【六四31】74歲沙田街坊風雨不改赴維園：仍有空間，為何不爭取？

每年6月4日，沙田街坊吳海光均會赴維園六四集會。從沙田乘火車到紅磡，再轉巴士到維園，這條路線他風雨不改走了30年。縱然今年警方以限聚令和疫情為由向支聯會發出禁止集會通知書，即使全港各區發起遍地開花式的燭光集會，但他還是一如既往前往維園。 七旬老人連眉毛也染白了，惟獨雙手依舊抱着白洋燭。六四第31年，他說壓力感很大，「第時社會係點冇人知，但我哋唔會放棄」。吳海光說，堅持源自政權是非不分，「當仍有空間，為何不爭取？」 攝影：鄭子峰

吳海光今年74歲，他總是默默工作，為站台政治人物「搭好大台」。（鄭子峰攝）

吳海光今年74歲，過去30年，每逢6月4日他總會空出一整天當集會義工。退休前，他會特意請假；退休後，他更是隨性耗上一整天。30年來，吳海光總習慣中午到場，或準備街站供各政黨人士站台，或走進維園足球場派發白色洋燭。

如今，七旬老人連眉毛也染白，惟獨雙手依舊抱著白洋燭。（鄭子峰攝）

香港市民對六四集會的記憶，除了燭光與人海外，還有豪雨。吳海光過往均會待在維園球場擔任分區糾察長，不過某年六四豪雨，雨水浸濕音響設備，維園一度停電，那年他連手提電話也泡湯，「電話都浸壞」。

六四日多是雨天，今年也不例外。記利佐治街傍晚下起驟雨，吳海光熟練地套上雨衣。（鄭子峰攝）

「第時社會係點冇人知，但我哋唔會放棄 。」 吳海光

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人潮口號不再是「平反六四」 「唔緊要呀，大家目標一致」

吳海光曾打算有生之年均會赴維園悼念六四，警方早前卻以限聚令及疫情為由，向支聯會發出禁止集會通知書，是1990年以來首次被禁。他坦言早料到今年舉辦六四集會難順利，故出門前壓力感很大，像是去國安法箝制下最後一年的六四集會。不過他相信，「第時社會係點冇人知，但我哋唔會放棄」。

「啲人通常7點鐘先來，係我哋先咁早，啲人覺得我哋係傻瓜」，吳海光笑道。原來街站有不少工作，包括收集六四悼念冊。（鄭子峰攝）

因此，當記利佐治街人潮的口號從「平反六四」變成「沒有暴徒，只有暴政」、「光復香港，時代革命」時，雙眉染白的七旬老人依舊默默派着白洋燭。他說，堅持源自政權是非不分，「當仍有空間，為何不爭取？」早年社會常有關於六四應否再赴維園的討論，身為支聯會資深義工的吳海光對此看得很開，「唔緊要呀，大家目標一致。我哋時日無多，年輕人係爭取緊自己未來」。被問到何謂目標一致？他說：「社會公義，民主自由。」

某次，他從尖沙咀坐渡海小輪，他嘆，香港一個如此美好的地方，被部分香港人唯利是圖弄致如斯田地，「咁簡單《逃犯條例》搞到香港咁」。（鄭子峰攝）

30年前的遍地開花：辦沙田單車大遊行

關於六四，吳海光的記憶從不只北京天安門與香港維園。去年5月，吳海光接受訪問談及八九六四後，他與3,000名沙田街坊舉辦環市單車遊行。1990年5月20日為北京戒嚴一周年，3,000街坊從大圍單車公園出發，沿博康、禾輋等屋邨，最終抵達新華社沙田分社，全程25公里。眾人的單車均掛滿「毋忘六四」、「人民不會忘記」等標語的紙旗，促請中共釋放民運人士。未料，完成訪問兩個月後，他已是在反修例的沙田遊行人潮裏，戴着太陽帽孤身前行。

老義工說30年來最深刻是這夜的六四集會，香港市民頂着限聚令與國安法壓力，仍沒有放棄。（鄭子峰攝）

「唔到我灰心 」

吳海光從43歲走到74歲，見盡城內的變與不變。他說最深刻是這夜的六四集會，香港市民頂着限聚令與國安法壓力，仍沒有放棄前往維園，「唔到我灰心 ，只係對政府、政權灰心，睇年輕人出嚟為咩，都唔係為錢」，七旬老人說自己無路可逃，「呢個係我哋成長嘅地方」。