鬧市中的神奇村落：城市人失去的鄰里之情　竟在一棟酒店中重現了

老葉，浙江麗水人，早年從大山出來創業，深耕實業半輩子，一步步做到了行業頂尖。多年出門在外，他不滿城市酒店的千篇一律，特別懷念童年生活過的小鄉村，於是在杭州鬧市的大廈，包下一整層，造了個像村落一樣的神奇民宿。

老葉在屋頂開了50多個天窗，把室內變得像星際太空艙一樣酷，特別設計的環形步道，串起了十幾個共享庭院，來住的客人都自願走出房門、走門串戶，和鄰居一起賞景喝茶。

老葉和團隊還收集了有上百年歷史的老木頭，自己成立了木工坊，親自打造民宿裡的手工家具，細節處絲毫不怠慢。老葉說：「一般城市酒店都是一條冰冷的走廊，而我希望來這兒的客人都能出來走走、看看，重拾兒時走門串戶的溫暖。」（點圖放大瀏覽）↓↓↓

自述：老葉 編輯：周樹婷（一条）

我從小在浙江麗水景寧的山裡長大，家裡有5個兄弟姐妹。景寧是少數民族畬族的聚集地，民風淳樸熱情，小時候也都是大家族群居，鄰里關係特別親近。

出來創業後，我在外住過各式各樣的高檔酒店，大多是一條冰冷的走廊，大家匆匆入住，進入各自的房間，之後很快離開，沒有任何交流。這樣的淡漠讓我很不適應，很想回到理想中的中國式鄉村生活。

我記得那時愛看武俠小說和電影，比如《新龍門客棧》，特別喜歡其中古人的住店文化：來往的賓客們在庭院聚集一堂，喝酒的、聊天的、結朋交友的都有，有種中國人特有的江湖氣和人情味。

我就想，為什麼不能把這種客棧文化和人情味帶回現代的城市酒店呢？沒想到這一試，竟然試出了一種全新模式的民宿。

樓內逛園賞景、走門串戶 復原理想中的中國式鄉村

我們在杭州市中心一棟大廈五樓包下一整層進行改造，取名為「那雲^星空宿」。大樓外觀看上去平淡無奇，但走進來卻是另一個世界，一下子和外面的喧囂隔絕開來。

整層面積大約4000平方米，我們想像了一個「室內村落」般的格局：兩條互通的環形走廊，把咖啡廳、書吧、餐廳、酒吧、影廳、活動區、庭院和所有房間全部串聯起來，是一個藏在市中心的神奇「村落」。

大家印象中的酒店一般都是標間、大床房統一複製，而我希望多一些人情味，打造一個有著傳統中國人鄰里關係的社區。我們一共做了71間客房，40多種不同的房型，多數房型都設計成了loft式。一進門是客廳，到樓上才是臥室，你幾乎找不到一模一樣的房間。「六人間」是專門為了年輕人設計的，閨蜜、好朋友不用分開住，整個晚上都能嘮嗑。（點圖放大瀏覽那雲^星空宿的獨特設計）↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

精心設計的大大小小十幾個庭院，穿插在整層樓中，每走兩步，就能遇見一處庭院。這麼做，是鼓勵大家能從房間裡走出來，在這些漂亮的小景前拍拍照、聊聊天。進門後是一個中庭，中央有一棵樹，好像是整個空間的「眼睛」，也是我最愛的空間之一。

上方的主天窗可以開啟，冬季雪花飄入室內，大家可以在這裡圍爐賞雪、聊天交友。此外，還有一處陽光中庭，屋頂是全玻璃覆蓋，天氣好時，陽光灑滿整個空間，特別適合出來坐一坐、曬曬太陽。

所有的庭院植物都是我們精挑細選過，也有不少蕨類，我們細心地在植被處設計了小型天井，將光引進來，做成一處處好看的庭院小景。整個環形通道互相連通，「鄰居們」經常能在這裡相遇。儘管是在室內漫步，卻有種半室外的奇妙感受。最有趣的是，四、五個房間可共享一個小庭院，關上門時，大家互不打擾，有各自獨立的空間。打開門後，又像一個中式合院，可以走門串戶，幾個人約起來在庭院喝茶喝酒。

現在年輕人普遍依賴手機、缺乏社交，我希望為大家提供一個鼓勵社交的共享場所。

+ 7 + 6 + 5

開50多個天窗 全屋一體弧度

原本的空間陰暗幽閉，基礎並不好。為了保證每個房間都能享受日光和自然取景，我們做了一個大膽的設計：所有內房都開天窗。

在城市裡開天窗其實不容易，更何況是開50多個天窗！幸好最終出來的效果很驚艷：所有不臨街的內房都有自然光進入；躺在浴缸裡、在床上，都可以夜觀星空；在樓梯間、或過道走動時，也能欣賞室外的景色。

室內部分，我們採用了牆面、地面和天花一體的全弧度風格。使用的是我們公司研發團隊開發的新型水泥環保飾面材料，非常環保。全屋弧度的打造費時費力，對於技術的要求非常高。每一個弧度都由手工木板拼接而成，有些特別大的弧度，甚至需要幾百塊小型木板，才能拼成一個完美的弧形。

我們覺得，想要空間做得乾淨，光線和照度也很重要。除了盡量開窗引進自然光，我們也花了很多功夫，找了一些專業的燈光設計師，對人造光的照度和色溫進行設計、調試，讓整個空間的色彩和氛圍更加自然、溫暖。

原本大樓的弱點，經過我們開天窗、全屋弧度的改造後，反而變成了生動有趣的優點。全弧度的邊角處理和室內一體化的材料，讓牆面、柱子、天花都連成一片，模糊了邊界感，讓空間變得柔和。

上百年老木頭打造的手工家具

我和團隊一起組建了木工坊，家具設計和打造由自己全權把關。我們從全國各地收集了許多老木頭，而且只收硬木，它們是以前大戶人家或祠堂用來打造大門、房樑的材料，一棟農村老房子拆下來可能只有幾條硬木，非常珍貴。

收集老木頭的過程也很辛苦，有時到山上去運一塊枯死的老樹，要純靠人力和繩索搬下來，沒有任何機械化設備輔助。而且老料的出料率很低，加上開料刨切又增加了木材的損耗，做家具成本其實非常高。用老木頭做出來的這些椅子、桌子，有一種明顯的沉澱和厚重感。這些枝材的色澤、紋理、質感跟松木和杉木相比，完全不一樣。

這些有著幾十甚至上百年曆史的老木頭，經過自然烘乾，形成了超好的穩定性，不容易變形。木工坊裡都是當地一些有經驗的匠人師傅，他們將傳統的榫卯結構用在家具的細節中，住客在使用這些家具時，也能夠感受到其中的溫度。（點圖放大瀏覽那雲星空宿的木家具）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

回到故鄉 造更大的社區聚落

在我的故鄉景寧，我們正在造一座「懸崖上的天空之城」，它藏於青山綠水間，正對一座漂亮的峽谷，周邊是畬族的聚居地。我買下一座鐵礦山，其中有1萬多米深的礦洞，已經探明有天然溫泉存在。懸崖、土地、水系是「天空之城」最重要的三個元素。「懸崖間」、「浮崖間」、「遊崖間」這些有趣的房間大部分建在懸崖之上，並擁有獨立泳池和溫泉池。

還有懸崖無邊際泳池、礦洞酒吧、洞藏酒窖等都在計劃中，將成為這座「天空之城」的一部分，並且與當地的畬族文化風情相結合，成為有特色的公共區域。我希望來的客人住上一個星期都不想走，打造一個真正的共生社區性的「城市」。相信在不久的將來，「天空之城」不僅能圓我回鄉的夢，也為景寧的發展帶來助力。

每年，我都會抽空回到童年生活過的地方，去街坊鄰居家坐坐、陪長輩們說說話，給他們帶一些好吃的。去的次數多了，大家都把我當成家裡人，願意同我聊一些心裡話，我慢慢也覺得工作上的壓力小了不少。

我覺得不忘人情本分，腳踏實地，才使我走到今天，我也想盡量為家鄉做點事情，來回報這份鄉情。

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