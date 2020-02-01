【清真寺開放日】三名女穆斯林的自白：戴頭巾是自己的選擇

1月19日，九龍清真寺開放日，在二樓的女殿裏，擠滿密麻麻披青蔥頭巾及罩袍的女性，陽光穿過玻璃窗，灑在她們手上那阿拉伯文的《古蘭經》上，也灑在她們翠綠的頭巾上。看不到頭巾下的烏髮（或許是啡髮、金髮），讓人不禁懷疑：頭巾是否限制了頭髮接觸陽光的自由？ 帶領導賞團的穆斯林脫小姐說：「如果用欣賞的角度看，就不會覺得這是一種限制，反而是一種保護。」語罷，她輕輕拉起罩袍的衣袖，露出白皙的手腕，像豆腐。 攝影：李澤彤

在試戴頭巾的房間內，放滿不同款式的頭巾，有女穆斯林為參觀者戴頭巾。（李澤彤攝）

開放日這天，九龍清真寺地下有一間「試戴頭巾室」，室外貼了「男士勿進」的告示。室內一張大桌子上，放了數十條款式不一的頭巾，紅的、綠的、正方形的、長方形的、淨色的、有花紋的。

來自哈薩克的Diana披一襲淨啡褐色頭巾，只露出一塊渾圓的臉，把一張正方形的深藍色頭巾對摺成三角形，輕輕披在我的頭上，然後找來一個扣，把頭巾的兩邊扣在下巴位置，再把兩角撥去後方，完成Hijab（其中一種戴頭巾的樣式）。

Diana於數年前由哈薩克來香港唸書。她說她喜歡淨色的頭巾，尤其是黑色。（李澤彤攝）

我選擇帶頭巾，是因為我相信《古蘭經》的說話，這是一個保護女性的行為。 穆斯林 Diana

戴頭巾是保護女性的行為

位於中國西北方的哈薩克，近七成民眾信奉伊斯蘭教。Diana居住在毗鄰俄羅斯的小鎮，受俄羅斯影響，鎮上居民大多不配戴頭巾。Diana卻在中學時期自己選擇戴上頭巾，那時，同學常向她投來奇異的目光。

「我選擇帶頭巾，是因為我相信《古蘭經》的說話，這是一個保護女性的行為。如果沒有頭巾，我們可以裝扮得花枝招展，這樣別人看中的，只是我的外貌，而非內在，我希望別人能欣賞我的內在。」她彎起烏溜溜的眼睛說。

《古蘭經》24章31節：「你對信女們說，叫她們降低視線，遮蔽下身，莫露出首飾，除非是自然露出的；叫她們用面紗遮住胸胸膛，莫露出首飾。」第33章59節又說：「先知啊！你應當對你的妻子、你的女兒和信士們的婦女說：她們應當用外衣蒙着自己的身體。這樣做最容易使人認識她們，而不受侵犯。」

Diana說，她是自願戴上頭巾的，因為她相信頭巾可以保護女性。（李澤彤攝）

「女性是優美的」

三十餘歲的黃小姐正在門口派發介紹伊斯蘭的免費書籍，她披一張花花圖案的頭巾，頭巾的下擺沒有撥去肩後，反而垂在前方遮住胸膛。她也覺得《古蘭經》要求女性配戴頭巾是出於對女性的保護，「不論男女都有羞體需要遮蓋。經文提到，由於女性是優美的，不能隨便讓別人觀看，所以需要遮蓋」。

根據《古蘭經》第24章30節：「你對信士們說，叫他們降低視線，遮蔽下身，這對於他們是更純潔的。」在伊斯蘭教義裡，不論男女，均有需要遮蔽的「羞體」，男性需要遮蔽腰部以下、膝頭以上的位置。女士則需要遮蓋身體及頭部，只能露出臉部及手掌。

《古蘭經》24章31節：「你對信女們說，叫她們降低視線，遮蔽下身，莫露出首飾，除非是自然露出的；叫她們用面紗遮住胸膛，莫露出首飾。」（李澤彤攝）

遲了十年才披戴的頭巾

黃小姐是土生土長的香港人，自14歲起信奉伊斯蘭教，「我小時候已經相信神的存在，但宗教很多，我會想：究竟哪一個神才是真的？」

那時她有一位信奉伊斯蘭教的巴基斯坦籍同學，她便問這位同學：「你們的神是怎樣的？為甚麼我沒有見過你們的神？」後來她才明白，伊斯蘭所信奉的「真主」（Allah，阿拉，或稱安拉）並沒有圖像或雕塑，這是因為他們認為世上沒有一種「有形」的東西能夠代表真主，「我覺得這跟我對神的定義很相似，神不一定能用肉眼看見，也不一定長成人的樣子」，於是她就成了穆斯林。

要入教成為穆斯林，最重要是相信「真主」的存在。只要找來一位教長，旁邊有兩位證人作證，然後唸一段作證詞：「我作證，萬物非主，唯有真主；我作證，穆罕默德是主的差使。」便完成入教儀式。

1月19日這天，九龍清真寺二樓的女殿中，坐滿披綠色頭巾、穿綠色罩袍的穆斯林女子。（李澤彤攝）

初時黃小姐並沒有配戴頭巾，直至24歲，有教長告訴她：「你應該要戴頭巾。」那時她有點抗拒，反問教長：「是否一定要戴？」教長叫她讀《古蘭經》，這一看，她才意識到她已經遲了十多年。根據規定，不論男女穆斯林，在成年後都要遮蔽羞體。但在伊斯蘭的定義裡，「成年」不是指18歲，而是男女身體性徵開始顯現時，即女性第一次月經，男性第一次夢遺。

她用一星期的時間，習慣了「頭巾」成為她身體的一部分，沒有猶豫，沒有掙扎，「因為我覺得，我相信這個神，便要相信衪一切的說話、服從衪的法律。如果不跟從，我又為甚麼要相信衪呢？」

後來，頭巾就真的成了她的保護罩。「以前穿得很美，半夜回家會被人撩，有時甚至會有言語上的性騷擾。但當我披上頭巾，這便成了一道明確的符號：我是一個有宗教信仰的人，請你不要接近我。」

這些穆斯林女子正在進行一對一教學，披橙色頭巾的女士教導綠色頭巾的女士《古蘭經》內的阿拉伯文。（李澤彤攝）

有人同我講：『你除咗頭巾佢啦，我同你解綁。』解咩綁啫？呢個係我自己嘅選擇嚟！外人成日覺得，你就慘喇，畀人壓抑到咁樣，連自己着咩衫都冇自由，仲要包住個頭，唔可以畀人睇你咩樣……但呢啲全部都係外人嘅想像，唔係我嘅感受！ 穆斯林 脫小姐

頭巾是女性的枷鎖？

可是，在非穆斯林眼中，這個「保護罩」卻是桎梏女性的枷鎖。

脫女士裹一襲暗藍色的頭巾，鵝蛋形的臉龐有點赤紅，「有人同我講：『你除咗頭巾佢啦，我同你解綁。』解咩綁啫？呢個係我自己嘅選擇嚟！外人成日覺得，你就慘喇，畀人壓抑到咁樣，連自己着咩衫都冇自由，仲要包住個頭，唔可以畀人睇你咩樣……但呢啲全部都係外人嘅想像，唔係我嘅感受！」

她說起法國2010年通過「禁蒙面法」，即禁止任何人士在公眾場合配戴面罩、頭盔、安全帽、罩袍等，並於2011年開始實施。她慍怒：「有人說包頭是一個宗教的束縛，但事實上這是我們的選擇，為甚麼我們不能有包頭的自由？」

只有以阿拉伯文寫成的《古蘭經》方能稱為《古蘭經》，用其他文字的只能稱作《古蘭經譯本》。（李澤彤攝）

女性並非男性的附屬品

這天，脫女士在五小時內帶了數團導賞團，很多人問她：「在伊斯蘭教裡，女性地位是否比較低？」她總是耐心地解釋：「在伊斯蘭教裡，女性地位其實不低，只是外人覺得我們地位低。」她舉例，在伊斯蘭教義裡，男性養女性是應分的；女性的錢財是屬於自己的，而男性的錢財卻是全家的，「咁你話，邊個地位高啲？」她蹙一蹙眉反問。

說起丈夫，二人均是穆斯林，均有自己的工作，「我不是他的附屬品。」脫女士說。

Diana在手機內安裝一個指南針的應用程式，這個程式會顯示麥加天房的位置。在香港，穆斯林需面朝西方向麥加天房的位置做禮拜。（李澤彤攝）

「伊斯蘭是弱勢社群」

看着一張張陌生的臉孔進出清真寺，脫小姐露出欣慰的笑容，隨即又收起笑臉說：「其實真正地位低的，是香港的伊斯蘭教。在香港，通常信奉伊斯蘭教的都是巴基斯坦、印尼這些少數族裔，所以話，伊斯蘭是弱勢社群。」

黃小姐也覺得，香港的穆斯林生活太困難了。她記得當她跟家人說她要信奉伊斯蘭教時，家人立即表示反對。她的爸爸覺得伊斯蘭是一個邪教，曾跟她說：「你入咗呢個宗教，你就會好危險。」她花了不少唇舌解釋，終於，他的爸爸決定尊重她的宗教自由。

而事實上，她的確遇到不少「危險」。「戴住頭巾，經常受到歧視，有人會遠遠避開我，有人搭巴士、地鐵不坐我旁邊，有人甚至直接走過來罵我」，她卻看得很開，「把這當成真主的考驗」。

在九龍清真寺，三樓大殿是男性進行禮拜的地方，女性原於四樓進行禮拜，後來改在二樓進行。脫小姐覺得：「女性沒有必要上來三樓做禮拜。」（李澤彤攝）

女警司的短袖與尊重

早前，警方水炮車向九龍清真寺發射藍色水劑，染藍清真寺門外的階梯，那天晚上，警方派員前往清真寺清潔，警察公共關係科高級警司余鎧均穿着短袖衣服進入清真寺，有言論指這是不尊重的行為。脫小姐覺得，雙方都太不了解這個宗教了。其實伊斯蘭對非教徒沒有如此明確的規限，「只是在進入宗教場所前，應該先認識這個宗教，這是一種尊重」。