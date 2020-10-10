沙螺灣村被爆霸官地建路1公里　村長：唔係三言兩語講得到

近日有行山人士發現其中一個行山熱點東澳古道，位於沙螺灣村的行山徑突然被村民加裝鐵閘。早前有行山客在䃟石灣附近迷路，當消防員前來救援時，沙螺村村民竟不開閘予消防救人，因而引起不滿。 除了「封村」問題，近月該村村民亦被爆懷疑非法開墾車路。附近村民蔡小姐指，沙螺灣村村民早於兩個月前私自建路，「佢哋搵推土機、石屎鋪路，深屈嗰邊明顯會見到一條長約1公里嘅新石屎路。」她質疑，封村實則與村民向政府爭取開設車路不果有關，「話就話係不堪遊客滋擾而封村，其實係因為爭取唔到起可行車嘅沿海路，同政府傾唔埋，於是用封村做談判籌碼」。 地政總署表示，離島地政處早前接獲投訴，指有人非法擴建沙螺灣村近深屈、深石村的道路，並移除部分路段上的植物。經派員到上址視察後，確認有關違規工程涉及政府土地，如掌握足夠證據及確認有關佔用人，將考慮提出檢控。此外，村民早前安裝閘門「封村」，地政處亦已證實是位於政府土地上的違規構築物，昨日（9日）派人將其清拆。

月初沙螺灣村落閘封村，村民以鐵鏈鎖閘及帶刺鐵絲網圍閘禁止外人出入。行山客需繞道而走，有人因此與村民爭執。而早前有兩名行山客因上址封村，需繞路而行而迷路，最後需報案求助，惟至消防員到場時，村民仍拒絕開閘予消防員入村救人，最終消防員需攀閘才能繼續救援。事件令附近村民蔡小姐大為不滿，「不嬲都有共識，救人就會開路，今次連消防員都阻，有啲離譜！」

除了加上鐵閘，沙螺灣村村民亦在鐵閘旁和村內村外豎立告示，警告外人不得內進，同時在告示上解釋封村的原因──「沙螺灣村於2014年已經開始封村，但在過去數年都有開放給香港市民及旅客享受沙螺灣的自然環境，相反地沙螺灣竟然受到部份旅遊人士攻擊，隨處亂拋垃圾，亂拋口罩，霸佔狹窄行人路，態度差劣，騎單車及風火輪人士在狹窄行人路橫衝直撞，危害村民生命及財產的安全。因此，非沙螺灣村居民，不准進入沙螺灣村範圍，否則視為盜賊，包括所有政府部門及公營機構。」

然而，蔡小姐透露，遊客滋擾只是村民封村的表面原因，「其實同啲遊客講返，佢哋都會戴返口罩，踩單車橫衝直撞都有，但經勸喻後一般都可解決，唔使封村咁嚴重」。她指封村的真正原因，是因為該村村民一直爭取建可行車的沿海路，但最終政府沒有兌現承諾，村民遂以封村作談判籌碼，「同政府講唔掂數咪封村，當籌碼同地政傾！」

翻查資料，在2013年沙螺灣村村民亦曾封村，當時村民不滿政府擱置打通東涌至大澳一條6.5公里長的沿海行車路，窒礙鄉郊發展，11月起每逢假日發起無限期封村行動，在聖誕節當日，40多名村民政在東西兩個入口築成「人肉鐵馬」，以防外人入村。當時沙螺灣村關注組強調，在政府未有滿意答覆前，不會重開村路。

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至今年10月1日，有行山客發現村民在村入口「落閘」，連日來令他們需繞道而行，10月2日村民更因有行山人士擅闖私人地方，與村民發生口角而驚動警方到場調停，惟當時村民未有向在場記者解釋封村原因及解封日期。蔡小姐更指，早於兩個月前，沙螺灣村村民已進行非法建路，「佢哋搵推土機、石屎鋪路，深屈嗰邊明顯會見到一條長約1公里嘅新石屎路」。她表示，雖然該處本來都有道路，不過卻是十分狹窄，車輛沒可能駛入；又指9月30日地政署曾在路側加設牌子，變相令車輛不能通行，事隔不久村民就進行「封村」。此外，網上亦有消息指，政府計劃於深屈村盡頭加設閘口防止車輛違法駛入，因此才令村民「先下手為強」封村。

石屎路新舊斑駁 周邊草木不生

日前記者曾到場視察，並由深屈村出發，沿東澳古道前往沙螺灣村。只見當行至近深石村一帶時，石屎道路開始變得狹窄，多處都見有新舊斑駁的深淺痕跡，亦有一些位置雖然並沒鋪上石屎，但周邊草木不生，懷疑是被人清去以夷平泥頭路面。記者駕車試行該處，發現一直到沙螺灣村的範圍，道路仍勉強可夠一輛私家車通行，村內亦見有車輛駛經。而對比Google Maps早年拍攝的街景圖，明顯見到即使在相若的位置， 現時的道路變得較為寬闊，周邊的樹木亦大幅減少。

記者問及是否有非法鋪路，村長和男村民只表示另有苦衷。（香港01記者攝）

村民稱道路損壞多年 政府無派人修繕被逼自行「補爛布」

記者入村後，成功找到沙螺灣村村長李秀梅和一名拒絕透露姓名的男村民，起初他們對記者的查詢表示一律不作回應，表示「未係時候」；但其後記者問及是否有非法鋪路，他們則表示另有苦衷。他們指，多年來「打風冧樹冧山泥」令道路損壞，惟多番向政府反映均未見派人修繕，村民無法正常出入、逼不得已要「補爛布」般重鋪路面。二人又指，道路本來已夠車輛出入，沒有加闊，其後又稱「好多嘢唔係咁簡單、唔係三言兩語可以講得到」。對於何時才會開閘，村長指短期內都不會考慮，又稱不怕外界有各種攻擊，「我哋預咗有大量攻擊，冇所謂，點攻擊都冇問題。」除此之外，記者在場期間見有工人以儀器似在進行土地勘測工作，男村民只表示不是政府工程人員，是「村民私人嘢」。

地政處已拆封村閘門 或就非法建路考慮提檢控

香港01就封村及涉嫌非法建路事件向相關部門查詢。離島地政處指早前接獲多宗投訴，指有人於沙螺灣村村口附近安裝閘門，阻塞通道。地政處已派員視察，確定閘門是位於政府土地的違規構築物，並於昨日（9日）清拆閘門。

至於懷疑非法擴建道路一事，離島地政處指早前同樣接獲投訴，指有人非法擴建沙螺灣村近深屈、深石村的道路，並移除部分路段上的植物，遂於9月8日派員視察，確認有關違規工程涉及該等路段上的政府土地。地政處已採取土地管制行動，在受影響的政府土地上豎立政府土地告示牌，提醒公眾人士切勿佔用及挖掘政府土地，並把現場情況記錄在案。

地政處強調，佔用政府土地即屬犯罪，處方會採取進一步土地管制行動，包括移除事涉政府土地上的構築物和物品。如掌握足夠證據及確認有關佔用人，會考慮提出檢控。處方又指，上述道路屬緊急車輛通道，位於深屈起點的一個消防專用欄早前亦曾遭破壞。根據記錄，相關部門已重新設置該消防專用欄。