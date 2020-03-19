香港土生印度女YouTuber廣東話拍片　解迷思消歧視：印度不止咖喱

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情擴散全球，其中人口逾13億的印度截至3月18日有百多宗確診，染疫比率遠低於歐美國家。除了有醫學專家估計天氣炎熱不利病毒傳染外，有網民打趣說印度人因飲恆河聖水、每日吃咖喱，因而對新冠肺炎有免疫能力。網民所說的完全沒有科學根據，卻顯示外界對印度仍充滿迷思。在香港土生土長的印度裔女YouTuber「新德莉莉」，以一口流利廣東話拆解大家對印度人抗疫迷思。 現年27歲的「新德莉莉」，成長路上經常遇到港人對印度文化的誤解，例如她在小時候到過本地朋友的家吃飯，當時有長輩會問她印度的強姦案情況，甚至她的親戚有否被人強姦過？她在4個月前成為YouTuber，在網上分享異國文化，她只想告訴更多人：「印度文化其實不止咖喱。」 攝影：黃寶瑩

訪問這天來到新德莉莉的家，她即席示範如何做印度特色飲品－薑黃奶latte。她一邊翻看手機的食譜，一邊翻找家中擺放得密密麻麻的印度香料。問她，這種飲品是母親的家傳秘方嗎？她眉開眼笑地答，「唔係啊，係Instagram教我㗎，不過印度人成日飲。」經常做給家人飲嗎？她又搖搖頭，笑瞇瞇地說：「我整過兩次咋，但係都好味㗎！」 （黃寶瑩攝）

「新德莉莉」原名Pranali，在印度語中有organized之意，「可能我父母想我well-organized吧」，她帶點尷尬地說。取名「新德莉莉」則是其主意，是結合其名字「li」及故鄉──印度首都新德里，「同朋友講笑話不如叫『新德莉莉』，佢哋又話幾好聽」。「藝名」就這樣拍板，跳脫得來又帶個人特色。

莉莉拍過本地印度美容院及印度食材等主題，連近期的武漢肺炎也談，教大家烹調印度香料薑黃粉強身健體，「現在疫情好嚴重，好多朋友問我，印度人身體係咪特別強壯？我哋有食薑黃粉，可能對抵抗力有幫助。」（黃寶瑩攝）

打開新德莉莉的YouTube頻道，只見影片中粗眉大眼女生張口說着流利廣東話，扮鬼扮馬地介紹印度文化。去年11月，她先在facebook上載了第一條短片，介紹印度人如何自製面膜，意外地獲得好評，錄得數千個觀看紀錄。她其後陸續發表其他短片亦反應不俗，其中訪問爸媽「包辦婚姻」(arranged marriage)的短片，上載數天便有3萬人次觀看。而她亦同時開設YouTube頻道，目前已有1000人訂閱。

開始拍片後1個月，莉莉決定辭去正職，正式開展YouTuber生涯，拍攝、剪接及上鏡一手包辦。YouTuber幾年前開始興起，在網上影片世界的洪流中，要找一名港產印裔而說廣東話的YouTuber，莉莉大概是第一人，「我一開始都好擔心，做得Youtuber多數個樣要好靚，香港又唔見有YouTuber係唔同膚色，我又唔係正宗香港人，講文化會唔會有人有興趣？」

莉莉說得一口流利廣東話，即被香港網民當作「自己人」，她的廣東話是如何煉成呢？故事先倒帶回到40年前，一對印度夫婦來港經商，在此誕下莉莉，小女孩的媽媽來港多年，深明語言不通之苦，決意讓送女兒升讀本地小學，那改寫她一生命運，「媽媽覺得我喺香港生活，就應該識講中文」。於是，莉莉在中文語境下浸淫成長，「細個屋企人帶我去戲院睇卡通片，一定係睇廣東話配音版，佢哋唔識聽，睇英文字幕都要畀我學中文」。

朋友笑她是個披着印度皮的香港人，骨子裏也流着香港人的血。（黃寶瑩攝）

我都想人明白，印度唔係得咖喱，等於香港唔係得麻婆豆腐！ 新德莉莉

曾被問有否被人強姦

莉莉在香港讀小學，中學大部分時間則在英國度過，大專時再回港就讀時裝營銷課程。扎根香港，其成長路上被本地朋友包圍，上鏡拍片其實也源自她身邊朋友對印度文化的好奇。朋友常問她到印度旅行危險嗎？印度人是否每餐吃咖喱？有時她到別人家中聚餐，作為餐桌上唯一的印度人，朋友家人甚至會追問她，有沒有親戚被人強姦過？她一律爽快直接地回答，「我覺得溝通好重要，你有咩唔明，問囉！」反過來，她對香港文化也好奇，「點解香港人食飯之前要飲湯？我都好直接問返佢哋。」

直至去年，朋友鼓勵試做Youtuber，「佢哋覺得我性格幾啱，又開朗，乜都講。如果咁多人想知印度文化，其實我都可以做YouTuber喎！」她也在想，既然香港有許多不同族種的人，互相的文化在生活中碰撞過無數次，那何不開設頻道分享？別人對印度的疑問成為影片主軸，她透過拍片解答給出答案，例如印度包辦婚姻文化、印度Bollywood歌舞電影由來等，揭開家鄉的神秘面紗，「我都想人明白，印度唔係得咖喱，等於香港唔係得麻婆豆腐！」

薑黃奶latte食譜，詳看：

莉莉記得，剛進學校的起初兩年，全校300多人中，只有她一個異國臉孔，完全沒有同學願意和她說話；午餐帶上了印度咖喱及雜菜，也惹來同學們的奇異目光，也有人說她的飯「好臭」。幸好後來日子有功，她花了兩年時間學懂中文，有女生主動過來認識她。現在，她身邊幾乎全是本地朋友。（黃寶瑩攝）

莉莉身邊有不少香港朋友，對少數族裔都持有恐懼態度。有次莉莉拍片介紹印度美容小店，後來她帶朋友一同前往體驗印度式脫毛，朋友誠惶誠恐，擔心會被人綁架，而店內的印度人見到皮膚白皙的香港人，也一臉驚訝。莉莉表示： 「佢哋做開印度人生意，未見慣香港人。而家去多咗，大家都會有講有笑啦！」在港少數族裔學中文難已非新鮮事，而語言隔閡在不同種族間築起一道牆。莉莉當上Youtuber，用廣東話介紹文化，無意中也打開了這道牆的缺口。

有時她的正面與樂觀也會感染身邊的人。偶爾在街上與陌生人迎面走來，她會主動給對方一個微笑，走在旁邊的朋友看見無緣無故對別人笑，會罵她「黐線」，她也若無其事，「面對陌生人主動啲、正面啲，見到對方咪笑吓囉，有時佢哋又真係會對返你笑喎！」（黃寶瑩攝）

求職遇歧視：我習慣了

莉莉受訪時，大部分時間嘴角都會掛上微笑。儘管她天性樂觀，偶爾還是會想起因膚色受歧視的不愉快經驗，她憶述剛畢業找工作時，與身邊的朋友同時寄求職信，別人寄50封信，大概會有10個面試機會，她同樣寄50封，或許只得1個回信，「曾經有次我去應徵一個國際品牌嘅活動助理，對方本來話請我，後來話『因為你係印度人，個客想搵返膚色白啲嘅人』而拒絕我」。那刻她目瞪口呆，納悶了2天，後來看開了，原因卻有點悲涼，「由細到大都慣咗」。

要突破歧視高牆，莉莉認為不斷溝通及了解才是良方。她不否認有印度人予人印象較差，但那不代表全部。她與朋友初認識時，對方經常問她，「好多印度人都好臭，點解你唔臭？」她頓時哭笑不得，「每個人都唔一樣，唔可以因為一件事就標籤咗每個人」。又如小學時，最多同學問她的問題，是她爸爸是否喬寶寶？「那時喬寶寶好紅，電視有個印度人，佢哋就覺得係我阿爸，其實香港有好多印度人」。

我想見到嘅香港社會，係一個融合社會，但係我哋都要更加努力。 新德莉莉

因膚色而碰壁，這樣的經驗對莉莉來說不下一次。她一次求職面試，全程與僱主用粵語流利對答，最後對方竟然問自己是否真的會廣東話，她至今仍氣憤難平，「其實唔係應該個個都平等咩？一份工點解要睇膚色，唔係睇個人能力？」（黃寶瑩攝）

望有更多不同膚色YouTuber

「我希望我下一代搵工或者讀書嘅時候，唔會因為膚色唔同而唔請，或者冇得升職。我希望香港唔會有呢個（歧視）問題，我想見到嘅香港社會，係一個融合社會，但係我哋都要更加努力。」莉莉說，希望未來香港有更多不同膚色的人加入YouTuber行列，為少數族裔發聲，「除咗印度，香港仲有巴基斯坦、菲律賓等等嘅人，唔會得我一個識講廣東話。如果我影響到其他人，令佢哋可以分享自己的文化知識，都會係一個好好嘅嘗試。」