事都要聽媽媽的，不能為了你去協調，所以陳嘉玲婚前就預見未來要是真的結婚，會過得很委屈，她就趕快喊卡，說要跟男友分手。

晚婚被歧視

「長大了就快點嫁，想東想西，想越多就越難嫁，越晚嫁就嫁越差。」時間對女生來講是很不公平的，像陳嘉玲的二姑姑，超過30歲要結婚，結果她夫家要求她去醫院做檢查，先確定能不能生，不能生的話就不結了，所以二姑姑覺得自己被羞辱，不顧兩家人給的壓力，決定不嫁，這輩子一個人到老。

辜負父母的期待

「對！我就腦子壞了，這麼好的男友不要，這麼好的工作不要，我讓你們失望了，抱歉！」劇裡有很多陳嘉玲跟家人的戲，和家人吵架的那幾場，其實都像我真實和媽媽發生過的矛盾，比方去外地唸書、工作啊，一定會跟家人爭吵；陳嘉玲辭職，還有和論及婚嫁的男友分手，這一開始都是家裡不能諒解的。

其實在外工作的人，久久回家一定會希望父母看到自己好的一面，你不想辜負他們對你的期待，你也不想讓他們擔心，但即便你過得很好，他們的焦慮還是不會停。我很羨慕陳嘉玲，也想活得像她那個樣子，她很勇敢，對不要的事情就說不要，她辭職、分手，都是這樣，交往4年的男朋友，都要結婚了，換作現實裡，你真的有勇氣說你不愛了嗎？

我現在單身，沒房、沒對象、沒孩子，我身邊的人都結婚有小孩啦，我還是其中一個孩子的契媽，我很滿意自己現在的狀態，我也不斷地用我的方法去告訴我的家人，即使我一個人過，我也可以把自己照顧得好。

給大齡女生的一封信

1970年代，那個經濟復甦、生活條件開始好轉的年代，很多老一輩的父母年輕時都是苦過來的，所以他們希望下一代可以過得好一點，希望孩子都能受到好的教育、學習才藝、培養興趣。所以出生在這時期，尤其女孩子，從小就被教導坐有坐相、站有站相、吃飯不能發出聲音、講話要輕聲細語、婚前不能有性行為、要有矜持，最好還會彈鋼琴……才能稱得上是「淑女」。

然而，父母望子成龍、望女成鳳的期待，對孩子不見得是愛，反而成了壓力一路伴隨到他們長大，《俗女養成記》把原本嚴肅的社會現象，用喜劇包裝呈現，一播出就獲得好評，其中有大部分都是35到45歲的女性觀眾。這部劇也成為製播單位13年來，收視率最高的自製戲劇，甚至超越另一部台劇《我們與惡的距離》，成為今年第二部豆瓣評分9.1的華語劇集。

一条這次在台北同時採訪了《俗女養成記》的女主角謝盈萱和導演嚴藝文，她們出生在1970年代，過去也都是劇場演員，一個轉型進演藝圈拍戲，一個從幕前轉為幕後做導演，這部劇是嚴藝文執導的處女作，她們把70後的經歷、背景、教育、社會風氣真實地投射在劇集裡，以下我們透過問答，和她們聊聊《俗女養成記》的幕後故事。

一条：您覺得《俗女養成記》是個什麼樣的故事？

嚴藝文：《俗女養成記》的原著是江鵝，她也是跟我和盈萱差不多年紀，我們碰在一起是很有共鳴的，一起把很多自己的經驗，加到劇本裡，我想這是一個和解的故事，你跟上一代和解、跟自己和解、跟這個社會和解的故事。

我今年43歲，我是過了40歲，才想要轉換跑道做幕後，那我都這個年紀了，我下決定要拍片時，我就告訴自己，我不要做勵志故事，我也不要談夢想，這部劇也絕對不浪漫，我要的就是真實和平凡，某種程度來講，我跟陳嘉玲也一樣，沒房、沒車、沒老公、沒小孩，我的工作是拍戲不太穩定，沒戲的時候就像沒工作，哎，40歲了不知道自己要做什麼是很恐怖的好嗎？

雖然觀念不同，但父母都是在為孩子好。（《俗女養成記》劇照）

一条：您認為自己和上一代存在哪些矛盾？

嚴藝文： 1970年代出生的小孩，感覺很多是在活成父母想要的樣子，但父母都是在為你好，你也不能去指責他們。我印象很深以前很多女孩子都學過鋼琴，包括我自己也是，所以戲裡陳嘉玲的爸爸不惜把買車的錢，拿去買一架鋼琴，小孩不彈還會打她硬逼她練，可是最後鋼琴也只不過是家裡的置物架而已，堆滿東西。

還有小時候我數學超爛，聯考成績不好，被打被罵，父母總覺得說為什麼你不能夠像別人唸書唸這麼好？但有時我們真的沒辦法做到，一路上已經不曉得見過多少次他們失望的樣子。父母永遠是最關心你的，他們心裡只希望你健康平安，你想做的他們會支持你，像我這次拍片，我媽第一個把她的存款拿出來投資我，所以這部劇不是想要來指責他們，而且你現在跟他們說「你小時候打我打很慘」，他們才不認帳，父母都會選擇性健忘。

我覺得父母需要被再教育的，隨著時代不同，他們也在適應這個新的社會，我們也是。所以把那些過去你認為不滿的，你認為不公平的，你認為不對的那些東西就把它放下吧。

一条：這部劇想傳達的內容議題其實很嚴肅，如何輕鬆去看待？

謝盈萱：我和導演一開始就說好，要用「卡通化」的方式去演，要讓人覺得有趣，劇裡面就會放大很多日常的行為，亂七八糟的頭髮啊、全家哭天搶地鬧啊、喝醉發酒瘋啊等等，故意演得很浮誇。

嚴藝文：當你要跟別人講一件事情，你用說教的，沒人想聽，但你用講笑話的方式去說，就會引起大家的興趣，所以我們用喜劇去包裝。

一条：有哪些特別印象深刻的橋段？

嚴藝文：拿性教育來說好了，這我家以前是絕對不會談論的，我印像很深刻是第一次看到的美國電影是《壯志凌雲》，裡面有一場是男主角和女教官的床戲，播到那段的時候你會感覺到那家裡空氣是凝結的，沒有任何人敢動它，也不能去把電視關掉。

大概停頓了三秒鐘之後就開始說，冰箱的水果拿出來，開始顧左右而言它，大人對於男女的事情，他不知道怎麼跟小孩講，這部分劇裡有呈現，一家人看電視看得傻在那，阿公茶倒在地上、媽媽跑去蓋著電視熒幕、奶奶趕緊把插頭拔掉……

另一場是在說女人的貞操，阿嬤在小嘉玲面前捏爆釋迦，說女人太早被睡就會沒價值。這場戲是即興發揮的，因為我們的演員都是劇場出身，很會現場取材，那天剛好有釋迦，突然大家玩起來了，說用捏爆釋迦來暗喻女生的貞操，這的確很誇張，但觀眾就會覺得很好笑。

謝盈萱：一般人失戀都會歷經悲傷五階段——否定、憤怒、討價還價、沮喪、接受事實。這有時要花幾個月，甚至一年的時間去經歷，但劇中我們是在一段4小時的路程內去完成，陳嘉玲在車子裡一下大哭、一下大罵，其實就是想告訴觀眾，這些都是過程，不管時間長短，你都要去面對和接受。

阿嬤在小嘉玲面前捏爆釋迦，說女人太早被睡就會沒價值。（《俗女養成記》劇照）

一条：您會覺得自己轉換跑道的時間太晚嗎？

謝盈萱：年紀絕對不是問題，想不想做才是。我一直以來非常熱愛表演，曾經跟著林奕華導演的舞台劇在大陸各地巡迴，也跟著表演工作坊的作品到各個城市演出，每一場戲結束後，我都會仔細地去看哪裡還需要改進，就這樣持續了18年。

我大概4年前進演藝圈，開始拍電視劇和電影，2018年因為演出徐譽庭導演的電影《誰先愛上他的》，很幸運拿到金馬影后，那是我第一次演女主角。演藝圈是個大染缸，我覺得我35歲才踏進來一點都不晚，我有了過去累積的基礎和實力，讓我可以更堅定地前進，我是擅長等待的人。

嚴藝文：我是因為演員當到了40歲，回去看我以前演過的這些角色，我感覺我好像沒有進步，演得永遠是苦情的媽媽、婦人這類，有時候我的角色連名字都沒有，可能叫高母、王媽媽，感覺只剩下功能性，沒有樂趣和成就感，支撐不了演員這個職業。

我轉行時曾想過回去當老師、做文書工作，但後來有人鼓勵我，我做演員這麼久，為什麼不嘗試編導？我就抱著試試看的心態來拍這部劇，當我發現我的演員演得比我好，在我的戲裡他們可以完全發揮，我可以看著他們發光，那是一件非常棒的事情，讓我確定，OK我要當導演勝過當演員。

一条：拍攝《俗女養成記》給您的啟發？

謝盈萱：我以前是時刻準備好的人，我從日常中去累積表演的養分，觀察很多路人、女性的行為。雖然我沒當過媽，但我看過很多媽媽對兒子的愛，是像對待情人的，她也許是投射了對丈夫的感受。然後有一些中年大媽，你看她們穿得很花俏，但她們往往年輕時不敢按照自己想穿的去穿，因為裙子短一點、上衣顏色鮮豔一點，就會有人去放大檢視你。女人總是要到40歲，特別是更年期之後，才會慢慢去照顧到自己的感受。

我印象很深《俗女養成記》裡的台詞「人生很長，長到你跌倒可以再爬起來；人生很短，短到你沒時間去勉強自己」，所以這段時間我在休息，想要好好休個假，你問我之後要幹嘛，拜託，我也沒有非常明確的目標，我想人生只要知道一大方向，無所畏懼地走下去就好了吧！

嚴藝文：我希望這部劇有點像是給所有女生的一封信吧，我覺得每個女生，不管在什麼階段，尤其是大齡女子，都能好好地認識現在的自己、喜歡現在的自己，即使沒有符合社會期待有房有老公，也不要覺得對身邊的人、對這個社會感到抱歉。真的不喜歡的事情，比方說像婚姻，那就不要勉強自己了吧，還有努力過後真的達不到的目標就算了吧，承認自己很平凡、承認自己做不到沒有什麼，當一個俗女也可以很灑脫和驕傲。

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