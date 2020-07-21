721一周年│商戶大呻元朗靜咗好多　區議員批不徹查成市民心結

今天是721元朗襲擊事件一周年。去年今日，西鐵站內有大量白衣人作出無差別襲擊，市民多番報案無人接聽、監警會報告亦指出，當晚三次打鬥全部未見警方到場。一時之間，「元朗」二字令人聞風喪膽。 根據警方最新提供的數字，就721事件至今共拘捕37人，當中7人被控參與暴動及串謀有意圖而傷人。有在元朗區經營地產舖的負責人透露，去年7月後區內二手樓樓價、租金跌近一成；加上今年的疫情影響，亦有食店、飲品店大呻現時「元朗靜咗好多」。 早於事發前已透過WhatsApp將消息通知警方、擔任元朗區議員近30年的麥業成形容，721是他任內近30年最深刻的事，他認為事件屬於少數人為了政治利益而進行的「曬馬」行為，不能代表大多數新界原居民，但政府至今沒有正視處理，令它成為了元朗人、香港人一個解不開的心結。

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「元朗有一段時間都比較敏感，加上西鐵成日封站，啲人都會擔心，搭車都有問題，租同買賣嘅成交都係非常之少。」 元朗地產店主陳先生（化名）

去年的7月21日，元朗鳳攸北街一帶在傍晚約6時已有大量白衣人開始聚集，他們其後手持籐條前往元朗西鐵站，無差別追打站內市民，多人血流披面，當中亦有一名孕婦遭白衣人襲擊倒地。在元朗經營地產生意超過20年的陳先生（化名）表示，因店舖在鳳攸北街附近，曾見到部分事發經過，惟後期「烽煙四起 」之時，他已關舖離開。據陳先生透露，自去年7月之後，樓價與租金都一度下跌超過一成，「元朗有一段時間都比較敏感，加上西鐵成日封站，啲人都會擔心，搭車都有問題，租同買賣嘅成交都係非常之少。」

地產店東嘆事件對樓市有影響

陳先生坦言，721事件對元朗的樓市確有影響，「好似近排《鏗鏘集》再有報道（關於721事件），呢幾日真係明顯少咗客，可能又提返起啲人，元朗係咪真係咁黑暗呢。」他又指，不擔心疫情對生意的影響，反而更加關注國安法實施後帶來的移民潮，認為情況會比97回歸前的情況更甚，「疫情始終會有停止嘅機會， 但國安法睇落都唔會撤銷......樓市唔係淨係靠大陸錢托就得，如果移民潮再出現，大陸錢都托唔住。」

「721之後，每個月21號都會早啲收舖，生意少咗差不多四、五成。」 元朗台式飲品店負責人朱小姐

至於在元朗經營台式飲品店的朱小姐則指，生意自去年開始已有影響，「721之後，每個月21號都會早啲收舖，生意少咗差不多四、五成。」她表示，店內本有數名員工，但受社會事件和疫情影響，現時只得她一人打理；她又指，事發當日不在現場，不評論是誰對誰錯，只希望社會能早日回復以往景象，「成個元朗靜咗好多，加埋疫情大家又唔敢消費......希望快啲變返以前咁樣，咁多年嚟香港其實好幸福。」

感到市民「驚咗元朗」 「初初真係成條街冇人」

而在內街經營車仔麵店的曾先生則表示，過去一年以來少了一半至七成生意，他認為當中疫情的影響較大，「我冇得罪佢哋唔會搞我，仲可以做生意，聽到催淚彈聲先拉閘都得。」但他指，事後初期確實感到市民「驚咗元朗」，「初初真係成條街冇人，唔係淨係對我舖頭有影響，對成個元朗都有影響。」

「成個新界嘅原居民至少有十萬個，出來打人嘅圍村人只係少數，白衣人數埋都得幾百人......有啲南邊圍村嘅村民都話，出入好驚唔安全，唔知幾時又會有外來黑幫走入去？ 」 元朗區議會副主席麥業成

資深區議員：721後市民將鄉黑與原居民劃上等號

自1991年當選為區議員、現任元朗區議會副主席麥業成指出，元朗的居住人口由當年約20萬增至現時約50萬，隨着大量區外人搬入元朗，城鄉之間的分野雖大，但認為至現時關係仍算融和。他表示，721事件源於有人為了顯示政治力量而組織的聚眾行為，但事件後市民對新界原居民強烈反感，將「鄉黑」與原居民劃上等號，「全香港都有黑社會，呢個係無可否認嘅事實。」又指涉事的人只屬於「一小撮人」，「成個新界嘅原居民至少有十萬個，出來打人嘅圍村人只係少數，白衣人數埋都得幾百人......有啲南邊圍村嘅村民都話，出入好驚唔安全，唔知幾時又會有外來黑幫走入去？ 」

對監警會調查報告結果非常失望

事發當日，麥將有白衣人號召聚集的消息通知警方，當時警方稱「已安排人手應付」；而在事後，監警會曾找麥業成落口供，「當時都對報告有啲期望。」惟麥業成指，對調查報告的結果非常失望，「 監警會話（三次打鬥）現場冇任何警察，結果警方後來都承認係有便裝警員在場，咁係邊個講大話？佢哋又有一直問，元朗警署去西鐵站要不要半個鐘？其實步行、輕鐵各方面都唔使15分鐘，點解會需要咁多時間先去到？但最後報告又接納咗警方解釋。」

元朗人心中之痛

麥續指，721事件對區內的影響不少，經濟不好的同時也有連鎖反應；他認為，元朗居民返家途中無辜被打、大批市民報警卻未全數獲處理，是元朗人的心中之痛。他擔心香港日後會體現在遇事時不找執法部門，靠自己「畀錢或打交」解決的文化，對社會將有深層次影響，「政府一日唔認真處理，市民都解唔開個結。」他說道。

警方：承諾會徹查到底 一視同仁專業執法

警方回覆查詢時表示，就去年7月21日於港鐵元朗站發生的衝突事件，警方明白公眾對這事件的關注，警方亦同樣十分重視此案件。新界北總區重案組一直鍥而不捨跟進調查，沒有放棄過任何線索，目前已拘捕了37人，年齡介乎18至61歲，當中7人已被控以參與暴動及串謀有意圖而傷人等。 由於法庭審理正在進行中，警方的調查及部署亦在積極進行中，警方現階段不適宜向外透露太多細節，但警方承諾會徹查到底，待時機成熟，便會作出進一步拘捕行動。警方強調，不論涉案人的身分或背景，都會一視同仁按相關法例和實際情況專業執法。

警方又指，任何人士如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴，投訴警察課會按既定程序公平公正處理。截至今年6月5日，投訴警察課共收到1,844宗與自去年6月9日起的大型公眾活動有關的投訴警察個案，指控包括「疏忽職守」、「行為不當」、「不禮貌」等。