西貢大環村疑被非法開路　涉事路段陸續被封　保安：今後不再開放

今年7月，位於西貢市中心北面的大網仔路兩旁的西貢大環村，有村民發現有人在丁屋群外開路，向當區區議員投訴。涉事位置為丁屋群西面山坡連接山寮下路的道路兩旁，疑被開鑿的土地為官地，當中更有部分土地屬自然保育區。西貢區議員陳嘉琳介入了解事件，政府部門表示該處正進行的工程並非政府工程，故認為目前有非法開路之嫌。 規劃署回覆查詢時指，曾在該地段發現挖土工程，惟到場視察時皆未發現有任何人士進行該等挖土工程，署方會繼續密切監察有關地點。西貢地政處則表示，於8月初接獲相關投訴，指有人在上址進行未經批准的村路擴闊工程，經調查後，處方隨即採取土地管制行動，亦已將懷疑非法砍伐樹木及擴闊村路事宜，轉介相關部門跟進。 近日處方亦多次派員到大環村涉事地點巡查，惟未有發現有人在該處政府土地進行挖掘工程，強調若有足夠證據，地政總署會提出檢控。

今日（7日）記者到大環村涉事一帶視察，發現連接山寮下路的道路兩旁部分地段已被圍網包圍，出入口更被鎖頭及鐵鏈鎖住，現場有工人陸續圍起餘下路段。記者詢問在場更亭保安，保安指今後該路段不會再開放給任何人內進，持有相關工作證明人士則除外。

西貢離島區議員陳嘉琳指出，在7月底、8月初時，陸續收到村民投訴有人懷疑在涉事地點非法開路。惟因當時大環村曾因天雨影響下，附近均曾出現山泥傾瀉情況，故起初以為是政府進行的斜坡工程。但陳向相關部門查詢後，發現並非政府進行工程，懷疑該地的工程屬不合法。

陳嘉琳亦曾到工地向工人查詢，了解事件，「他們當時和我說，這裏是已批准讓他們整路」，但陳事後嘗試尋找相關文件，卻無法證實他們的說法屬實。至8月底，民政事務處回覆陳指，地政處已着手調查事件，土地管制組亦開始介入。涉事工程公司則向陳指，他們希望向地政處取回相關的工程證明，惟一直未能成功聯絡署方。

9月中，涉事路段突然多出一個更亭，以及出現圍網閘門上鎖，期間也曾有人在該地看守。其後陳向政府部門提出查詢，民政事務處則回覆指，是地政處放置在該地，惟地政有什麼行動和打算，他們也不太清楚。現時，在大環村的相關工程已停止。

對於曾有地政人員曾到訪工程位置，陳則表示不太清楚。她認為地政處在此事上做法不透明，「就算他們有去工地，我也不會知道。因為他們不會通知我」。她表示居民對此十分擔心，過往她與居民亦曾多次向地政處進行查詢和投訴，惟一直都未得到任何回覆，「大家都不知道發生什麼事，亦不知會怎樣發展，對該地的打算也沒有人知」。

由於該地部分土地為自然保育區，陳嘉琳建議規劃署或可以介入事件，又指其實可查找到業主，若加以溝通，相信事件不會難以處理。

《香港01》就事件向規劃署查詢，規劃署回覆指，有關地段（即丈量約份第 216 約地段第769至782號）的西面山坡（下稱有關地點）位於《北港及沙角尾分區計劃大綱核准圖編號S/SK-PK/11》（下稱大綱圖）的「自然保育區」及「鄉村式發展」地帶內。根據大綱圖的《註釋》，如未取得城市規劃委員會根據《城市規劃條例》第16條批給的許可，不得在「自然保育區」內進行或繼續進行任何填土或挖土工程。

根據署方於2020年9月17日及10月2日的實地視察，發現西貢山寮村與大環村之間的「自然保育區」地帶內的政府土地曾經進行挖土工程，惟兩次視察皆未發現有任何人士進行該等挖土工程。該署職員已在工程範圍貼上警告海報，提醒相關人士不得進行《城市規劃條例》下的違例發展。該署亦正搜集及整理相關資料，並會繼續密切監察有關地點。如有足夠證據證明有關工程構成《城市規劃條例》下的違例發展，便會採取適當的執管行動。

西貢地政處（地政處）則回覆指，於今年8月初收到市民投訴，指有人在上址進行未經批准的村路擴闊工程。地政處派員視察時，發現政府土地上的圍網遭毀壞，村路被擴闊以及原有村路旁的植物被清除。地政處隨即採取土地管制行動，於8月底至9月中期間，安排承辦商在政府土地上豎設政府土地告示牌、石躉、圍網及閘門等，並在上址設置更亭，派人看守上述設施、防止車輛駛入和防止有人佔用政府土地。此外，地政處亦已將懷疑非法砍伐樹木及擴闊村路事宜，轉介相關部門跟進。

地政處人員近日多次派員到大環村涉事地點巡查，惟沒有發現有人在該處政府土地進行挖掘工程。此外，為加強保護行人路旁的政府土地，地政處已安排承辦商在該處豎設長約230米的圍網，工程預計在下周完成。 根據《土地（雜項條文）條例》，非法挖掘政府土地最高可判罰款5萬元及監禁6個月。若有足夠證據，地政總署會提出檢控。