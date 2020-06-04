【六四31】從不缺席維園燭光　八旬翁改到葵芳街站薪火相傳

2020年6月4日，因應政府抗疫的限聚令，在香港舉辦了三十年的六四集會首次獲警方發出反對通知書。不同團體響應支聯會呼籲，在各區擺設街站，遍地燭光悼六四。 今年81歲的鍾孝平（平叔），幾乎從不缺席維園六四集會，曾經打算去集會至死為止的他，今年因集會被反對舉行，選擇留在自己社區點起悼念燭光。今晚，他選擇站在葵芳邨路口半小時，向年輕人傳遞悼念六四的信念，薪火相傳。他說，香港的自由愈來愈少，卻始終希望六四會有平反的一天。 攝影：高仲明

81歲的鍾孝平在1989年曾以四盒錄影帶記錄六四新聞。（高仲明攝）

四盒錄影帶記載六四新聞

1989年，鍾孝平50歲。6月3日那晚，他如常下班回到家中，打開電視卻已發現變天，「亞洲電視六名記者到了天安門廣場做直播，突然畫面變得槍林彈雨。」他心忖不妙，趕緊拿錄影帶把直播錄起來，一邊留守電視機前收看直播。直至翌日凌晨清場，一共錄了整整四盒錄影帶，「可是我沒有冷氣，幾個月天氣熱，把錄影帶都悶壞了，看不到。」

一個畫面 記住31年

影像留不下來，事隔31年，時間也沖淡了平叔的記憶，僅有一幕他記憶猶新，「有個人用身擋在坦克車面前，我個心⋯⋯」他頓一頓，仍心有餘悸，「好心痛，沒有想到一個國家可以這麼殘忍，這樣對待自己的人民。」

「無辦法，我行唔郁，唯有遍地開花。」 鍾孝平（平叔）

平叔自此幾乎每年都會到維園晚會悼念，他今年81歲，10年前曾中過風，左腳行動不便，但仍堅決從葵芳的家跑到維園集會。「風雨不改，有次下大雨，成身濕晒搭地鐵，幾凍呀！」問他，身體還應付得了嗎？他淡然說，「身體不是太大限制，政府打壓才是。」

去年6月香港爆發反修例運動，200萬人的遊行隊伍中也有平叔身影，「但去到軍器廠街，就突然宣布遊行完結。」他隱約感受到香港的自由開始縮窄，事隔一年，輪到六四集會首年停辦，平叔唯有退守陣線，他無奈搖頭，「無辦法，我行唔郁，唯有遍地開花。」

憶人人不敢講真話的日子

1959年，平叔20歲，小伙子從內地偷渡來香港，全因感受到內地的不自由，「我在東莞一個碼頭工作，別人一個月工資只得10多元、一個月只獲派12斤米；我就有80多元、一個月有80多斤米。」雖有高薪厚職，他仍不顧一切來港，「好多公安來找我們做朋友，其實想套話，防特務； 大躍進又說自己多厲害，其實全部都係講大話。人人不敢講真話，你講真話就變反動派。」

「現在推國安法，遲吓拎住蠟燭係咪都會犯法？」 鍾孝平（平叔）

於是他跑到香港，只為呼吸一口自由空氣。可是他沒想到連香港近幾年間，也變得人人自危，「現在推國安法，遲吓拎住蠟燭係咪都會犯法？」看了廿多年維園燭海的他，今年只參與街工自行舉辦的悼念活動，坦言一定沒有維園集會般觸動，「但六四一日未平反，歷史一定會繼續悼念下去。」