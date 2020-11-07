長期遭酗酒父打罵　少女15歲患抑鬱　「想跟自己說，你值得被愛」

今年21歲的K（化名）在單親家庭長大，父親長期酗酒後打罵，令她在15歲時患上抑鬱症。後來搬到女童院，她與唯一的親人斷絕來往，「啪」一聲，她內心有些東西碎掉了一地。她迷失，找不到人生目標，於是逃學、停學。然後成績名次如像過下山般急速下墮，漫無目的考完DSE，只為滿足旁人的期望。 攝影：高仲明

2013年，14歲的K從內地來港隨父親生活。年幼的K不知道大人之間發生的事，只記得母親從此在人生缺席。父親那時不太開心，經常飲酒消愁，酒後又沒緣由的指罵K，她形容父親在飲酒前後是判若不同的兩人。罵了什麼？她搖搖頭似是不想記起，「他經常罵我，令我自信心好低。」再問有身體碰撞嗎？她默默點頭。

今年21歲的K（化名）在單親家庭長大，父親長期醉後打罵，令她在15歲時患上抑鬱症。（高仲明攝）

這樣的生活持續了一段時間，日子沒有變好，只是K漸漸學會了忍耐。她間中從家中逃離出去，到朋友家暫住一個月，那是她短暫的快樂時間。但每每回到家中，就像是回到了地獄。K只想把關於父親的一切全部忘掉。

家庭是她收藏在心底深處、一塊不願見光的土地。K戴上口罩，看不見她臉上的表情，只露出口罩上一對圓滾滾的眼珠子，但談到家庭，她的明眸變得黯淡無光。當年K嘗試沉着理性應對，喜歡看書的她主動看不同類型的心理書籍，嘗試給父親行為找出一個解答。旁人說她成熟得不像一個只有15歲的女生，她無奈笑笑，「都是被逼着長大的。」

眼前的她說話不卑不亢，身邊的人都說她成熟，她卻說有些事輪不到自己決定，生活只是被逼着堅強。（高仲明攝）

就似拍電影一樣，感覺是『啪』一聲，有些事碎掉了，我覺得這段關係已經無法挽回了。 少女K

直至一日，她從心理書本的字裏行間中，無意中發現了自己的影子——失眠、沒有動力，做什麼事也提不起勁。學校社工建議她去看醫生，結果醫生說她患上抑鬱症，那年她15歲。

搬入女童院家舍 從此斷絕來往

K沒想到，心急如焚想找的答案，竟預先在自己身上發生。社工建議她離開家裏，搬到女童院家舍。K說：「到了家舍，我沒有再跟父親聯絡。就似拍電影一樣，感覺是『啪』一聲，有些事碎掉了，我覺得這段關係已經無法挽回了。」

搬到家舍後，K開始逃學，那段日子她躺在家舍的床上與天花對望，睡醒了便滑手機，累了再睡。她像是被捲入一個不斷輪迴的黑洞，猶如跌到谷底深淵。（高仲明攝）

K本來是學校的活躍分子，當選學生會主席，還就讀校內尖子班。搬到家舍後，抑鬱情緒仍濃罩不散。她逃學，人生開始脫軌，「不知道上學為了什麼，沒有目標，又不想追成績」。結果名次在半年內由全級十名內跌到4、50名，一次課後老師把她捉來問話，「他私底下跟我說，我再這樣，會拉低其他同學成績。」儘管那是善意的提醒，聽在K耳內卻像是一根刺插在心上。

時間令她放下、明白

住家舍期間，有社工上門轉達父親想跟K會面信息，她總是毫不猶豫地拒絕。關係無法輕易修補，唯有時間是最有效的藥。兩年過去，父親逐漸接受酗酒治療，兩父女偶爾在家舍的會面室碰面，「社工告訴我，要我嘗試明白他的感受。我才明白他原來好抱歉。」她不好意思地笑笑，「你知道男人不會跟你道歉，但我感覺到他想盡力補救之前犯的過錯。長大後我也放下了，我是單親家庭長大，身邊只得我爸爸。」她把聲線放輕很多。

K試過掙扎大聲求救，「曾經有過一位很要好的同學，我跟她說我有抑鬱症，之後她再沒有跟我說話。」她不知所措，從此跟朋友斷絕來往。但她也嘗試理解：「可能她不懂得怎麼處理我的情緒吧。」（高仲明攝）

漸漸地，K沒有再恨父親，也沒有悲天憫人。「我有段時間好灰，現在看回頭是荒廢了。可能是時間可以好多解決問題，到我再回頭望，發現好多朋友支持我，有些人也不介意我有抑鬱症。」她感謝時間令她看開。儘管現時她仍須服藥、覆診，但她喜歡畫畫、寫作，積極參加不同比賽，間中奪獎也增加她自信心。說起興趣，她就似隻開籠雀，「我想寫篇小說，與生死有關。」

K早年重拾學業考入大專，「我家不富有，一定要靠知識改變命運。」順勢問，那她的夢想是什麼？她自尊心高，起初支支吾吾，半晌才吐出一句：「說夢想很老套，我有想做的事，但如果說了出來但做不到，就很丟臉。」說畢，她笑得開朗。

香港善導會社工陳詠芝（右）是陪伴K走過一段路的其中一人。（高仲明攝）

香港善導會社工陳詠芝是陪伴K走過一段路的其中一人。一年前，她透過賽馬會「挑戰．你想」計劃的手機應用程式接觸到K，那是一個為弱勢青年以遊戲概念建立的平台，對象以高危及更生青年為主，玩家可透過完成應用程式內的不同任務，繼而換取獎品及機會，如去台灣交流及不同體驗工作坊等。

陳詠芝說，建立程式的初衷，是見到社會上有許多弱勢的年青人，因受限於個人資源，導致其缺少機會及正面生活經驗。她期望透過應用程式，擴展青年的經驗，「好多時我們接觸的青年最常講的一句話是，『冇計啦』，好像所有事都是為勢所逼，無得揀，而計劃希望可以讓他們有更多選擇。」

登入K的遊戲帳戶，發現她有77個已完成的任務，20多份已兌換的禮物。「做任務時，也留意多了自己想法。當成功時，成功感也會多了。」K說。（高仲明攝）

我想跟未來自己說，你值得被愛。 少女K

程式內其中一個任務，要求她寫封信給十年後的自己。K想起一套日本漫畫《ORANGE》。漫畫講述一名少女對過去有許多悔疚的回憶，為了改變過去，她寄信給十年前的自己，意圖扭轉命運。現實沒有漫畫中的奇幻情節，但K也寫了給未來自己的信。她說得害臊：「我想跟未來自己說，你值得被愛，漫畫中的女主角也能改變未來。你也可以。」